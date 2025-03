Hi hữu: Người đàn ông bị con trai dùng đồ chơi đập vỡ tinh hoàn

TPO - Trong lúc người cha đang nằm ngủ thì bị cậu con trai cầm đồ chơi bằng gỗ đập vào hạ bộ khiến người cha bị vỡ một bên tinh hoàn.

Ngày 19/3, BS.Trần Thanh Phong, Phó khoa Ngoại niệu Ghép thận, Bệnh viện Nhân Dân 115 TPHCM cho biết, tại đây vừa tiếp nhận và can thiệp cho một trường hợp bị tai nạn hi hữu. Bệnh nhân là người đàn ông 51 tuổi nhập viện trong tình trạng sưng, đau và bầm tím vùng bìu, bẹn bên trái.

Theo lời kể của bệnh nhân, trong lúc ông đang nằm ngủ tại nhà, người cha bị cậu con trai 8 tuổi cầm đồ chơi bằng gỗ đập vào vùng hạ bộ. Tai nạn xảy ra khiến bệnh nhân đau dữ dội, ông đã uống thuốc giảm đau nhưng tình trạng không thuyên giảm mà ngày càng nặng thêm.

Tại Bệnh viện Nhân Dân 115, qua thăm khám và kiểm tra hình ảnh, bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị vỡ tinh hoàn bên trái. Để tránh nguy cơ nhiễm trùng, hoại tử các bác sĩ đã chỉ định thực hiện cuộc phẫu thuật cho người bệnh.

Trong quá trình mổ thám sát, ê kíp bác sĩ ghi nhận, tinh hoàn bên trái của bệnh nhân bị vỡ đôi, máu tụ xung quanh. Các bác sĩ đã lấy hết máu tụ, khâu lại bao trắng để bảo tồn tinh hoàn và đặt dẫn lưu. Sau phẫu thuật, tình trạng tổn thương đã kiểm soát tốt, tinh hoàn bị vỡ của bệnh nhân được bảo tồn thành công.

Theo BS Thanh Phong, vỡ tinh hoàn là khi lớp vỏ bao quanh tinh hoàn bị rách, thường do tác động trực tiếp vào vùng bìu. Tỷ lệ chấn thương bìu tương đối hiếm (thường dưới 1% các trường hợp người bệnh chấn thương), trong đó chấn thương do va đập chiếm tỷ lệ 50% các trường hợp chấn thương ở bìu thường do các nguyên nhân như chơi thể thao, tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt…

BS.Thanh Phong cho biết, trường hợp bị vỡ tinh hoàn nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng như teo tinh hoàn, nhiễm trùng dẫn đến phải cắt bỏ tinh hoàn, ảnh hưởng đến chức năng sinh sản. Để giảm nguy cơ vỡ tinh hoàn, nam giới nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa như: sử dụng thiết bị bảo hộ khi tham gia thể thao có nguy cơ va chạm cao, thận trọng trong sinh hoạt hàng ngày tránh các hoạt động có nguy cơ gây chấn thương vùng bìu.

Theo BS.Thanh Phong, chức năng của tinh hoàn là sản xuất và lưu trữ tinh trùng, tinh hoàn rất quan trọng trong việc tạo ra testosterone và các kích thích tố nam khác gọi là androgen. Những trường hợp bị vỡ tinh hoàn được bảo tồn thành công cần theo dõi để đánh giá cụ thể các ảnh hưởng (nếu có).