Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9: Bồi dưỡng những 'hạt nhân số' trong lực lượng vũ trang

TPO - Gửi ý kiến, kỳ vọng về Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 sắp diễn ra tại Hà Nội, Trung tá Trần Trọng Nguyên - Phó Trưởng ban Thanh niên Công an nhân dân đề xuất một số giải pháp về sự thay đổi chính sách, giúp cho hoạt động chuyển đổi số vừa tăng về lượng, đạt về chất, trong đó nhấn mạnh tới việc bồi dưỡng "hạt nhân số" trong lực lượng vũ trang.

Lấy giá trị từ chuyển đổi số để "nuôi" chuyển đổi số

Trao đổi với PV Tiền Phong, Trung tá Trần Trọng Nguyên cho rằng, để hòa nhập với nhịp chuyển đổi số chung, trước tiên phải là chuyển đổi số từ nhận thức. Đó là phải có sự tập huấn, trang bị kiến thức, gồm: chuyển đổi ở đâu, lĩnh vực nào, chuyển đổi số như thế nào, dụng những tiện ích, công cụ có sẵn, hay tự sáng tạo, xây dựng thiết lập công cụ riêng cho mình.

Tất cả được trả lời bằng công tác tập huấn, tư vấn, trao đổi của các cấp, các ngành, các lĩnh vực cho đối tượng cán bộ chiến sĩ, công nhân viên chức và người lao động. Trên lĩnh vực công tác Công an nói riêng, cần có sự phối hợp giữa bên cung ứng giải pháp với các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an với ý nghĩa bên có công nghệ với bên có đề bài đặt ra.

Anh Nguyên cho rằng, nguồn lực phục vụ chuyển đổi số cần xuất phát từ chính hiệu quả mà chuyển đổi số mang lại. "Vì vậy, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cần mạnh dạn trích một phần ngân sách để phục vụ chuyển đổi số từ đó tăng năng suất, hiệu quả lao động. Dùng chính phần giá trị tăng trưởng để tái đầu tư", Phó Trưởng ban Thanh niên Công an nhân dân nói.

Để tiếp thêm động lực cho các "hạt nhân số", lực lượng vũ trang chủ động tiếp cận và tìm cơ hội từ chuyển đổi số. Trung tá Nguyên nhận thấy, điều này nằm ở cơ chế nuôi dưỡng, hỗ trợ, đầu tư cho các hoạt động chuyển đổi số.

Theo đó, chính phủ, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức cần có những giải thưởng, quỹ hỗ trợ cho các hoạt động chuyển đổi số. Thực tiễn cho thấy, muốn có sản phẩm phục vụ chuyển đổi số có giá trị, cần có giải thưởng trên lĩnh vực chuyển đổi số, có quỹ hỗ trợ chuyển đổi số.

"Có những cơ quan chức năng phụ trách lĩnh vực này, thẩm định các ý tưởng chuyển đổi số, rót vốn và nghiệm thu, giao dịch các sản phẩm chuyển đối số, làm trung gian giữa bên có nhu cầu và bên đáp ứng theo cơ chế thị trường. Có như vậy, hoạt động chuyển đổi số mới đi vào thực chất và bền vững", anh Nguyên nói.

Bước đột phá

Đối với lực lượng Công an nhân dân, với chức năng, nhiệm vụ nòng cốt trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia và đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, càng đòi hỏi việc ứng dụng khoa học - công nghệ, đẩy nhanh, hiệu quả chuyển đổi số trên các mặt công tác với ý nghĩa là nhiệm vụ chiến lược.

Với thế mạnh là đội ngũ trẻ, có trình độ, được đào tạo bài bản về nghiệp vụ Công an, đoàn viên thanh niên Công an nhân dân đã xác định chuyển đổi số là 1 trong 3 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong giai đoạn 2022- 2027.

Đồng thời, cụ thể hóa phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh triển khai, Ban Thanh niên Công an đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai trong tuổi trẻ toàn lực lượng đẩy mạnh chuyển đổi số trên các mặt công tác Công an, kết quả bước đầu trên các lĩnh vực nghiệp vụ đã đạt được.

Tiêu biểu như xây dựng, thiết kế và đăng tải miễn phí ứng dụng “Cẩm nang Xuất nhập cảnh Việt Nam” trên nền tảng android và Ios. Ứng dụng đã số hóa hệ thống các mẫu đăng ký cấp hộ chiếu dành cho công dân Việt Nam và mẫu đăng ký cấp Visa dành cho công dân nước ngoài, hướng dẫn trực quan, bên cạnh đó thống kê danh sách liên hệ của Công an các cửa khẩu, các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại nước ngoài để người dân thuận tiện liên hệ.

Tuổi trẻ Công an đã xây dựng, thiết kế “Ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong nâng cấp, vận hành Cổng thông tin Công an tỉnh Hà Nam” và niêm yết 10 thủ tục hành chính công thuộc thẩm quyền Công an tỉnh bằng mã QR.

Người dân chỉ cần quét mã bằng điện thoại cá nhân và kê khai trực tiếp trên điện thoại để đăng ký các thủ tục, công trình với những tính năng tương tác, nhận diện, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục hành chính và dịch vụ công của Công an tỉnh.

Ngoài ra, việc xây dựng kho dữ liệu dân cư quốc gia đối với công dân Việt Nam hơn 97 triệu người cần đảm bảo tiêu chí dữ liệu phải “Đúng - Đủ - Sạch - Sống”, đòi hỏi chuyển đổi số trên tất cả các bước, quy trình nhằm xây dựng dữ liệu dân cư chính xác, an toàn, bảo mật và đồng bộ, liên kết tích hợp với dữ liệu các ngành, từ Trung ương tới địa phương. Hiện bước sang giai đoạn 2, xây dựng các ứng dụng định danh điện tử VNeID tích hợp các tiện ích tài khoản ngân hàng, bằng lái xe, hồ sơ bảo hiểm… đã gần về đích.

"Trong toàn bộ quá trình đó, lực lượng đoàn viên thanh niên CAND đã và đang đảm nhiệm trên tất cả các khâu, các bước trong chuyển đổi số", anh Nguyên nhấn mạnh.