Học nhanh – làm sớm cùng Arena Multimedia: Con đường trở thành designer chuyên nghiệp trước tuổi 20

Trong bối cảnh nền kinh tế sáng tạo đang phát triển mạnh mẽ, ngày càng nhiều bạn trẻ lựa chọn con đường học tập ngắn hạn, thực tiễn để nhanh chóng gia nhập thị trường lao động. Thay vì theo học đại học 4 năm truyền thống, một bộ phận học sinh sau THPT và cả sinh viên đang tìm kiếm những chương trình đào tạo “học nhanh – làm sớm” để rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí và sớm có trải nghiệm nghề nghiệp.

Cơn khát nhân lực sáng tạo

Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông, Việt Nam hiện có hơn 70.000 doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, giải trí, thiết kế, công nghệ… Tuy nhiên, nguồn nhân lực chất lượng cao trong ngành sáng tạo vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu. Các công ty game, hãng phim, agency truyền thông hay startup công nghệ liên tục đăng tuyển vị trí thiết kế đồ họa, dựng phim, VFX, thiết kế UI/UX… nhưng ứng viên đáp ứng yêu cầu lại không nhiều.

Các bạn trẻ ngày nay đang dần quan tâm nhiều hơn đến ngành nghề thuộc lĩnh vực sáng tạo

Đây là lý do khiến mô hình đào tạo thực hành, chú trọng kỹ năng nghề nghiệp, ngày càng được giới trẻ quan tâm. Thay vì chờ đợi ra trường mới đi làm, nhiều bạn trẻ chọn cách học song song với việc tích lũy kinh nghiệm, để đến tuổi 20 đã có thể tự tin bước vào ngành.

Học qua dự án – tiếp cận nghề nghiệp từ sớm

Trong ngành công nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp ngày càng ưu tiên những ứng viên có thể bắt tay vào việc ngay thay vì chỉ sở hữu bằng cấp. Điều họ tìm kiếm là sự kết hợp giữa kỹ năng chuyên môn, kinh nghiệm thực chiến và khả năng làm việc nhóm. Một designer trẻ khi đi ứng tuyển, nếu không có portfolio, chưa từng tham gia dự án thực tế hoặc thiếu kỹ năng bảo vệ ý tưởng, sẽ khó cạnh tranh với những ứng viên đã quen với áp lực deadline và quy trình làm việc chuyên nghiệp.

Phương pháp “học qua dự án” được chú trọng đào tạo tại các đơn vị giáo dục

Để đáp ứng nhu cầu này, Arena Multimedia đưa phương pháp học qua dự án vào toàn bộ chương trình đào tạo. Sinh viên không phải mất thời gian với các môn đại cương, mà được tiếp cận ngay những công cụ thiết kế chuyên nghiệp như Photoshop, Illustrator, After Effects, Premiere Pro hay Maya. Lộ trình học được chia thành bốn học kỳ, gắn với bốn lĩnh vực chuyên môn chính: thiết kế đồ họa, thiết kế web và ứng dụng, làm phim kỹ thuật số và thiết kế 3D. Sau mỗi học kỳ, sinh viên đều có sản phẩm hoàn chỉnh để bổ sung vào portfolio cá nhân – hành trang quan trọng khi bước vào thị trường lao động.

Đồ án nhân vật Game 3D do học viên Nguyễn Lương Anh Đức tại Arena Multimedia thực hiện

Điểm khác biệt của sinh viên Arena là không chỉ học phần mềm, mà còn được trải nghiệm tình huống nghề nghiệp thật: nhận brief, triển khai ý tưởng, thuyết trình và chỉnh sửa theo phản hồi. Mỗi học kỳ giống như một dự án thực tế với deadline và sản phẩm hoàn chỉnh, giúp các bạn rèn cả kỹ năng cứng lẫn kỹ năng mềm. Nhờ vậy, sinh viên Arena được doanh nghiệp đánh giá cao vì có thể “làm được việc” ngay khi còn đi học.

Đi làm ngay từ năm nhất, năm hai

Khác với quan niệm “học xong mới đi làm”, nhiều chương trình đào tạo hiện nay khuyến khích sinh viên tham gia các dự án freelance hoặc thực tập ngay từ học kỳ thứ hai. Các bạn có thể nhận thiết kế banner, logo, video quảng cáo cho doanh nghiệp nhỏ; hoặc làm part-time tại các công ty truyền thông. Việc đi làm sớm không chỉ mang lại thu nhập mà còn giúp rèn luyện kỹ năng mềm: giao tiếp, quản lý thời gian, xử lý yêu cầu khách hàng.

Các học viên tại Arena Multimedia được tạo điều kiện trải nghiệm tại doanh nghiệp thực tế

Nguyễn Minh Khang, 19 tuổi, học viên một trung tâm đào tạo mỹ thuật đa phương tiện tại Hà Nội, chia sẻ: “Mới học hết năm nhất, em đã nhận được một số dự án freelance. Ban đầu chỉ là thiết kế banner cho cửa hàng online, sau đó em có thêm khách hàng nhờ giới thiệu. Vừa học, vừa làm, em thấy mình tiến bộ rất nhanh và tự tin hơn nhiều so với thời gian chỉ học lý thuyết”.

Nhiều sinh viên Arena Multimedia đã bắt đầu kiếm tiền từ freelance hoặc được nhận vào làm chính thức ngay cả khi chưa tốt nghiệp. Từ những dự án nhỏ như thiết kế banner, logo đến công việc lớn hơn như dựng video hay làm animation, các bạn đã chứng minh chỉ cần có kỹ năng và sự chủ động là có thể sống với nghề từ rất sớm. Trên cộng đồng JobArena, sinh viên và cựu sinh viên thường xuyên chia sẻ việc làm, kinh nghiệm, cùng nhau tạo nên một mạng lưới kết nối để Gen Z tự tin khẳng định mình trong ngành sáng tạo.

Arena Multimedia – Địa chỉ đào tạo thiết kế mỹ thuật số được giới trẻ tin tưởng

Ở Việt Nam, Arena Multimedia được biết đến là nơi tiên phong với mô hình “học nhanh – làm sớm”. Chỉ trong 2 năm học, sinh viên được đào tạo bốn lĩnh vực chính: thiết kế đồ họa, web & ứng dụng, phim kỹ thuật số và 3D. Nhiều cựu học viên đã sớm khẳng định tên tuổi – người mở studio riêng, người trở thành giảng viên, có nhóm còn giành giải thưởng quốc tế. Điểm chung của họ là đều bắt đầu từ việc vừa học vừa làm, tích lũy kinh nghiệm ngay từ những ngày đầu bước vào nghề.

“Học thực tế - làm thực chiến” cùng Arena Multimedia Việt Nam

Ông Kallol Mukherjee - Phó chủ tịch Tập đoàn Aptech cho biết: “Chúng tôi muốn sinh viên Arena Multimedia không chỉ học kỹ năng mà còn sớm có trải nghiệm thực tế. Vì vậy, ngay từ học kỳ thứ hai, các em đã được giới thiệu thực tập, tham gia dự án freelance. Đây là bước đệm để nhiều bạn trẻ trở thành designer chuyên nghiệp trước tuổi 20”.

Nếu bạn vừa tốt nghiệp THPT, đang phân vân giữa việc học đại học hay đi làm sớm, hoặc là sinh viên đang muốn chuyển hướng sang ngành thiết kế – Arena Multimedia chính là nơi bạn có thể bắt đầu lại, theo cách nhanh hơn, thực tế hơn và hiệu quả hơn.

