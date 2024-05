Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tặng nước giúp bà con vùng hạn mặn ĐBSCL

TPO - Trong khuôn khổ Chương trình hỗ trợ nhân dân và thanh thiếu nhi vùng hạn mặn các tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long do Trung ương Đoàn phát động, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã trao tặng 5.000 bình nước ngọt và 30 bồn chứa nước cho bà con nhân dân các tỉnh: Bến Tre, Long An, Cà Mau, Tiền Giang, Vĩnh Long.

Theo đó, từ ngày 4 – 15/5, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã tổ chức trao tặng 5.000 bình nước ngọt (dung tích 19 lít), 30 bồn chứa nước (dung tích 1.000 lít), cùng nhiều phần quà hỗ trợ bà con nhân dân, thanh thiếu nhi ở các địa phương bị ảnh hưởng hạn mặn Đồng bằng sông Cửu Long, gồm: Bến Tre, Long An, Cà Mau, Tiền Giang, Vĩnh Long. Tổng giá trị hỗ trợ đợt này hơn 600 triệu đồng.

Tại Tiền Giang, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trao tặng 1.000 bình nước ngọt (dung tích 19 lít) và 10 bồn chứa nước (dung tích 1.000 lít), tổng giá trị gần 130 triệu đồng cho bà con xã Bình Ân, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.

Giữa trưa nắng, bà Nguyễn Thị Tư ở xã Bình Ân (Gò Công Đông, Tiền Giang) cùng hàng trăm người dân có mặt tại UBND xã để nhận nước ngọt từ chương trình. “Gần 2 tháng nay, hạn mặn gây khó khăn trong cuộc sống, nhất là nguồn nước ngọt để ăn uống, sinh hoạt. Giờ có được nước ngọt từ chương trình không chỉ tôi mà bà con trong xã mừng lắm, cả nhà sử dụng tiết kiệm để được lâu hơn, chờ mưa xuống”, bà Tư bộc bạch.

Phát biểu tại chương trình, anh Dương Long Thành - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cho biết, trước tình hình hạn hán kéo dài, khan hiếm nước sinh hoạt cục bộ ở nhiều địa phương, ảnh hưởng đời sống sản xuất và sinh hoạt của người dân, T.Ư Hội đã tổ chức kêu gọi Hội viên, CLB Doanh nhân trẻ các tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp hỗ trợ đồng bào vùng hạn mặn vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Tại Cà Mau, T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã tổ chức trao tặng 1.000 bình nước ngọt (dung tích 19 lít) và 20 bồn chứa nước (dung tích 1.000 lít), với tổng giá trị gần 150 triệu đồng cho bà con nhân dân xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời.

Ông Phạm Thành Được - Chủ tịch UBND xã Khánh Hải cảm ơn và đánh giá cao sự quan tâm hỗ trợ kịp thời của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đến với hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. "Những giọt nước yêu thương thắm đượm nghĩa tình này sẽ giúp cho bà con giảm bớt khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống, góp phần cùng với xã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương", ông Được nhấn mạnh.

Tại Vĩnh Long và Long An, T.Ư Hội Doanh nhân trẻ cũng đã chung tay trao tặng 2000 bình nước ngọt đến tay người dân tại huyện Vũng Liêm (Vĩnh Long) và huyện Tân Trụ (Long An), góp phần giảm thiểu những thiệt hại do hạn mặn gây ra.

“Những bình nước, dụng cụ chứa nước được trao tặng trong chương trình chính là những món quà ý nghĩa, kịp thời giúp bà con phần nào khắc phục những khó khăn để ổn định cuộc sống”, ông Ngô Tấn Tài - Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Trụ cho biết.

“Thời gian tới, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam sẽ tiếp tục vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hội viên ủng hộ thêm các nguồn lực để góp sức cùng chính quyền địa phương triển khai các kế hoạch dài hơi hơn trong việc hỗ trợ, cung cấp nguồn nước sạch đến với bà con nhân dân vùng hạn mặn các tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long”, Chủ tịch T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam - anh Đặng Hồng Anh chia sẻ.