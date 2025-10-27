Hơn 400 sinh viên tranh tài Giải thưởng Euréka 2025 lĩnh vực Y Dược

Sáng 26-10, tại TP.HCM, 438 sinh viên đến từ 33 trường đại học và học viện trên cả nước bước vào vòng bán kết Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka lần thứ 27 – lĩnh vực khoa học Y Dược.

Sự kiện do Thành Đoàn TP.HCM phối hợp cùng Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức, với sự đồng hành của Trung tâm phát triển khoa học và công nghệ trẻ, sở Khoa học và công nghệ TP.HCM, quỹ Tâm nguyện Việt. Năm nay, Trường đại học quốc tế Hồng Bàng được chọn là đơn vị đăng cai vòng bán kết cho lĩnh vực Y Dược.

Toàn cảnh lễ khai mạc Vòng Bán kết Giải thưởng Euréka 2025 – lĩnh vực Khoa học Y Dược tại HIU

Sân chơi học thuật dành cho sinh viên đam mê nghiên cứu

Giải thưởng Euréka được khởi xướng từ năm 1998 và đến nay đã bước sang tuổi 27. Từ một sân chơi nhỏ của sinh viên TP.HCM, Euréka đã mở rộng quy mô toàn quốc, trở thành giải thưởng uy tín dành cho sinh viên yêu thích nghiên cứu khoa học. Năm 2025, giải thu hút 2.178 đề tài đến từ 161 trường đại học, học viện và cao đẳng, trải rộng ở 15 lĩnh vực như Y Dược, Hóa học, Công nghệ thông tin, Kinh tế, Kỹ thuật – Công nghệ, Khoa học xã hội và Văn hóa – Nghệ thuật.

Không chỉ là con số ấn tượng, Euréka còn được xem là “vườn ươm” cho những nhà khoa học trẻ. Nhiều công trình đoạt giải các năm trước đã được ứng dụng trong y tế, môi trường, công nghệ và giáo dục, tạo tác động tích cực đến cộng đồng.

Phát biểu tại lễ khai mạc, PGS.TS.BS Đỗ Kim Quế, Phó Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, Chủ tịch Hội đồng Khoa học lĩnh vực Y Dược, cho rằng Euréka là ngôi trường của tinh thần học hỏi và sáng tạo. “Nhiều sinh viên từng đạt Giải thưởng Euréka nay đã trở thành giảng viên, nhà khoa học uy tín, đóng góp tích cực cho sự phát triển giáo dục và nghiên cứu nước nhà,”” ông nói.

Tại vòng bán kết lĩnh vực Y Dược, 122 đề tài được trình bày và phản biện trước hội đồng chuyên môn. Không ít công trình bám sát xu hướng y học hiện đại như công nghệ kỹ thuật y sinh, y học chính xác, công nghệ nano, thuốc thông minh, điều trị cá thể hóa và ứng dụng AI trong sinh học phân tử. Không khí thi nghiêm túc nhưng đầy năng lượng sáng tạo – nơi sinh viên không chỉ bảo vệ ý tưởng mà còn học cách lắng nghe phản biện từ giới chuyên môn. Hội đồng Khoa học năm nay quy tụ các chuyên gia và giảng viên đến từ nhiều viện, trường, bệnh viện trên cả nước, đảm bảo tính khách quan và chuyên sâu trong quá trình đánh giá.

“Các đề tài thể hiện sự nhạy bén của sinh viên trước xu hướng phát triển của y học hiện đại, không chỉ phù hợp định hướng nghiên cứu trong nước mà còn bắt kịp xu thế thế giới” Ông Quế nhận định.

Đại diện Ban tổ chức và Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng tặng hoa tri ân Hội đồng Khoa học lĩnh vực Khoa học Y Dược

Khi người trẻ bước vào hành trình khám phá khoa học

Theo Ban tổ chức, việc tổ chức vòng bán kết tại TP.HCM góp phần tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận môi trường nghiên cứu chuyên nghiệp, học hỏi kinh nghiệm từ các chuyên gia, giảng viên đầu ngành. PGS.TS.DS Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Hiệu trưởng trường đại học quốc tế Hồng Bàng, chia sẻ: “Euréka không chỉ là sân chơi học thuật, mà còn là bệ phóng cho hàng nghìn ý tưởng sáng tạo, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của khoa học và xã hội. Các đề tài dự thi cho thấy sự đầu tư nghiêm túc của sinh viên và sự đồng hành tận tâm của giảng viên - minh chứng cho năng lực nghiên cứu ngày càng lớn mạnh trong cộng đồng sinh viên Việt Nam”

HIU có 30 đề tài sinh viên tham dự Giải thưởng Euréka 2025, trong đó 10 đề tài được trình bày tại vòng bán kết lĩnh vực Khoa học Y, Dược. Hoạt động nghiên cứu khoa học tại HIU được duy trì thường xuyên thông qua các hội thảo trong nước, hội nghị quốc tế và diễn đàn học thuật, góp phần tạo môi trường trao đổi chuyên môn và phát triển kỹ năng nghiên cứu cho sinh viên, giảng viên. Việc đăng cai vòng bán kết Euréka 2025 là hoạt động thể hiện sự quan tâm và cam kết của HIU trong việc thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học sinh viên, tạo điều kiện để người học phát huy năng lực sáng tạo và ứng dụng kiến thức vào thực tiễn.

Sau vòng bán kết, những công trình xuất sắc nhất sẽ được chọn vào Vòng Chung kết Giải thưởng Euréka 2025, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 11 tại Đại học Quốc gia TP.HCM. Ban tổ chức kỳ vọng Euréka năm nay sẽ tiếp tục phát hiện những ý tưởng có khả năng ứng dụng cao, khuyến khích sinh viên theo đuổi nghiên cứu dài hơi.

Trải qua gần ba thập kỷ, Euréka không chỉ là nơi tôn vinh tri thức mà còn là minh chứng cho khát vọng sáng tạo của thế hệ trẻ Việt Nam. Từ những phòng thí nghiệm nhỏ, những giờ làm việc miệt mài, các sinh viên đã góp phần tạo nên “mạch sống” cho nền khoa học trẻ nước nhà. Như lời chia sẻ của một thí sinh sau vòng thi: “Euréka không chỉ là cuộc thi, mà là nơi chúng em học cách tin vào giá trị của nghiên cứu và của chính mình.”