Hoàng Tử Quỷ: Anh Tú Atus diễn thăng hoa, Lương Thế Thành tái xuất đỉnh cao

Hoàng Tử Quỷ đưa khán giả bước vào một hành trình linh dị thấm đẫm chất Việt, nơi nhịp phim cuốn hút, hình ảnh ám ảnh và diễn xuất thuyết phục cùng hòa nhịp để làm nên trải nghiệm điện ảnh ấn tượng.

Phim điện ảnh Hoàng Tử Quỷ sẽ chính thức khởi chiếu từ ngày 5/12 tại các cụm rạp trên toàn quốc, hứa hẹn mang đến cho khán giả một hành trình kinh dị - cổ trang đầy kịch tính. Bộ phim ghi dấu ngay từ những phút đầu bằng nhịp phim cuốn hút, không khí linh dị len vào từng khung hình và sự đầu tư chỉn chu từ diễn xuất đến hình ảnh, âm thanh.

Hoàng Tử Quỷ mở màn bằng sự kiện hoàng tử Thân Đức chạy trốn khỏi cung cấm, được kể lại qua lời dẫn dí dỏm của gã kể chuyện rong Phan Cuồng. Chính cách vào chuyện này tạo cảm giác khẩn trương, bí ẩn và mở ra nhiều câu hỏi đủ sức níu người xem ngay từ những phút đầu. Từ đó, bộ phim liên tục đẩy cao bầu không khí rùng rợn với hàng loạt sự kiện quỷ dị diễn ra trong làng Hủi, nơi nửa người nửa quỷ ẩn mình giữa những số phận bị nguyền rủa.

Anh Tú Atus vào vai Hoàng tử Thân Đức

Càng đi sâu vào câu chuyện, Hoàng Tử Quỷ càng khai thác hiệu quả sự căng thẳng qua nhịp kể liên tục thay đổi: lúc chậm để khắc họa tâm lý nhân vật, lúc dồn dập khi thế lực tà ác bắt đầu lộ diện. Cao trào được đẩy lên mạnh nhất ở phần cuối với trận đấu vật gay cấn giữa Lỗ Đạt và Đen - cảnh phim vừa mang tinh thần võ thuật truyền thống, vừa thổi bùng xung đột thiện ác theo cách đầy kịch tính. Đây cũng là một trong những trường đoạn khiến khán giả “nín thở”, thể hiện rõ sức nặng và sự đầu tư của ê-kíp vào yếu tố văn hoá lẫn hành động.

Điểm sáng lớn nhất trong Hoàng Tử Quỷ đến từ diễn xuất đồng đều của dàn cast. Anh Tú Atus có màn “thoát xác” rõ rệt khi rời bỏ nét hài hước quen thuộc để nhập vai Thân Đức - nhân vật mang hai mặt đối lập: hiền lành, ôn nhu dưới lớp vỏ lang y, nhưng tàn độc và đầy toan tính khi giữ bản chất hoàng tử quỷ. Sự chuyển biến cảm xúc liên tục của nhân vật giúp Anh Tú Atus phô diễn được chiều sâu diễn xuất và khả năng kiểm soát nội tâm.

Lương Thế Thành lại ghi dấu với hình ảnh trưởng làng Lỗ Đạt điềm tĩnh, chính trực, mang vẻ mạnh mẽ của một người đàn ông gánh trên vai trách nhiệm bảo vệ cả cộng đồng. Trở lại đóng phim điện ảnh sau nhiều năm, vai diễn này vừa đủ độ chín để anh thể hiện sự nghiêm nghị nhưng vẫn đong đầy ấm áp dành cho con gái và dân làng.

Lương Thế Thành vào vai Lỗ Đạt, trưởng làng Hủi

Lần đầu đóng chính điện ảnh, Hoàng Linh Chi cho thấy tiềm năng rõ rệt qua vai cô đồng Đào Trúc Anh. Vẻ sắc sảo của cô hòa vào khí chất huyền thuật, tạo nên hình tượng cô đồng bí ẩn, vừa mạnh mẽ, vừa dễ tổn thương. Thanh Trực, trong vai Phan Cuồng, trở thành mảnh ghép cân bằng cảm xúc của phim. Từ lối thoại dí dỏm đến biểu cảm tinh nghịch, anh mang lại nguồn năng lượng hiện đại vừa đủ để tạo khoảng thở giữa bầu không khí nặng nề.

Bên cạnh đó, nghệ sĩ Bình Tinh có màn chào sân điện ảnh đáng nhớ với vai Tuệ Liễu phu nhân - người mẹ hiểm ác tạo nên bi kịch cho chính đứa con của mình. Sự sắc lạnh và đau đớn trong ánh mắt của cô khiến nhân vật hiện lên vừa đáng sợ, vừa bi thương.

Bên cạnh đó, Hoàng Tử Quỷ khai thác chất liệu văn hoá của Việt Nam một cách có chọn lọc và gắn chặt với mạch truyện. Những hình ảnh quen thuộc trong tín ngưỡng dân gian như cô đồng trừ tà, lễ đấu vật tế thần, mộ chum của người Việt cổ hay các nghi thức giao tiếp với thế giới âm linh đều được đưa vào với liều lượng vừa phải nhưng giàu giá trị biểu tượng. Không chỉ tạo nên bầu không khí huyền bí đặc trưng, các yếu tố này còn đóng vai trò như “chìa khóa” mở ra bản chất của từng nhân vật, lý giải các lời nguyền, định mệnh và vòng xoáy oán khí trong làng Hủi. Sự kết hợp giữa văn hóa bản địa và câu chuyện kinh dị giúp Hoàng Tử Quỷ tạo dựng được một thế giới linh dị rất Việt Nam - vừa gần gũi, truyền thống mà vẫn đủ ám ảnh.

Tổng thể, Hoàng Tử Quỷ là một tác phẩm cổ trang - kinh dị sở hữu nhịp phim chắc tay, diễn xuất hợp vai và nhiều khoảnh khắc đủ sức níu khán giả xuyên suốt hành trình của nhân vật Thân Đức. Từ mở màn nghẹt thở, chuỗi sự kiện quỷ dị đến cao trào giàu kịch tính, bộ phim mang đến một trải nghiệm giải trí đúng nghĩa, vừa đủ để trở thành điểm nhấn thú vị trong mùa phim cuối năm.

Hoàng Tử Quỷ hiện đã mở bán vé và sẽ chính thức khởi chiếu tại các cụm rạp toàn quốc vào ngày 5/12/2025.