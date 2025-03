Bé gái vỡ lách, nguy kịch vì sai lầm nhiều phụ huynh mắc phải

TPO - Ngày 18/3, BS Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố (TPHCM) cho biết, tại đây vừa tiếp nhận và can thiệp cho một trường hợp bị vỡ lách, mất máu cấp.

Đó là trường hợp bé gái H.L.M.T. (5 tuổi, ngụ tại quận Bình Tân, TPHCM). Thời điểm nhập viện, trẻ trong tình trạng sốc do đa chấn thương, mạch nhanh, tụt huyết áp.

Trước khi nhập viện cấp cứu, bệnh nhi được bố cho ngồi phía trước của xe gắn máy tham gia thông trên đường. Tuy nhiên, trẻ không được bố đội nón bảo hiểm, không thắt đai an toàn.

Khi đang lưu thông trên đường, hai bố con đã bị một chiếc xe gắn máy đi cùng chiều tông từ phía bên hông, khiến bé gái bị văng khỏi xe, ngã xuống đường. Ngay sau đó, nạn nhân được chuyển vào bệnh viện cấp cứu.

Nạn nhân được chẩn đoán bị đa chấn thương, vỡ lách (độ 4) dẫn đến xuất huyết ổ bụng lượng nhiều, sốc mất máu cấp. Các bác sĩ đã nhanh chóng truyền máu bổ sung, điều trị chống sốc tích cực. Tuy nhiên, tình trạng bệnh diễn tiến xấu, các bác sĩ đã hội chẩn vì quyết định can thiệp nội mạch để cầm máu.

Ê kíp bác sĩ đã mở động mạch đùi, luồn ống thông tiếp cận tới vị trí động mạch lách. Sau khi kiểm tra và xác định 2 vị trí xuất huyết tại nhánh động mạch lách trên và động mạch lách giữa các bác sĩ đã thực hiện thủ thuật cầm máu thành công. Sau can thiệp, bệnh nhi không còn bị xuất huyết, sức khỏe đang dần bình phục.

Từ trường hợp trên, các bác sĩ cảnh báo, nhiều phụ huynh rất chủ quan, không mang đai an toàn, không đội nón bảo hiểm cho trẻ khi tham gia giao thông. Khi tai nạn xảy ra, trẻ thường đối mặt với những chấn thương rất nghiêm trọng ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng. Để tránh nguy hiểm cho trẻ, các bậc phụ huynh phải tuân thủ Luật An toàn giao thông, đội mũ bảo hiểm, thắt dây an toàn cho trẻ khi tham gia giao thông.