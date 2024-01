Hơn 500 đoạn, tuyến đường ở TPHCM bị hạn chế thi công trong năm 2024

TPO - Hơn 500 tuyến đường, đoạn đường ở TPHCM sẽ hạn chế thi công đào đường vào ban ngày (từ 5h - 22h) trong năm 2024.

Sở Giao thông vận tải (GTVT) TPHCM vừa ban hành danh mục các tuyến đường, đoạn đường hạn chế thi công đào đường ban ngày trong năm 2024 do Sở GTVT quản lý.

Theo danh mục, có 519 tuyến đường, đoạn đường trên toàn địa bàn TP bị hạn chế. Trong đó có 88 tuyến đường, đoạn đường thuộc khu vực quận 1.

Ngoài ra, một số tuyến đường như: quốc lộ 13 (từ đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đến cầu Bình Triệu), quốc lộ 22 (từ cầu An Hạ đến ranh giới tỉnh Tây Ninh, từ ngã tư An Dương đến điểm giao với đường Nguyễn Ảnh Thủ), quốc lộ 1 (từ cầu Bình Phước đến ngã tư An Sương), quốc lộ 50 (từ cầu Nhị Thiên Đường đến cầu ông Thìn),… bị hạn chế thi công đào đường ban ngày do đây là các tuyến đường trục đường chính, có mật độ giao thông cao.

Theo Sở GTVT TPHCM, các tuyến đường, đoạn đường nằm trong danh mục hạn chế thi công đào đường ban ngày trong năm 2024 do sở quản lý chỉ được thi công đào đường vào ban đêm, thời gian thi công từ 22h - 5h sáng ngày hôm sau.

Các tuyến đường, đoạn đường thuộc danh mục nêu trên được phép thi công xử lý các sự cố đột xuất về kỹ thuật nhưng phải chấp hành đúng theo quy định. Những trường hợp cấp bách, cần thiết phải thi công đào đường trên các tuyến đường này sẽ do Sở GTVT TP xem xét giải quyết.

Sở GTVT TPHCM cũng lưu ý, ngoài các tuyến đường nêu trên, tổ chức, các nhân phải chấp hành về thời gian thi công được phép căn cứ trên giấy phép thi công và quy định về thi công công trình thiết yếu trên phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức có trách nhiệm rà soát, thông báo bổ sung đối với các tuyến đường, hẻm được phân cấp quản lý.