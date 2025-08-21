Hình ảnh xe tăng, tên lửa, pháo phản lực trùng trùng tiến về Quảng trường Ba Đình

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

PV

Trước giờ diễn ra buổi tổng hợp luyện khoảng 4 tiếng, từng dàn xe pháo, xe tăng, tên lửa của Quân đội, Công an trùng trùng tiến về các cung đường gần Quảng trường Ba Đình.

Các khối xe pháo quân sự bánh lốp, tại trường đua F1 cơ động theo đường Lê Quang Đạo, Trần Duy Hưng, Võ Chí Công về vị trí tập kết trước diễu binh, diễu hành trên đường Yên Phụ, Nghi Tàm, Âu Cơ.

Khối xe đặc chủng Bộ Công an, tại Kiều Mai, Phú Diễn cơ động theo đường 32, Hoàng Quốc Việt, Võ Chí Công về vị trí tập kết trước diễu binh, diễu hành trên đường Yên Phụ, Nghi Tàm, Âu Cơ sau khối xe pháo quân sự.

Khối xe Tăng thiết giáp, xe pháo tự hành, xe bánh xích tập trung tại Sở Chỉ huy Bộ Quốc phòng cơ động theo đường Cửa Bắc, Yên Phụ về vị trí tập kết trước diễu binh, diễu hành trên đường Thanh Niên.

Khối xe pháo quân sự đã trải qua nhiều ngày luyện tập và 4 buổi tổng hợp luyện cùng các khối diễu binh, khối xe đặc chủng công an.

Trong Hội nghị giao ban Tiểu ban diễu binh, diễu hành lễ kỷ niệm ngày 18/8, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam chỉ đạo các đơn vị tổ chức kiểm tra tốt tình trạng kỹ thuật xe pháo, khí tài; hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng kiểm soát quân sự Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội, lực lượng dẫn đường, chỉ dẫn giao thông Công an TP Hà Nội.

1-6093.jpg
Xe thiết giáp BMP-2 trên đường Thanh Niên. Ảnh: Hoàng Hà
2-921.jpg
Kíp chiến đấu 3 người. Ảnh: Hoàng Hà
3-1343.jpg
Xe chỉ huy thông tin BTR-60PU. Ảnh: Hoàng Hà
4-3929.jpg
Ảnh: Bảo Quý
5-9814.jpg
Người dân háo hức ngắm nhìn xe tăng T-54 cải tiến đi qua. Ảnh: Bảo Quý
6-7959.jpg
Dàn xe tăng T-54 cải tiến và T-55. Ảnh: Bảo Quý
7-1598.jpg
Đoàn xe tăng T-55 qua đường Thanh Niên. Ảnh: Trần Minh Quân
8-1340.jpg
Xe tăng T-54 cải tiến
9-2005.jpg
Đoàn xe các khối bắt đầu di chuyển lúc 16h30 tại sân F1 Mỹ Đình Ảnh: Phùng Huy Anh
10-3562.jpg
Xe chỉ huy thông tin. Ảnh: Phùng Huy Anh
11-1550.jpg
Xe bọc thép chống khủng bố của Bộ Công an. Ảnh: Phùng Huy Anh
12-9930.jpg
Tên lửa S-125VT. Ảnh: Phùng Huy Anh
13-4949.jpg
Pháo phản lực BM-21. Ảnh: Phùng Huy Anh
14-9492.jpg
Các UAV do Việt Nam chế tạo. Ảnh: Phùng Huy Anh
15.jpg
Ảnh: Phùng Huy Anh
16.jpg
Đoàn xe chở khí tài đi qua đường Nghi Tàm. Ảnh: Quyết Thắng
17.jpg
18.jpg
Tên lửa Scud-B được cơ động về trung tâm Hà Nội. Ảnh: Quyết Thắng
19.jpg
Ảnh: Quyết Thắng
20.jpg
Ảnh: Quyết Thắng
PV
Vietnamnet
