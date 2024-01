Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản ở biên giới Lạng Sơn

TPO - Sáng 16/1, tại thôn Bản Lòa, xã Thanh Lòa, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, Đồn Biên phòng Thanh Lòa phối hợp với UBND xã Thanh Lòa tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” năm 2024.

Đây là địa phương được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn chọn tổ chức điểm chương trình trên khu vực biên giới. Theo báo cáo, Đồn Biên phòng Thanh Lòa quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài 13,925km với 23 cột mốc trên địa bàn. Tuy cơ sở vật chất, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, nhưng tỷ lệ hộ nghèo của xã vẫn còn cao, nhất là ở các thôn bản giáp biên, vùng sâu, vùng xa. Thanh Lòa là xã vùng 3 chủ yếu là dân tộc Tày Nùng sinh sống, tỷ lệ hộ nghèo của xã là 21%...

Cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng Biên phòng đã tích cực vận động, kêu gọi các tổ chức cá nhân, nhà hảo tâm quan tâm chăm lo, giúp đỡ. Đồn Biên phòng Thanh Lòa thực hiện tốt mô hình "Công trình dân sinh, thắm tình đồn xã". Trong năm 2023, đơn vị tổ chức xây dựng, làm đường bê tông thôn bản, khám chữa bệnh cũng như tặng nhiều suất quà, giúp người dân ổn định cuộc sống, vươn lên trong cuộc sống.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Ninh Văn Hợp - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn, cho biết: Chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” là hoạt động tri ân đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới xã Thanh Lòa trong nhiều năm qua đã tích cực tham gia cùng lực lượng biên phòng và cấp ủy địa phương trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới.

“Sự kiện hôm nay thể hiện quan tâm của các cấp ban, ngành, của lực lượng biên phòng gửi tới đồng bào khu vực biên giới bằng những món quà vật chất tinh thần khi dịp Tết đến xuân về. Các đồn biên phòng cắt cử cán bộ xuống cơ sở để ăn Tết cùng bà con, triển khai tuyên truyền tới toàn thể nhân vùng biên ký cam kết chấp hành nghiêm an ninh an toàn biên giới, không vi phạm pháp luật”, Đại tá Ninh Văn Hợp nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ chương trình, Bộ đội Biên phòng địa phương đã trao tặng đến các hộ gia đình, cá nhân sinh sống trên bàn xã biên giới Thanh Lòa nhiều suất quà, vật phẩm Tết có giá trị; khám cấp phát thuốc miễn phí; tổ chức “Gian hàng 0 đồng” hỗ trợ người nghèo có Tết; tổ chức gói bánh chưng… tổng trị giá các phần quà khoảng 200 triệu đồng.