Hội thiết bị y tế TPHCM lý giải chuyện tiêu cực trong mua sắm thiết bị

TPO - Trước lúc hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trong vụ cháy tại quán karaoke ở đường Quan Hoa (quận Cầu Giấy, Hà Nội), ba cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Cầu Giấy đã cứu được 8 người ra ngoài an toàn.

TPO - Trong ngày đầu tiên các trạm thu phí trên cả nước triển khai thu phí điện tử không dừng - ETC 100%, tuy nhiên nhiều chủ xe đã gặp phải tình trạng xe đã dán thẻ ETC và nộp tiền nhưng vẫn không qua được trạm thu phí. Một số xe bị dán thẻ ETC khống dù chủ xe chưa đăng ký.