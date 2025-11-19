Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Hình ảnh Quang Linh Vlog, Hằng Du mục trong phòng xét xử

Duy Anh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thùy Tiên và đồng phạm bị cáo buộc lừa dối khách hàng khi bán kẹo Kera, với mức phạt tiền từ 100-500 triệu đồng, hoặc phạt tù 1-5 năm.

1-9.jpg
Ngày 19/11, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án lừa dối khách hàng liên quan đến Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt, Công ty cổ phần Asia Life. Gần 7h, các bị cáo được dẫn giải đến tòa.
1-2.jpg
Bị cáo Thùy Tiên là người chịu trách nhiệm chính trong việc quảng bá, giới thiệu sản phẩm kẹo Kera để bán cho người tiêu dùng và đại diện cho nhãn hàng Kera tham gia các sự kiện, hoạt động của Công ty Chị Em Rọt.
tp-1-6.jpg
Cáo trạng xác định, Thùy Tiên sử dụng hình ảnh và sự nổi tiếng của mình để quảng bá, giới thiệu về kẹo Kera khiến người tiêu dùng tin tưởng, quyết định mua sản phẩm này nhằm thu lợi bất chính.
1-4.jpg

Quang Linh Vlog tại phiên toà.

tp-1-5.jpg
Hằng Du Mục là Chủ tịch HĐQT Công ty Chị Em Rọt. Quang Linh Vlog, Thùy Tiên là các cổ đông Công ty Chị Em Rọt. Các bị cáo này còn đồng thời là các KOL, đã trực tiếp cùng Lê Tuấn Linh, Lê Thành Công xây dựng kịch bản, đưa ra các thông tin gian dối về kẹo Kera trên mạng xã hội để bán hàng và thu lợi bất chính.
1-8.jpg
Lê Tuấn Linh là giám đốc, người đại diện theo pháp luật Công ty Chị Em Rọt, trực tiếp ký kết hợp đồng với Công ty Asia để gia công kẹo Kera. Lê Tuấn Linh còn chỉ đạo xây dựng và duyệt các nội dung giới thiệu, quảng bá sai sự thật về nguyên liệu, công dụng của kẹo Kera đến người tiêu dùng trên các nền tảng mạng xã hội để thu lợi bất chính.
1-11.jpg
Lê Thành Công với tư cách cổ đông sáng lập Công ty Chị Em Rọt đã trực tiếp lên ý tưởng, thỏa thuận việc sản xuất kẹo Kera với Công ty Asia. Theo ý tưởng, Công muốn kinh doanh sản phẩm kẹo làm từ rau, củ, quả và muốn tặng sản phẩm này cho Thùy Tiên vì Tiên không thích ăn rau và muốn Tiên đồng hành cùng sản phẩm.
1-7.jpg

Tất cả 5 bị cáo bị truy tố theo điểm d (thu lợi bất chính 50 triệu đồng trở lên), khoản 2, Điều 198, Bộ luật Hình sự năm 2015, với mức phạt tiền từ 100 triệu đến 500 triệu đồng hoặc bị phạt tù từ 1 đến 5 năm.

1-10.jpg
Phiên tòa do thẩm phán Nguyễn Tuấn Anh làm chủ tọa. Đại diện Viện KSND TPHCM tham gia phiên tòa theo phân công của Viện KSND tối cao là ông Vũ Mạnh Long, ông Trần Xuân Yêm, ông Nguyễn Duy Thi và bà Nguyễn Thị Lan (cùng là Kiểm sát viên).
1-3.jpg
10 luật sư bảo vệ quyền lợi cho các bị cáo, trong đó Thùy Tiên có 2 người bào chữa, 4 luật sư bảo vệ quyền lợi cho Quang Linh, 2 luật sư bào chữa cho Hằng Du Mục.
1.jpg
1-1.jpg

An ninh phiên toà thắt chặt, chỉ có nhà báo, phóng viên được cấp thẻ mới được vào bên trong toà án.

Duy Anh
#Vụ án lừa dối khách hàng #Quảng bá sản phẩm kẹo Kera #Vai trò của KOL trong lừa đảo #Hình phạt hình sự liên quan đến gian dối #Vai trò các cổ đông và lãnh đạo công ty #Xây dựng nội dung gian dối trên mạng xã hội #Hợp đồng và sản xuất kẹo Kera sai lệch #Xử lý hình sự về lợi ích bất chính #Vai trò của tòa án và luật sư bảo vệ #An ninh và quy trình xét xử

Xem thêm

Cùng chuyên mục