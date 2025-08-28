Hoàng gia phiên bản TikTok: Gen Z hóa thân thành công nương, bá tước đầy dí dỏm

Bắt nguồn từ một đoạn clip được đăng tải sau khi phối lại những ca khúc gắn liền với teen trên nền nhạc giao hưởng. Sự kết hợp “độc - lạ” giữa tiếng đàn violin, piano cùng với giai điệu quen thuộc khiến người xem cảm giác “đang nghe nhạc thính phòng…nhưng lại rất Việt Nam”.

Chỉ trong thời gian ngắn, Gen Z nhanh chóng “bắt nhịp” và nhập vai thành những công nương, bá tước trên nền nhạc này. Hình ảnh các bạn trẻ biến hình bằng cách khoác lên mình chiếc váy phong cách cổ điển hay diện áo sơ mi trắng kết hợp với blazer giống “châu Âu thế kỷ 18”, phong cách thưởng trà chiều thanh lịch, style ăn uống kiểu “quý tộc” trên vỉa hè,... Từ vẻ ngoài sang chảnh cùng với biểu cảm “lầy lội” khiến cư dân mạng “cười rớt nước mắt”.

Trào lưu hóa thân thành quý tộc với phong cách dí dỏm, hài hước của các bạn trẻ.

Không chỉ dừng lại ở trang phục và biểu cảm dí dỏm, lối diễn đạt “nửa tây nửa ta” cũng là gia vị độc đáo tạo nên sức hút của trend “Âu hóa” này. Lời thoại của những công nương, công tước đến từ xứ sở TikTok cũng vô cùng hoa mỹ, trau chuốt chẳng kém tiểu thuyết. Những cụm từ như “dưới mái vòm vàng son của khán phòng”, “những nốt nhạc tựa cánh chim bay qua vòm trời tâm tưởng”... khiến người xem phải bật cười vì TikTok bỗng chốc trở nên sảng chảnh đột xuất. Ở phần bình luận trên các video có nội dung tương tự, dân mạng cũng thi nhau hóa thân thành quý tộc chỉ bằng bàn phím.

Điều khiến trào lưu "bắt chước" phong cách hoàng gia thu hút sự quan tâm của các bạn trẻ chính là sự pha trộn độc đáo và có phần trái ngược từ âm nhạc đến bối cảnh hóa trang.