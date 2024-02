TPO - Trong không khí tràn ngập sắc xuân nơi xứ Lạng, các cán bộ, chiến sỹ trẻ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 123 Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Lạng Sơn phấn khởi, sôi nổi tham gia các hoạt động Văn hóa, văn nghệ, thể thao và tặng quà Tết cho chiến sỹ, đồng bào các dân tộc địa phương.

Chương trình “Xuân Biên cương - Thắm tình quân dân năm 2024”, diễn ra trong một ngày (5/2) tại Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 123 với chuỗi hoạt động: Biểu diễn văn nghệ giữa các hạt nhân ca hát của Bộ CHQS và đoàn viên, thanh niên địa phương.

Thượng úy Dương Hoàng Anh, Trợ lý Thanh niên Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn cho biết: Năm nay, đơn vị tổ chức thi gói bánh chưng, đắp bếp hình linh vật thu hút sự chú ý, tham gia của đông đảo đoàn viên thanh niên.

“Hội thi gói bánh chưng tại đơn vị là hoạt động nhằm giáo dục kỹ năng sống, làm việc nhóm, tăng cường tình đoàn kết giữa cán bộ, đoàn viên thanh niên với việc tổ chức các hoạt động tập thể, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho cán bộ, chiến sĩ đồng thời nhằm ôn lại và khắc thêm những truyền thống tốt đẹp, giữ gìn nét cổ truyền văn hóa dân tộc ngày Tết trong quân đội”; Thượng úy Dương Hoàng Anh nói.

Đại tá Lương Đình Nhạc - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn nhấn mạnh: Chương trình rất có ý nghĩa nhằm tuyên truyền, giáo dục cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, và quần chúng nhân dân về nét đẹp truyền thống, ý nghĩa tết cổ truyền của dân tộc, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sĩ, gia đình cách mạng có công với đất nước. Đây cũng là dịp để tri ân, hỗ trợ nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên khu vực đóng quân, cán bộ, chiến sĩ, hội viên hội phụ nữ của đơn vị có hoàn cảnh khó khăn, động viên khuyến khích các cháu học sinh nghèo vượt khó của địa phương có thêm điều kiện để tiếp tục phát huy hơn nữa kết quả học tập năm 2023 và đón Tết cổ truyền đầy đủ, sum vầy. Là dịp thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó keo sơn máu thịt giữa quân với dân. Củng cố, khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, sự bình yên trên địa bàn.

Hàng trăm đoàn viên, thanh niên lực lượng vũ trang, các đơn vị kết nghĩa và nhân dân chung tay trổ tài gói bánh chưng, đắp bếp hình linh vật và luộc bánh chưng; Giao lưu văn hóa văn nghệ, tổ chức các trò chơi dân gian như: Ném còn, nhảy bao bố, nhảy sạp...Bên cạnh đó, Ban Tổ chức đã trao quà cho 10 gia đình chính sách, học sinh nghèo vượt khó của hai xã Chiến Thắng và xã Vân An (huyện Chi Lăng); trao 50 suất quà của Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Lạng Sơn và Quân khu 1 cho cán bộ, đoàn viên thanh niên, phụ nữ của Trung đoàn 123 có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn.