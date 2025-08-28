Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Ảnh-Clip hay

Google News

Hoàng gia phiên bản TikTok: Gen Z hóa thân thành công nương, bá tước đầy dí dỏm

Kim Anh (tổng hợp)

HHTO - "Giang cư mận" trên TikTok được dịp cosplay thành những công nương, bá tước với hình tượng lầy lội, hóm hỉnh trên giai điệu nhạc Việt - tân nhạc thính phòng.

Bắt nguồn từ một đoạn clip được đăng tải sau khi phối lại những ca khúc gắn liền với teen trên nền nhạc giao hưởng. Sự kết hợp “độc - lạ” giữa tiếng đàn violin, piano cùng với giai điệu quen thuộc khiến người xem cảm giác “đang nghe nhạc thính phòng…nhưng lại rất Việt Nam”.

Nguồn: @tannhacthinhphong
Nguồn: @ikooh06

Chỉ trong thời gian ngắn, Gen Z nhanh chóng “bắt nhịp” và nhập vai thành những công nương, bá tước trên nền nhạc này. Hình ảnh các bạn trẻ biến hình bằng cách khoác lên mình chiếc váy phong cách cổ điển hay diện áo sơ mi trắng kết hợp với blazer giống “châu Âu thế kỷ 18”, phong cách thưởng trà chiều thanh lịch, style ăn uống kiểu “quý tộc” trên vỉa hè,... Từ vẻ ngoài sang chảnh cùng với biểu cảm “lầy lội” khiến cư dân mạng “cười rớt nước mắt”.

Nguồn: @gowhh04
gen-h-z6922743054831-c1280e4dc81bd92a8346a0efafe7112e.jpg
Trào lưu hóa thân thành quý tộc với phong cách dí dỏm, hài hước của các bạn trẻ.

Không chỉ dừng lại ở trang phục và biểu cảm dí dỏm, lối diễn đạt “nửa tây nửa ta” cũng là gia vị độc đáo tạo nên sức hút của trend “Âu hóa” này. Lời thoại của những công nương, công tước đến từ xứ sở TikTok cũng vô cùng hoa mỹ, trau chuốt chẳng kém tiểu thuyết. Những cụm từ như “dưới mái vòm vàng son của khán phòng”, “những nốt nhạc tựa cánh chim bay qua vòm trời tâm tưởng”... khiến người xem phải bật cười vì TikTok bỗng chốc trở nên sảng chảnh đột xuất. Ở phần bình luận trên các video có nội dung tương tự, dân mạng cũng thi nhau hóa thân thành quý tộc chỉ bằng bàn phím.

gen-h-z6923607690644-e49f4411e386fa301f6f6a15a6005a78.jpg
gen-h-z6923607684152-d5ab3fc910b02f0d16a3d2007585498e.jpg
﻿gen-h-z6923601760629-2038de3c7cda1addc90f8a494452e76b.jpg
Ảnh chụp màn hình

Điều khiến trào lưu "bắt chước" phong cách hoàng gia thu hút sự quan tâm của các bạn trẻ chính là sự pha trộn độc đáo và có phần trái ngược từ âm nhạc đến bối cảnh hóa trang.

z6889330146522-b1bd95a4421ecfda28bd2dc5164c163a-2170.jpg
Kim Anh (tổng hợp)
#trào lưu trên tiktok #Cosplay hài hước #trend TikTok nhạc cổ điển #Gen Z hóa thân quý tộc

Xem thêm

Cùng chuyên mục