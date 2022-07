HLV tuyển Indonesia nêu lý do mãi không thắng nổi Việt Nam

TPO - Shin Tae-yong, người đã dẫn dắt các đội U23, đội tuyển quốc gia và mới nhất là U19 Indonesia, vừa chia sẻ trong một bài phỏng vấn về nguyên nhân khiến ông và các học trò không thể thắng Việt Nam và Thái Lan trong suốt thời gian qua.

Kể từ khi nhận nhiệm vụ ở Indonesia, Shin Tae-yong thực sự đã làm tốt. Ông giúp nền bóng đá xứ vạn đảo bỏ lại quãng ngày gian khó để dần vươn mình. Những dấu mốc ấn tượng của bóng đá Indonesia như ĐTQG nhảy gần 20 bậc trên BXH FIFA, trở thành á quân AFF Cup 2020, HCĐ SEA Games 31, rồi lọt vào VCK Asian Cup 2023… có dấu ấn rất lớn của Shin Tae-yong.

Ông đã trình làng những tài năng trẻ, biến họ trở thành một tập thể gắn kết và thi đấu đường nét hơn. Nhưng vẫn còn một “gam màu trầm” trong bức tranh tươi sáng của bóng đá Indonesia dưới thời Shin Tae-yong. Đó là ông chưa thể giúp đội nhà đánh bại Việt Nam và cả Thái Lan.

ĐT Indonesia thảm bại 0-4 trước Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022, hòa trong thế bị ép sân hoàn toàn tại AFF Cup 2020 rồi sau đó, U23 Indonesia gục ngã 0-3 trước Việt Nam tại vòng bảng SEA Games. Khi gặp Thái Lan, Indonesia cũng thua 0-4 tại AFF Cup rồi thất bại tại bán kết SEA Games.

Mới nhất, U19 Indonesia cùng hòa 0-0 với Việt Nam và cả Thái Lan. Cả hai trận đấu này, họ đều bị lấn lướt và chỉ có may mắn mới không bị thủng lưới. Nhưng cả hai kết quả 0-0 vẫn dẫn tới kết cục Indonesia bị loại ngay từ vòng bảng giải U19 Đông Nam Á.

Khi được hỏi vì sao Indonesia cứ mãi thua Việt Nam và cả Thái Lan, Shin Tae-yong đã lấy lý do là…. thiếu may mắn. “Thực ra, vấn đề rất đơn giản, bởi vì chúng ta không may mắn mà thôi”, Shin Tae-yong chia sẻ trên truyền thông Indonesia.

“Chúng ta phải mạnh mẽ hơn về mặt tinh thần. Thực sự thì hiện tại, chúng ta đang trong giai đoạn nỗ lực để hoàn thiện bản thân. Sau giải đấu vừa qua, tôi tin các cầu thủ đã mạnh mẽ hơn về mặt tinh thần".

Dù vậy, Shin Tae-yong cũng không thể phủ nhận rằng việc liên tục thất bại trước hai thế lực hàng đầu của bóng đá Đông Nam Á đang khiến các cầu thủ Indonesia bị khớp mỗi khi ra sân gặp hai đối thủ này.

Do đó, theo vị HLV người Hàn Quốc, điều ông cần làm là tạo sự tự tin, không sợ sệt cho các học trò. Vì như thế, họ mới có thể chơi sòng phẳng mỗi lần đụng Việt Nam hay Thái Lan. Ông kết luận: "Điều cần thiết bây giờ là phải tạo tâm lý tốt cho các tuyển thủ, để sau đó họ có thể thi đấu tốt hơn trước Việt Nam, Thái Lan hay cả Malaysia”.