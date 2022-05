Hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri thành phố Cần Thơ

Tại kỳ họp vừa qua, HĐND tỉnh An Giang khóa X đã bầu bà Nguyễn Thị Minh Thúy, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng An Giang, giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

TPO - Mẹ bỏ đi khi mới 1 tháng tuổi, Nguyễn Tiến Nam (thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cùng chị gái ở nhờ nhà ông bà nội đã già yếu. Hằng ngày, bố đi làm công nhân nuôi hai chị em ăn học. Nam vừa được nhận hỗ trợ từ chương trình “Mẹ đỡ đầu” của Hội phụ nữ Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk.

TPO - Người đàn ông ở TP Vinh (Nghệ An) ra hồ điều hoà đánh cá lúc 1 giờ sáng sau đó mất tích bí ẩn.

TPO - Hôm nay (21/5), hầu hết các khu vực trong cả nước đón mưa dông, nhiều nơi mưa to đến rất to và kéo dài nhiều ngày.

TPO - Ngày 21/5, Tỉnh Đoàn Nghệ An phối hợp với Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An tổ chức Ngày hội Thanh niên công nhân năm 2022 tại Công ty cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan.