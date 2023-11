Học sinh lớp 6 ngồi bàn giáo viên 'dạy học sinh lớp 1': Bất ngờ người chụp ảnh

TPO - Liên quan đến thông tin một học sinh lớp 6 ngồi bàn giáo viên "dạy học sinh lớp 1" lan truyền trên mạng xã hội, lãnh đạo Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (xã Kon Đào, huyện Đăk Tô) tiết lộ người chụp bức ảnh.

Ngày 16/11, lãnh đạo Trường Tiểu học Lê Hồng Phong cho biết, người chụp bức ảnh là bà Nguyễn Thị Ngọc Nga, Phó Hiệu trưởng nhà trường. Tuy nhiên, bức ảnh và bài đăng đang được lan truyền trên mạng xã hội không phải bà Nga đăng tải.

Liên quan đến thông tin trên, bà Nga cho hay, sáng 2/11, bà đi kiểm tra các lớp về công tác dạy học, tình cờ phát hiện lớp 1A không có cô H.T.C - giáo viên chủ nhiệm đứng lớp.

Thế nhưng bà Nga lại thấy con gái của cô (học lớp 6) đang ngồi trên bàn giáo viên, liền chụp hình và gửi vào nhóm Zalo của trường để nhắc nhở, chấn chỉnh chung (không nhắc đến cô C.).

Sau đó, cô C. cũng đã làm bản tường trình gửi nhà trường. Theo đó, vào sáng ngày 2/11, cô có việc riêng nên ra ngoài. Sau đó, con của cô C. có ghé vào lớp của mẹ để lấy chìa khóa nhà. Lúc cháu lên lớp không thấy mẹ đâu nên đã ngồi vào bàn giáo viên. Cạnh đó có một học sinh đang đọc bài mà cô C. giao.

Theo lãnh đạo nhà trường, cô C. đã nhận khuyết điểm khi ra ngoài không báo cáo Ban Giám hiệu và để con gái tự ý vào lớp, ngồi bàn giáo viên khi chưa được sự đồng ý của cấp trên. Cô C. xin lỗi và hứa rút kinh nghiệm.

Trước đó, trên mạng xã hội facebook, một tài khoản ẩn danh đã đăng tải một bức ảnh kèm chú thích: "Đây là học sinh lớp 1, cô giáo chủ nhiệm bỏ lớp không dạy, đưa con gái lớp 6 lên ngồi dạy" khiến dư luận bức xúc.

Sáng cùng ngày, ông Nguyễn Văn Hùng, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Đăk Tô (Kon Tum) thông tin, đơn vị đang làm báo cáo gửi lên UBND huyện về vụ việc một cô gái ngồi trên bàn giáo viên gây xôn xao trên mạng xã hội.