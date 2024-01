Hơn 4.100 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được nhận đỡ đầu

TPO - Trong năm 2023, tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp Trung ương hỗ trợ 13.500 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trong đó hơn 4.100 trẻ em được đỡ đầu, hỗ trợ thường xuyên theo chương trình Gieo mầm yêu thương.

Ngày 8/1, Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Dự Hội nghị có chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội T.Ư; ông Hồ Xuân Trường - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư; chị Hoàng Thị Minh Thu – Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư.

Làm lợi cho doanh nghiệp gần 250 tỷ đồng

Hội nghị đã đánh giá kết quả triển khai các nội dung, chỉ tiêu công tác Đoàn và phong trào thanh niên Khối Doanh nghiệp T.Ư năm 2023. Bám sát sự chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy Khối và Ban Bí thư T.Ư Đoàn, với chủ đề “Tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp Trung xung kích, tiên phong chuyển đổi số”, trong năm 2023, công tác Đoàn và phong trào thanh niên Khối Doanh nghiệp T.Ư có nhiều đổi mới, đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa. Tuổi trẻ Khối đạt nhiều kết quả đáng khích lệ, góp phần tích cực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp T.Ư.

Trong đó, công tác tuyên truyền giáo dục được cụ thể hóa bằng nhiều hình thức phong phú, việc học tập nâng cao trình độ chính trị, nhận thức chính trị trong Đoàn viên, thanh niên trong Khối đạt nhiều kết quả cao.

Kết quả ấn tượng trong năm 2023 là 12/12 chỉ tiêu công tác năm đều đạt và vượt. Toàn Khối đã giới thiệu 4.655 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp, trong đó 2.731 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Phong trào “Thanh niên xung kích đổi mới, sáng tạo nâng cao năng suất, hiệu quả doanh nghiệp” được triển khai có hiệu quả. Toàn Khối tổ chức trồng mới hơn 1,25 triệu cây xanh; vận động hơn 20.000 lượt ĐVTN tham gia hiến máu, kết quả tiếp nhận được hơn 15.000 đơn vị máu.

Các cấp bộ Đoàn trong Khối đã đăng ký, đảm nhận thực hiện hơn 3.300 công trình thanh niên các cấp, đã có hơn 3.500 đề án nghiên cứu khoa học, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong lao động sản xuất, làm lợi cho doanh nghiệp gần 250 tỷ đồng.

Trong năm, toàn Khối hỗ trợ 13.500 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trong đó hơn 4.100 trẻ em được đỡ đầu theo chương trình Gieo mầm yêu thương. Bên cạnh đó, toàn Khối hỗ trợ kinh phí xây dựng 315 ngôi nhà yêu thương; xây dựng 8 cây cầu an sinh, 53 sân chơi thiếu nhi; tổ chức khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho hơn 3.500 lượt người dân, thăm hỏi, tặng hơn 5.500 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, tặng hơn 10.000 túi quà an sinh… Tổng trị giá các hoạt động an sinh xã hội tại các cơ sở Đoàn trong Khối năm 2023 đạt hơn 52,6 tỷ đồng. Những kết quả trên đã góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp T.Ư.

Gắn chuyển đổi số với hoạt động tình nguyện

Phát biểu tại Hội nghị, chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp T.Ư với 12/12 chỉ tiêu công tác năm đều đạt và vượt.

Theo các dự báo, năm 2024 bên cạnh thuận lợi, đan xen nhiều khó khăn, phức tạp, chị Trang bày tỏ tin tưởng với đặc thù tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp T.Ư rất năng động, sáng tạo, trí tuệ, bản lĩnh sẽ nỗ lực góp phần đưa đơn vị, doanh nghiệp phát triển.

Chị Trang đề nghị, Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư khẩn trương ban hành chương trình công tác năm một cách cụ thể, chi tiết, bám sát những chủ trương lớn của Đoàn, gắn công tác Đoàn, phong trào thanh niên với nhiệm vụ chuyên môn của các đơn vị, doanh nghiệp.





Thực hiện chủ đề công tác năm 2024, chị Trang đề nghị tuổi trẻ Khối tiếp tục phát huy thế mạnh của mình để triển khai phong trào thanh niên tình nguyện gắn với chuyển đổi số trong tất cả mặt công tác.

Theo chị Trang, hoạt động tình nguyện phải thiết thực, bền vững và có sức lan toả, để làm sao mỗi đoàn viên, thanh niên cảm nhận mong muốn được tham gia đóng góp vào hoạt động tình nguyện. Bên cạnh đó, chú trọng đổi mới sáng tạo trong hoạt động tình nguyện, gắn chủ trương “3 liên kết”.

“Tôi mong các đồng chí mạnh dạn, chủ động tham mưu cấp uỷ đảng, chính quyền, về cơ chế chính sách, cũng như tiên phong đảm nhận thực hiện công trình, phần việc để đóng góp sức trẻ thực hiện”, chị Trang nói.

Với những đóng góp tích cực trong năm 2023, Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư đã được T.Ư Đoàn tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023.

Nhân dịp này, T.Ư Đoàn tặng cờ cho 5 tập thể đoàn cấp huyện và 4 tập thể đoàn cấp cơ sở trực thuộc Đoàn Khối, đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên khối cơ quan, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp năm 2023.

Ban Thường vụ Đoàn Khối tặng cờ cho 19 tập thể xếp loại xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2023, trong đó, Đoàn Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam là đơn vị xuất sắc dẫn đầu; tặng Bằng khen cho 15 tập thể tiên tiến trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2023.