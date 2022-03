Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên lọt Top 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2021

Ngày 4/3, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn, Hội đồng xét tặng Giải thưởng GMTVNTB năm 2021 tổ chức họp Hội đồng lần thứ 2 thảo luận, cho ý kiến và bỏ phiếu kín chọn ra 10 GMTVNTB và 9 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2021.

Thẩm định hồ sơ đề cử qua nhiều bước

Cuộc họp dưới sự chủ trì của anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng xét tặng Giải thưởng; anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn; nhà báo Phùng Công Sưởng, Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Phó Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam.

Thông tin tại buổi họp Hội đồng lần 2, nhà báo Phùng Công Sưởng cho biết, sau khi Hội đồng xét chọn bỏ phiếu bình chọn 20 đề cử vào vòng bình chọn trực tuyến, Thường trực Giải thưởng tiếp tục thực hiện công tác thẩm định hồ sơ các đề cử.

Theo đó, Thường trực đã triển khai qua nhiều kênh khác nhau, gồm các bộ, ban, ngành trung ương và địa phương, đơn vị đề cử, cơ quan báo chí, truyền thông trong nước; xác minh của Cục An ninh chính trị nội bộ - Bộ Công an … để rà soát toàn bộ 20 cá nhân đề cử nhằm thẩm tra, bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.

Kết quả, đến hết ngày 3/3, cơ bản các đề cử được các đơn vị giới thiệu có lý lịch rõ ràng, không vi phạm pháp luật; thành tích đúng với báo cáo cá nhân. Các đơn vị Quân đội, Công an đảm bảo đúng quy trình giới thiệu đề cử…

Báo Tiền Phong điện tử đăng tải công khai toàn bộ hồ sơ về 138 đề cử GMTVNTB năm 2021 trên báo Tiền Phong điện tử; thành tích và khen thưởng của 20 đề cử Giải thưởng trên hệ thống bình chọn tại địa chỉ: www.tainnangtrevietnam.vn và trong những bài viết về nhân vật.

Hơn 12 triệu phiếu bình chọn trực tuyến

Vòng bình chọn trực tuyến bắt đầu từ 15h30, ngày 16/2/2022 đến 14h30 ngày 3/3/2022. Tất cả các báo bảo trợ thông tin cho Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021 thống nhất sử dụng chung một hệ thống bình chọn tại địa chỉ: www.tainnangtrevietnam.vn.

Banner link hệ thống bình chọn được các báo, trang tin điện tử như: Thanh niên, Tuổi trẻ TPHCM, Tuổi trẻ thủ đô, Thiếu niên Tiền Phong - Nhi đồng, báo điện tử Dân trí, báo điện tử Chính phủ, website T.Ư Đoàn, website các tỉnh, thành Đoàn… treo trang trọng trên trang chủ.

Việc tổ chức bình chọn năm nay được các cơ quan báo chí thực hiện đồng loạt, trong cùng một thời điểm, do đó đã tạo ra hiệu ứng tích cực cho các đề cử và bạn đọc các báo. Lượng bạn đọc bình chọn ổn định với khoảng 1 triệu lượt bình chọn mỗi ngày.

Đến 14h30, ngày 3/3, tổng lượt bình chọn các đề cử Giải thưởng GMTVNTB năm 2021 là: 12.131.210 phiếu, tăng 6,24% so với năm 2020 (11.589.760 phiếu). Các đề cử có số phiếu bình chọn cao như: Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên (lĩnh vực Văn hoá nghệ thuật), đạt 750.071 phiếu; Đại uý Vũ Ngọc Quỳnh (lĩnh vực An ninh trật tự) đạt 723.881 phiếu; Nguyễn Lê Thảo Anh (lĩnh vực Học tập) đạt 693.687 phiếu…

Tại cuộc họp Hội đồng lần 2, các thành viên Hội đồng tiếp tục thảo luận, cho ý kiến về các đề cử ở từng lĩnh vực trên tinh thần trách nhiệm, công tâm và khách quan nhất. Sau khi thảo luận, Hội đồng đã bỏ phiếu kín lựa chọn ra 10 GMTVNTB, và 9 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2021, thuộc 9 lĩnh vực (lĩnh vực Quản lý Hành chính Nhà nước không có đề cử).

7. Đại úy Lê Xuân Nam (lĩnh vực An ninh trật tự), SN 1989, cán bộ Phòng 3, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an.

5. Vũ Gia Luyện (lĩnh vực Kinh doanh – Khởi nghiệp), SN 1987, CEO công ty CP Giải pháp công nghệ Quốc tế ITS, Công ty CP Phát triển thương hiệu Việt Nam BDS.

1. Đồng Ngọc Hà (lĩnh vực học tập), SN 2002, Khoa Sinh học, Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội.

2. TS. Đào Việt Hằng (lĩnh vực Nghiên cứu khoa học), SN 1987, giảng viên Bộ môn Nội tổng hợp, Đại học Y Hà Nội, Phó Giám đốc Trung tâm nội soi Bệnh viện ĐH Y Hà Nội, Phó Tổng Thư ký Hội khoa học tiêu hóa Việt Nam.

3. TS. Trương Thanh Tùng (lĩnh vực nghiên cứu khoa học), SN 1989, Trưởng nhóm nghiên cứu thuốc mới, khoa Dược, Đại Học Phenikaa, Hà Nội.

4. Nguyễn Thành Trung (lĩnh vực Kinh doanh – Khởi nghiệp), SN 1992, CEO & CO-FOUNDER SKY MAVIS.

5. Trung úy Lương Văn Lợi (lĩnh vực Quốc phòng), SN 1995, Đội Phòng chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Keng Đu, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An.

6. Đại úy Vũ Ngọc Quỳnh (lĩnh vực An ninh trật tự), SN 1988, Phó Đội trưởng, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP. Hải Phòng.

7. Hồ Văn Ý (lĩnh vực Thể dục thể thao), SN 1997, vận động viên CLB Thái Sơn Nam.

8. Nguyễn Thị Ngọc Hà (lĩnh vực Văn hóa Nghệ thuật), SN 1993, Nhà Hát Ca Múa Nhạc Việt Nam.

9. Nguyễn Nguyên Lê (lĩnh vực Văn hóa Nghệ thuật), SN 2008, lớp 8G1, trường THCS Quang Trung, Đống Đa; học sinh năm thứ 5, Khoa Đàn dây, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.