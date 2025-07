Hơn 6.000 căn nhà cho hộ nghèo ở Tây Nguyên

Thượng tướng Phạm Thế Tùng dự lễ khánh thành nhà cho một hộ dân ở Gia Lai.

Chiều 30/7, tại phường Pleiku (Gia Lai), Bộ Công an tổ chức chương trình tổng kết phong trào “Xoá nhà tạm, nhà dột nát” trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên năm 2025.

Từ đầu năm 2025 đến nay, Bộ Công an đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa và cải tạo 6.370 căn nhà cho hộ nghèo và cận nghèo tại các tỉnh Gia Lai, Lâm Đồng (phạm vi địa bàn Đắk Nông cũ) và Quảng Ngãi (trước đây thuộc địa bàn tỉnh Kon Tum), tổng kinh phí lên tới 355 tỷ đồng. Chương trình không chỉ giúp hàng ngàn gia đình có chỗ ở ổn định, mà còn đặt nền móng vững chắc để họ an cư, phát triển sinh kế, góp phần vào sự ổn định lâu dài của khu vực Tây Nguyên.

Không dừng lại ở hỗ trợ tài chính, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Gia Lai còn trực tiếp đóng góp 2 ngày lương, tương đương hơn 5,4 tỷ đồng cho chương trình. Song song đó là sự vận động hiệu quả các nguồn lực xã hội hóa, thu hút thêm hơn 2,7 tỷ đồng cùng hàng ngàn tấn vật liệu xây dựng; hơn 2.000 ngày công lao động của lực lượng công an cũng được huy động để trực tiếp chung tay dựng nhà, lợp mái cùng bà con. Những ngôi nhà khang trang mọc lên giữa các buôn làng heo hút không chỉ là chốn đi về an toàn cho người dân, mà còn là biểu tượng sinh động cho tinh thần “gần dân, vì dân” của lực lượng công an nhân dân.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Phạm Thế Tùng - Thứ trưởng Bộ Công an biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, sáng tạo và kết quả thiết thực mà các cơ quan, đơn vị đã đạt được trong thực hiện phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát. Thượng tướng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các doanh nghiệp, các cá nhân đã đồng hành cùng chương trình và mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục chung tay cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên nói riêng, cả nước nói chung.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng chia sẻ, thời gian qua, Bộ Công an đã huy động nguồn lực, phối hợp với các địa phương hoàn thành xây dựng, cải tạo, sửa chữa hàng chục nghìn căn nhà, cùng nhiều điểm trường bán trú, bệnh viện trên địa bàn cả nước với tổng kinh phí gần 2.000 tỷ.

Năm 2025, hưởng ứng phong trào thi đua “Chung tay xoá nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước”, Bộ Công an đã huy động toàn lực lượng quyên góp 362 tỷ đồng và huy động được 373 tỷ đồng nguồn lực xã hội hoá để hỗ trợ xoá trên 10.000 căn nhà tạm, nhà dột nát tại nhiều địa phương, trong đó đặc biệt quan tâm hỗ trợ xoá hàng nghìn căn nhà tạm, nhà dột nát cho đồng bào Tây Nguyên với kinh phí 345 tỷ đồng.

Theo Thượng tướng, địa bàn Tây Nguyên, với sự quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, tinh thần khẩn trương và sự chung sức, đồng lòng của lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân, hệ thống chính trị địa phương và nhà tài trợ, nòng cốt là Công an, MTTQ Việt Nam các tỉnh Gia Lai, Lâm Đồng, Kon Tum (nay là Quảng Ngãi) và toàn thể bà con nhân dân, hàng nghìn căn nhà đã hoàn thành xây dựng, đưa vào sử dụng trước mùa mưa bão. Đây là kết quả rất thiết thực, ý nghĩa nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ, Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng chia sẻ, với chỗ ở mới ổn định, kiên cố, các hộ gia đình sẽ yên tâm lao động, sản xuất, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc, truyền thống cách mạng của địa phương và vùng đất Tây Nguyên anh hùng, tích cực tham gia đảm bảo an ninh, trật tự cơ sở và xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, góp phần thực hiện thắng lợi các chủ trương chiến lược của Đảng, Nhà nước.

Cũng tại chương trình, Thượng tướng Phạm Thế Tùng yêu cầu các cơ quan, ban, ngành Trung ương, địa phương và kêu gọi các nhà tài trợ, đơn vị hảo tâm sát cánh cùng lực lượng Công an nhân dân với tinh thần theo cùng, bước nhanh, đồng hành vì ấm no, hạnh phúc của nhân dân, góp phần thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước, hưởng ứng mạnh mẽ phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không ai bị bỏ lại phía sau”, đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.