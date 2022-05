Hơn 1.230 tin báo Zalo về ANTT được người dân quận Tân Phú gửi đến lực lượng Công an

Sau hơn 1 năm hoạt động, mô hình Zalo An ninh của Công an Tân Phú đã thu hút hơn 157.200 lượt quan tâm, theo dõi. Tiếp nhận gần 217.000 tin nhắn tìm hiểu và hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính. Đặc biệt, đã có hơn 1.230 tin báo giá trị từ người dân gửi qua Zalo góp phần giúp Công an quận kịp thời phát hiện xử lý nhiều vụ liên quan đến ANTT.

Thông tin từ Hội nghị “Sơ kết sử dụng khai thác Trung tâm giám sát hình ảnh quận Tân Phú và mô hình Zalo Official Account phục vụ công tác tiếp nhận tin báo ANTT” tổ chức chiều ngày 13/05/2022.

Chia sẻ tại hội nghị, thượng tá Nguyễn Duy Đông - Phó trưởng Công an Quận Tân Phú (TP.HCM) cho biết, chỉ sau 1 năm hoạt động mô hình Zalo An ninh đã đạt được những kết quả rất tốt. Dưới sự truyền thông liên tục và hướng dẫn của các chiến sĩ công an, mô hình này được phổ biến rộng rãi đến đông đảo người dân.

“Chỉ trên chiếc điện thoại, quần chúng nhân dân có thể quan tâm Zalo của quận, gửi phản ánh cho lực lượng công an những thông tin liên quan đến tình hình an ninh trật tự với hình ảnh, video trực quan, kịp thời hỗ trợ cho công tác phòng chống tội phạm”, thượng tá Nguyễn Duy Đông nói.

Với mục tiêu góp phần tiết giảm các thủ tục hành chính, thông qua các tài khoản Zalo An ninh, Công an quận Tân Phú đã tiếp nhận 216.798 tin nhắn tìm hiểu và hướng dẫn người dân các bước chuẩn bị hồ sơ, thủ tục, giấy tờ cần thiết khi thực hiện thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện, rút ngắn thời gian tiếp nhận, giải quyết, không để cho người dân đi lại nhiều lần gây mất thời gian.

Đặc biệt, Công an quận và các đơn vị trực thuộc đã tiếp nhận hơn 1.230 tin báo, trong đó có hơn 307 tin giá trị của người dân qua Zalo. Từ đó cung cấp các thông tin, bằng chứng kịp thời góp phần giúp Công an quận nhanh chóng phát hiện xử lý nhiều vụ liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn.

Ngoài ra, trong giai đoạn dịch Covid-19 căng thẳng, Công an quận Tân Phú cũng gửi thông báo qua Zalo đến từng người dân yêu cầu khai báo y tế với đường link được tích hợp sẵn, giúp việc khai báo nhanh chóng, dễ dàng, hỗ trợ cơ quan chức năng truy vết, phát hiện kịp thời những trường hợp có nguy cơ mắc, nhiễm Covid.

Các nội dung đăng tải trên trang Zalo của phường và các đội chuyên môn được đánh giá thiết thực và kịp thời, giúp thông tin phòng chống dịch được lan tỏa mạnh mẽ.

Vận hành từ tháng 2/2021, mô hình Zalo An ninh của Công an quận Tân Phú thiết lập 18 trang gồm: 1 trang Zalo “Công an quận Tân Phú”, 11 trang Zalo của Công an phường và 6 trang Zalo các đội nghiệp vụ.

Các trang này hoạt động với 3 mục tiêu chính gồm: Kênh tương tác, kênh tuyên truyền và cải cách thủ tục hành chính. Qua đó, thúc đẩy hiệu quả hoạt động tố giác tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự và đơn giản thủ tục hành chính, giúp tiết kiệm thời gian cho người dân.

Sau hơn 1 năm hoạt động, đến nay các trang Zalo của Công an quận đã có hơn 157.200 lượt quan tâm, theo dõi của người dân. Bộ phận Biên tập cũng đã phối hợp với 13 đội nghiệp vụ, Công an 11 phường xuất bản hơn 610 bài viết, video với gần 4,3 triệu lượt xem và chia sẻ các nội dung tuyên truyền về thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, hướng dẫn người dân thực hiện các TTHC, phòng ngừa tội phạm, tin về tình hình ANTT, các gương cá nhân có thành tích xuất sắc.

Bên cạnh đó, hơn 38,5 triệu lượt thông báo tin nhắn bài viết về những nội dung như thiết lập tiện ích mới, tố giác tội phạm, phòng ngừa dịch bệnh Covid 19, thông báo cấp CCCD… cũng đã được gửi đến người dân sử dụng Zalo trên địa bàn quận.

Ngoài ra, để giúp người dân tương tác thuận lợi và hiệu quả hơn, các tài khoản Zalo Công an của quận Tân Phú liên tục bổ sung phát triển thêm các tính năng mới như: Thiết lập xem nhanh thông tin anh ninh trật tự; Hỏi đáp trả lời nhanh qua chatbot, bấm số tự động làm CCCD; Tra cứu nhanh kết quả CCCD Căn cước công dân; Thông tin truy nã hoặc tìm người thân đi lạc; Báo tin ANTT, hotline.

Ông Phạm Minh Mẫn - Chủ tịch UBND quận Tân Phú (TP.HCM) nhấn mạnh, đối với mô hình Zalo An ninh việc tương tác với người dân là rất quan trọng. Vì vậy, quận đã chỉ đạo các đơn vị hoàn thiện trang bài, trang tin, làm sao để tương tác với người dân hiệu quả nhất.

“Hoạt động tuyên truyền cũng phải được chú trọng hơn với mục tiêu đề ra là 100% người dân quận sẽ quan tâm các trang Zalo này. Nếu mà người dân quan tâm thì dường như chúng ta sẽ có được nguồn tin tố giác tội phạm, tin an ninh trật tự, tin nhắn phản ánh môi trường về môi trường,... giúp quận Tân Phú có được sự bình yên”, ông Phạm Minh Mẫn chia sẻ thêm.

Cũng tại Hội nghị sơ kết Công an quận Tân Phú đã trao bằng khen cho tập thể Zalo vì những đóng góp tích cực trong công tác hỗ trợ xây dựng, vận hành mô hình Zalo An ninh của quận.

Dù mới triển khai hơn 1 năm nhưng mô hình Zalo an ninh đã phát huy được hiệu quả phục vụ cho công tác đảm bảo ANTT, công tác cải cách thủ tục hành chính của Công an quận và được đông đảo người dân đồng tình, quan tâm ủng hộ.

Trong thời gian tới mô hình sẽ được phát huy, bổ sung thêm các tính năng mới để phù hợp với tình hình chuyển đổi số, nhu cầu của người dân quận Tân Phú. Qua đó, góp phần xây dựng hình ảnh công an hiện đại, thân thiện, tương tác kịp thời, tuyên truyền hiệu quả, giữ gìn bình yên cuộc sống 24/7.