Hơn 100 lái xe đón giao thừa tại biên giới Lạng Sơn

TPO - Đang thực hiện công tác thông quan, chở hàng nông sản bán sang Trung Quốc thì Tết, xuân về, nhiều lái xe chở hàng nông sản, hoa quả không kịp về quê, phải đón giao thừa, vui xuân, đón tết tại biên giới xứ Lạng.

Nhận biết thông tin này, ngày 9/2 (tức 30 tháng Chạp năm Quý Mão), thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu (KTCK) Đồng Đăng – Lạng Sơn phối hợp với các lực lượng tại 2 cửa khẩu nói trên tổ chức chương trình thăm, chúc tết, tặng quà các lái xe, chủ hàng đang chờ thông quan tại Lạng Sơn.

Theo đó, sáng 9/2, tại cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu Tân Thanh vẫn còn hơn 100 xe chở hàng hóa xuất khẩu chờ làm thủ tục thông quan. Các xe chở hàng hóa này chủ yếu từ các tỉnh miền Trung và miền Nam.

Nhằm chia sẻ và động viên các lái xe, chủ hàng có phương tiện chở hàng hóa đang lưu trú tại cửa khẩu chờ làm thủ tục thông quan hàng qua các cửa khẩu của tỉnh, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn và các lực lượng tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, cửa khẩu Tân Thanh đã tặng hơn 100 suất quà, mỗi suất quà trị giá 800.000 đồng cho các chủ hàng lái xe chở hàng hóa xuất khẩu đỗ tại khu vực cửa khẩu chờ thông quan hàng hóa nhưng không kịp trở về nhà đón tết, Ban Quản lý và các lực lượng tại cửa khẩu, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh bến bãi tại cửa khẩu… sẽ tạo mọi điều kiện, hỗ trợ đầy đủ nhu yếu phẩm phục vụ ăn uống, sinh hoạt trong những ngày tết cho lái xe, chủ hàng.

Được biết, lực lượng bộ đội Biên phòng tại các cửa khẩu sẽ phối hợp với Trung tâm Quản lý cửa khẩu, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn thực hiện đảm bảo an ninh, an toàn cho các xe chở hàng hóa đỗ tại các cửa khẩu, qua đó giúp các lái xe, chủ hàng có thể đón Tết vui tươi, an toàn trong điều kiện xa nhà.