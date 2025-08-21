Hòa Phát bàn giao ngôi trường trị giá 42 tỷ đồng cho tỉnh Quảng Ngãi

Ngày 21/8/2025, Tập đoàn Hòa Phát, Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất đã tổ chức lễ khánh thành, bàn giao đưa vào sử dụng công trình trường Tiểu học Bình Đông, tại xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi. Công trình do Hòa Phát tài trợ theo hình thức chìa khóa trao tay với tổng mức đầu tư 42 tỷ đồng.

Tham dự lễ khánh thành có ông Nguyễn Đức Tuy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cùng đại diện các lãnh đạo Sở ngành, địa phương. Đại diện Tập đoàn Hòa Phát có ông Mai Văn Hà - Giám đốc Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất, cùng ban giám hiệu và đông đảo thày trò Trường Tiểu học Bình Đông.

Trường tiểu học Bình Đông được khởi công từ tháng 5/2024, hoàn thành sau 14 tháng thi công với các hạng mục chính gồm: 3 dãy nhà 3 tầng gồm 38 phòng học, 4 phòng bộ môn, 14 phòng chức năng và các hạng mục phụ trợ như nhà để xe, nhà bảo vệ, hành lang kết nối, hệ thống cây xanh, trạm bơm phòng cháy chữa cháy…, đáp ứng nhu cầu học tập và rèn luyện của 1.300 học sinh trên địa bàn.

Với diện tích hơn 1,2ha, Trường Tiểu học Bình Đông được xây dựng đáp ứng chuẩn quốc gia và định hướng phát triển theo mô hình trường học chất lượng cao của xã Vạn Tường nói riêng và tỉnh Quảng Ngãi nói chung. Công trình được đánh giá là một trong những ngôi trường đẹp và hiện đại nhất hiện nay tại tỉnh Quảng Ngãi, được đưa vào sử dụng trước thềm năm học mới 2025-2026.

Ông Mai Văn Hà, Giám đốc Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất cho biết, Hòa Phát hiện là doanh nghiệp lớn nhất của tỉnh Quảng Ngãi. Tập đoàn coi Quảng Ngãi là địa bàn đầu tư chiến lược và dành ngân sách lớn cho hoạt động an sinh xã hội, mang lại những giá trị thiết thực, lâu dài cho cộng đồng địa phương. “Thông qua trường Tiểu học Bình Đông, Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất mong muốn mang đến cho thế hệ tương lai một môi trường học tập chất lượng cao, nơi các em học sinh và đội ngũ giáo viên có thể phát huy hết năng lực của mình”, ông Hà chia sẻ.

Ông Lữ Thế Lâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vạn Tường ghi nhận, đánh giá cao sự đầu tư quy mô lớn, bài bản cho sản xuất cũng như các hoạt động an sinh xã hội của Tập đoàn Hòa Phát đã triển khai trên địa bàn. Nhiều hoạt động rất thiết thực phải kể đến như “Xuân yêu thương” - trao quà Tết cho người nghèo; hỗ trợ nâng cấp cơ sở vật chất cơ sở giáo dục, y tế; hỗ trợ công tác phòng chống thiên tai.... Lãnh đạo xã tin tưởng rằng, ngôi trường này và nhiều công trình khác mang dấu ấn của Hòa Phát góp phần hiện đại hóa hạ tầng giáo dục, y tế và giao thông xung quanh khu vực có dự án hoạt động.

Em Nguyễn Thiên Lam, học sinh lớp 5B thay mặt học sinh toàn trường bày tỏ lời cảm ơn Công ty Thép Hòa Phát Dung Quất đã xây dựng trường Tiểu học Bình Đông, quan tâm, chăm lo tới thế hệ tương lai: “Hôm nay khi bước vào ngôi trường mới khang trang, rộng rãi, thư viện hiện đại, phòng học sáng sủa, tất cả như một giấc mơ, món quà quý báu dành cho chúng em. Đây không chỉ là nơi học tập mà còn là nơi ươm mầm những ước mơ. Từ ngôi trường này, chúng em sẽ lớn lên và trưởng thành, góp phần xây dựng quê hương.”

Trước đó, Hòa Phát cũng đã dành hơn 5 tỷ đồng góp phần hỗ trợ cải tạo cơ sở vật chất cho trường Trung học cơ sở Bình Đông và trường Mầm non 18/3. Tính đến nay, Hòa Phát đã dành 175 tỷ đồng thực hiện các hoạt động an sinh xã hội thiết thực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, tập trung vào 4 nhóm: Giáo dục – Y tế - Giao thông – Cộng đồng.

Một ngôi trường được xây dựng không chỉ bằng những bức tường kiên cố, mà còn là hành trình kiến tạo môi trường giáo dục nhân văn, nuôi dưỡng ước mơ và nâng đỡ những đứa trẻ. Tập đoàn Hòa Phát mong muốn trường tiểu học Bình Đông thật sự là ngôi trường "bước ra từ trong mơ". Một ngôi trường hạnh phúc, nơi mỗi ngày đến trường với những đứa trẻ đều là một ngày vui.