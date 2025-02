Hoàng tử lai Kpop tới Việt Nam ra MV cùng cháu gái Phan Hiển, ăn gỏi cuốn ở chợ Bến Thành

TPO - Kim Samuel từng nổi đình đám khi tham gia show tuyển chọn thần tượng Produce 101 của Hàn Quốc. Anh kết hợp với Hoàng Mỹ An trong một MV về tình yêu.

Nữ ca sĩ Hoàng Mỹ An thể hiện sự quyết tâm trong âm nhạc bằng việc mời nam ca sĩ Kim Samuel quay MV cùng mình. Giọng ca ngọt ngào của cô kết hợp Samuel tạo nên bản hòa âm vừa nhẹ nhàng, lãng mạn. Ca khúc mang tên Wanna Hear You Say phát hành vào ngày 11/2.

Wanna Hear You Say được Hoàng Mỹ An ví như một bức tranh cảm xúc được dệt nên từ khoảnh khắc đời thường mà ai cũng có thể nhìn thấy mình trong đó.

"Tôi đã hát lên ca khúc này bằng chính những trải nghiệm cá nhân khi cảm nhận được tình yêu đã ở đó nhưng mình lại không đủ dũng khí để nói ra. Đó là một trạng thái mâu thuẫn giữa khao khát và sợ hãi, giữa cồn cào và im lặng", Hoàng Mỹ An chia sẻ.

Đặc biệt, đối tác của Hoàng Mỹ An trong MV này là Samuel, hoàng tử lai nổi tiếng từng tham gia show tuyển chọn thần tượng Produce 101 mùa thứ 2. Mỹ nam sinh năm 2002 từng được khán giả yêu thích khi bộc lộ kỹ năng của mình trong show.

Đáng tiếc, anh không giành chiến thắng, đứng thứ 18 trong khi nhóm cần 11 người. Tuy nhiên, tài năng của Samuel được hàng triệu khán giả công nhận và anh có không ít fan người Việt.

Hoàng Mỹ An tiết lộ: "Giám đốc âm nhạc của An Mr. Pabaki chia sẻ bài hát demo, tôi ấn tượng. Trùng hợp là theo lời Mr. Pabaki, Samuel cũng đã được nghe bản demo và cũng cực kỳ hứng thú với ca khúc. Từ đó, ý tưởng về một bài hát song ca giữa Việt Nam và Hàn Quốc dần hình thành".

Trong quá trình thực hiện MV Wanna Hear You Say, cả hai có nhiều kỷ niệm khó quên. Một trong số đó là khoảnh khắc Mỹ An bí mật tổ chức sinh nhật cho Samuel ngay tại trường quay.

Với Wanna Hear You Say, Hoàng Mỹ An thể hiện tham vọng không chỉ chinh phục thị trường Việt Nam mà còn muốn hướng ra thế giới. Cô tự tin vào khả năng nhảy điêu luyện và trình độ tiếng Anh.

"Tôi muốn xây dựng hình ảnh nghệ sĩ đa tài, mạnh mẽ, truyền cảm hứng để mọi người sống thật với cảm xúc của mình. Và Wanna Hear You Say là minh chứng, tôi hy vọng khán giả tìm thấy sự đồng cảm và dũng cảm để nói lên những điều đang giữ trong lòng", Hoàng Mỹ An nói.