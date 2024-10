Đà Nẵng vinh danh các thủ lĩnh thanh niên vì cộng đồng

TPO - Những tấm gương thanh niên được vinh danh đều là các cán bộ Hội, thủ lĩnh thanh niên năng động, sáng tạo; góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của thanh niên Đà Nẵng.

Sáng 5/10, Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam TP. Đà Nẵng tổ chức Chương trình Kỷ niệm 68 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam, trao Giải thưởng “15 tháng 10”, Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp”, Giải thưởng “Cán bộ Công chức, Viên chức trẻ giỏi” và khen thưởng “công tác hiến máu tình nguyện”.

Đây đều là các giải thưởng thường niên được trao cho các cán bộ Hội, thủ lĩnh thanh niên, Hội viên, thanh niên có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên trên địa bàn, góp phần lan tỏa hình ảnh thanh niên Đà Nẵng tình nguyện, xung kích vì cộng đồng.

Tại lễ tuyên dương, Hội LHTN Việt Nam TP. Đà Nẵng đã trao tặng Giải thưởng “15 tháng 10” cho 17 cán bộ Hội tiêu biểu trong các lĩnh vực, các lực lượng. Nhiều thủ lĩnh thanh niên có những mô hình, sáng kiến mới, áp dụng vào thực tiễn địa phương, tạo ra những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.

Điển hình như anh Lê Thế Toàn (Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam trường THPT Sơn Trà, quận Sơn Trà) với mô hình CLB thiện nguyện Sao mơ ước được duy trì đều đặn hằng tháng. Kinh phí hoạt động từ nguồn bán các loại rác tài nguyên được các thành viên CLB thu gom.

Ngoài ra, anh Toàn cũng sáng lập và duy trì các mô hình như CLB môi trường, CLB Kỹ năng, mô hình Đoàn phù hợp với năng lực và sở thích… để khuyến khích học sinh trong trường tham gia các hoạt động Đoàn, Hội nhằm rèn luyện và trau dồi kiến thức, kỹ năng để phát triển toàn diện.

Là cán bộ chuyên trách ban Thanh niên Công an TP. Đà Nẵng, anh Lê Duy cũng có nhiều mô hình, sáng kiến để đổi mới các hình thức tuyên truyền pháp luật cho cộng đồng.

Có thể kể đến các mô hình: tổ chức tuyên truyền phòng cháy chữa cháy và hoạt động trải nghiệm “Một ngày làm chiến sĩ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ” cho các em học sinh trên địa bàn phường Hoà Thuận Tây và Hòa Cường Nam; phối hợp Đoàn xã Hòa Bắc thực hiện chương trình tư vấn, cảm hóa thanh thiếu niên chưa ngoan trên địa bàn xã, lồng ghép trong mô hình “Cà phê thanh niên”; trực tiếp xây dựng Mô hình “Đồng hành cùng em đến trường” công nhận mô hình “Dân vận khéo” của Công an TP và được Bộ Công an công nhận là Mô hình “Dân vận khéo” trong Công an nhân dân….

Bên cạnh đó, Hội LHTN TP. Đà Nẵng cũng trao tặng Giải thưởng Thanh niên sống đẹp năm 2024 cho 18 cá nhân và Khen thưởng 7 tập thể, 31 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu tình nguyện.

Đồng thời, nhằm tôn vinh và khen thưởng những cá nhân thực hiện tốt phong trào “3 trách nhiệm”, phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, phong trào “Thanh niên tình nguyện”; có sáng kiến được áp dụng trong cải cách hành chính, chuyên môn, nghiệp vụ, Hội LHTN TP Đà Nẵng cũng trao Giải thưởng “Cán bộ, Công chức, Viên chức trẻ giỏi” năm 2024 cho 39 cán bộ, công chức, viên chức tiêu biểu.

Theo anh Nguyễn Bá Duân, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP. Đà Nẵng, dù ở độ tuổi, công việc khác nhau, nhưng những anh, chị cán bộ Hội, Hội viên, thanh niên được tuyên dương đang "thắp lửa" và "giữ lửa" cho phong trào thanh niên của thành phố.

“Họ là những thanh niên có trách nhiệm, lòng nhân ái, luôn nỗ lực không ngừng, luôn tiến về phía trước với tinh thần tiên phong và là những tấm gương để tiếp tục lan tỏa, phát triển hơn nữa hình ảnh đẹp của thanh niên Đà Nẵng, thúc đẩy phong trào đoàn kết, tập hợp thanh niên trên địa bàn”, anh Duân nói.