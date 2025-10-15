Hiện thực hoá quy hoạch sông Hồng là trục cảnh quan trung tâm Hà Nội

TPO - Chuyên gia Đào Ngọc Nghiêm nhấn mạnh, Hà Nội cần tập trung các giải pháp phát triển đô thị văn minh, hiện đại, nhưng đồng thời phải hài hoà với cải tạo, chỉnh trang và tái thiết đô thị. Thành phố cần sớm quản lý, phát triển không gian ngầm, hiện thực hoá quy hoạch sông Hồng thành trục cảnh quan trung tâm để phát triển.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra từ 15 - 17/10, được coi là sự kiện trọng đại, hướng tới phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến và anh hùng; xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc; góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi hai mục tiêu 100 năm của đất nước.

Theo dự thảo văn kiện trình đại hội, trong nhiệm kỳ XVIII, Đảng bộ Thủ đô tiếp tục lựa chọn đột phá trong 3 lĩnh vực: hạ tầng, thể chế, nguồn nhân lực chất lượng cao.

Theo ông Đào Ngọc Nghiêm, Hà Nội cần phát triển hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và hoàn thiện trong phạm vi thành phố, nhưng phải tính tới hạ tầng giao thông kết nối vùng. Ảnh: PV.



Mở rộng kết nối giao thông vùng



Liên quan đến đột phá về hạ tầng, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, chuyên gia Đào Ngọc Nghiêm cho rằng, Hà Nội có trách nhiệm rất nặng nề trong việc phát triển đô thị văn minh, hiện đại, nhưng cũng đồng thời phải hài hoà với cải tạo, chỉnh trang và tái thiết đô thị trong nhiệm kỳ tới.

Ông Nghiêm nhấn mạnh, đây là vấn đề cũng được đặt ra trong dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cũng nêu vấn đề này.

Theo ông Nghiêm, tỷ lệ đô thị hoá của Hà Nội hiện mới ở khoảng 50%, và muốn đạt tỷ lệ 60% vào năm 2030, thì phải đột phá phát triển hạ tầng kỹ thuật. Hà Nội cần phát triển hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và hoàn thiện trong phạm vi thành phố, nhưng phải tính tới hạ tầng giao thông kết nối vùng, bởi Hà Nội có vai trò rất quan trọng của vùng đồng bằng sông Hồng, trong vùng thủ đô.

“Thời gian qua, Hà Nội đã triển khai được nhiều vấn đề, như các đường vành đai đã từng bước được hoàn thiện để kết nối với các địa phương lân cận”, ông Nghiêm nhấn mạnh.

Ông Đào Ngọc Nghiêm. Ảnh: PV.



Ông Nghiêm đặc biệt lưu ý nhiệm vụ nặng nề Hà Nội phải xử lý trong thời gian tới là quản lý, phát triển không gian ngầm. Trước đây, thời Pháp chỉ mới có 1, 2 tầng hầm; thời kỳ đổi mới có 4 tầng hầm; sau thời kỳ đổi mới thì có tới 6 tầng ngầm. “Và hiện nay, cần quản lý, phát triển không gian ngầm thế nào, khi đặt vấn đề hệ thống không gian ngầm đa chức năng”, ông Nghiêm nêu.

Về nguồn lực thực hiện, ông Nghiêm nhấn mạnh đến vai trò của Luật Thủ đô (sửa đổi). Ông Nghiêm nêu, theo quy định, việc huy động nguồn lực thực hiện sẽ đa dạng hơn, không phải chỉ từ ngân sách, mà còn từ nguồn vốn nước ngoài, và huy động cả trong nhân dân.

Ông Nghiêm cho rằng, Hà Nội cũng đang ứng dụng nhiều công nghệ mới, hiện đại trong hạ tầng giao thông, nhất là đường sắt đô thị, nhưng nhiều năm qua, thành phố mới xây dựng và bước đầu vận hành 2 tuyến. Sắp tới, Hà Nội phải làm thêm nhiều tuyến nữa, và theo kinh nghiệm của thế giới, định hướng của Nhà nước, sẽ phải hướng tới mô hình TOD, nên sẽ “thực sự là thách thức với Hà Nội”, bởi liên quan đến giải phóng mặt bằng, chất lượng cuộc sống của người dân.

“Một trong những đột phá thời gian tới của Hà Nội là phải phát triển đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, kết hợp giữa phát triển mới với cải tạo, chỉnh trang và tái thiết. Đây là nhiệm vụ rất nặng. Nhưng có như vậy, chúng ta mới thực hiện được nhiệm vụ xây dựng thành phố Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại, có bản sắc. Khi đó, Hà Nội mới có sức cạnh tranh với các thành phố trong khu vực”, ông Nghiêm nêu.

Với vấn đề cải tạo chung cư, tập thể cũ đã bị chậm tiến độ nhiều năm, ông Nghiêm thông tin, trong Luật Thủ đô (sửa đổi) có hẳn một mục lớn về vấn đề này. Hà Nội cũng đã chủ động xây dựng 3 dự thảo nghị quyết, về cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị, với nhiều chính sách ưu đãi về tái định cư, giải phóng mặt bằng, đền bù cho người dân và đặc biệt là mở rộng chính sách thu hút nguồn lực, nhất là những nội dung liên quan đến cải tạo chung cư, tập thể cũ.

“3 nghị quyết này khi được thông qua sẽ là một bước đột phá cho công tác duy tu, bảo dưỡng các công trình kiến trúc có giá trị, và đặc biệt là việc cải tạo, xây dựng chung cư cũ”, ông Nghiêm thông tin.

Hiện thực hoá Sông Hồng là trục cảnh quan trung tâm

Về việc Hà Nội đặt vấn đề "trục sông Hồng là trục cảnh quan trung tâm", ông Nghiêm nhấn mạnh, sông Hồng có vai trò, vị thế đặc biệt với Hà Nội. Vấn đề quy hoạch sông Hồng đã được đặt ra từ những năm 90 của thế kỷ trước, và đã có quy hoạch cải tạo hiện trạng sông Hồng. Tuy nhiên, việc này đòi hỏi phải xử lý hài hoà với các tỉnh có sông Hồng đi qua, đảm bảo phù hợp với quy hoạch hành lang thoát lũ của vùng đồng bằng Bắc bộ. “Hơn 30 năm nay, chúng ta đã làm, nhưng mà chưa được nhiều”, ông Nghiêm nêu.

Phối cảnh cầu Trần Hưng Đạo qua sông Hồng. Ảnh: PV.



Theo ông Nghiêm, đặt vấn đề sông Hồng trở thành trục cảnh quan trung tâm của thành phố Hà Nội, không chỉ chú trọng đến an toàn, mà còn phải phát triển hài hoà, có sự liên kết với các địa phương lân cận. Ví dụ, trước đây, Hà Nội chỉ phát triển ở phía Nam sông Hồng, nhưng từ 2001- 2003, khi hình thành quận Long Biên, trung tâm Hà Nội đã vượt sông Hồng, phát triển sang phía Đông.

“Với những cây cầu mới đang triển khai, sông Hồng sẽ trở thành trục cảnh quan trung tâm, không phải chỉ kết nối hai bên bờ sông, mà còn kết nối cả các vùng lân cận để mở ra không gian phát triển”, ông Nghiêm nói.

Để sông Hồng thực sự trở thành trục cảnh quan trung tâm, ông Nghiêm nhấn mạnh, việc phát triển không chỉ dừng lại ở hai bên bờ sông Hồng mà còn phải chú trọng đến các vùng lân cận, liên kết chặt chẽ với các trung tâm ở hai bên sông. Đồng thời, phải phát triển đồng bộ hạ tầng như hệ thống đường giao thông xung quanh, kết hợp phát triển du lịch thế nào.

Để thực hiện thành công quy hoạch, đặc biệt là về nguồn vốn, ông Nghiêm lại nhắc đến vai trò của Luật Thủ đô (sửa đổi). Theo ông Nghiêm, hiện nay, luật đã có những chính sách ưu đãi cho Hà Nội. Việc cần làm là cụ thể hoá thành các chính sách cụ thể, để phát huy, từng bước thực hiện. “Các chính sách đặc thù sẽ giúp huy động được nguồn lực để thực hiện", ông Nghiêm nói.