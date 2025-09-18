Hơn 14.000 'chuồng cọp' ở TPHCM được tháo dỡ

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - 95% căn hộ được ví như "chuồng cọp" ở TPHCM được chính quyền hỗ trợ tháo dỡ nhằm đảm bảo an toàn khi xảy ra cháy nổ.

Chiều 18/9, tại buổi họp báo cung cấp thông tin kinh tế - xã hội tại TPHCM, Thượng tá Trần Xuân Phương, Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CHCN (Công an TPHCM) đã thông tin về phương án tháo dỡ "chuồng cọp" của các hộ dân.

40a6640b7751fd0fa440.jpg
Thượng tá Trần Xuân Phương - Phó Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TP.HCM (PC07) thông tin tại họp báo. Ảnh: K.S.

Theo Thượng tá Phương, sau vụ cháy tại chung cư Độc Lập (phường Phú Thọ Hòa) làm 8 người chết, lực lượng Công an phối hợp Sở Xây dựng TPHCM và chính quyền các phường, xã tổ chức vận động, hỗ trợ người dân tháo dỡ "chuồng cọp" mở lối thoát nạn thứ 2 nhằm đảm bảo an toàn khi xảy ra cháy nổ. Việc vận động được thực hiện cả ngày lẫn đêm, vào cả ngày cuối tuần lẫn ngày nghỉ.

"Chúng tôi luôn bố trí lực lượng có các thiết bị chuyên dụng, sẵn sàng hỗ trợ người dân tháo dỡ sau khi họ đồng ý, không phát sinh thêm chi phí thuê dịch vụ bên ngoài", Thượng tá Phương nói.

Theo thống kê của Công an TPHCM, sau khoảng 2 tháng triển khai, lực lượng chức năng đã vận động, tổ chức tháo dỡ "chuồng cọp" cho hơn 14.400 căn hộ trong tổng số hơn 15.100 căn trên địa bàn, chiếm 95%. Hiện TPHCM có 716 căn hộ chưa thực hiện tháo dỡ.

1-10-2540-795.jpg Nhiều cư dân tại các chung cư cũ thường quây kín ban công bằng lồng sắt nhằm tăng diện tích sử dụng và đảm bảo an ninh. Ảnh: Duy Anh

Lý giải về 716 căn hộ chưa tháo dỡ "chuồng cọp", Thượng tá Phương nói nguyên nhân do một số hộ dân e ngại về an ninh trật tự, căn hộ cho thuê không có chủ nhà…

Thời gian tới, lực lượng chức năng tiếp tục tiếp xúc, vận động chủ hộ, tuyên truyền người dân kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra cháy nổ tại các chung cư, nhà trọ, nhà ở kết hợp kinh doanh. Người dân cũng được vận động trang bị các công cụ thoát hiểm khi xảy ra cháy như thiết bị cảnh báo, mặt nạ phòng độc, thang dây…

Anh Nhàn - Vân Sơn
