Hệ thống siêu thị AEON tung nhiều ưu đãi, mở cửa xuyên Tết phục vụ khách hàng mua sắm

Đại diện AEON Việt Nam cho biết, hệ thống trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị (TT BHTH & ST) AEON trên toàn quốc đã chuẩn bị sẵn sàng nguồn hàng phong phú cùng nhiều chương trình ưu đãi lớn. Các Trung tâm AEON cũng tăng giờ hoạt động, mở cửa xuyên Tết với nhiều cách thức mua sắm nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu tiêu dùng tăng cao của người dân trong dịp Tết Nguyên Đán.

Hàng hóa phong phú, giá ổn định, nhiều ưu đãi lớn

Thị trường bán lẻ dần lấy lại đà tăng tốc và được kỳ vọng sẽ phục hồi mạnh mẽ vào năm 2023. Theo số liệu công bố của Tổng cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 12 năm 2022 ước đạt 515,8 ngàn tỷ đồng, tăng 3.7% so với tháng trước và tăng 17,1% so với cùng kỳ năm trước. Tính cả năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 5,679,9 ngàn tỷ đồng, tăng 19,8% so với năm trước.

Từ những tín hiệu tích cực của thị trường, các doanh nghiệp bán lẻ đã có những tính toán để có kế hoạch kinh doanh phù hợp đón mùa mua sắm rộn ràng cuối năm. AEON Việt Nam dự kiến sức mua sẽ tăng từ 10-20% trong thời gian cuối năm và cận Tết Quý Mão 2023. Doanh nghiệp đã chuẩn bị hàng hoá phong phú với nguồn cung lớn, đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, giá cả ổn định trước và trong Tết, đồng thời tung ra nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn.

Ông Bùi Trung Chính - Giám đốc Thu mua ngành hàng Thực phẩm khu vực phía Nam, AEON Việt Nam cho biết: “Năm nay, Tết Nguyên Đán rất gần với Tết Dương lịch nên thời gian mua sắm Tết khá gấp gáp. Chúng tôi đã lên kế hoạch chuẩn bị hàng hóa, từ giai đoạn giữa năm nay đã xúc tiến phối hợp cùng các nhà cung cấp về nguồn hàng và ưu đãi. Chúng tôi cam kết cung cấp hàng hóa phong phú dồi dào với giá cả ổn định cho khách hàng mua sắm tại TT BHTH & ST AEON và các siêu thị vừa và nhỏ AEON MaxValu trên toàn quốc.”

Theo đại diện AEON Việt Nam, năm nay, nhìn chung giá cả các mặt hàng thiết yếu có một số biến động do nhiều yếu tố. Vì vậy, doanh nghiệp bán lẻ này đã nỗ lực phối hợp cùng các nhà cung cấp để bình ổn giá và đồng thời triển khai nhiều chương trình khuyến mãi, kích cầu cho khách hàng. Điển hình như ưu đãi từ 15 -30% với các mặt hàng thực phẩm, bao gồm thực phẩm tươi sống (thịt bò, thịt lợn, gia cầm, rau củ, trái cây,..), thực phẩm sơ chế hoặc đã qua chế biến (bánh chưng, bánh tét, giò chả,..), thực phẩm khô (đồ hộp, các loại hạt, bánh kẹo, nước giải khát…), các mặt hàng hóa mỹ phẩm, đồ dùng gia đình và nhiều mặt hàng thời trang như sản phẩm thời trang nam/ nữ/ trẻ em, áo dài với nhiều màu sắc nổi bật theo mốt.

Đặc biệt, để phục vụ nhu cầu biếu tặng quà nhân dịp Tết dương lịch và Tết Nguyên đán 2023, AEON Việt Nam đã bày bán sản phẩm giỏ quà Tết tại tất cả các TT BHTH & ST AEON toàn quốc. Khách hàng có thể mua sắm đầy đủ các mặt hàng quà Tết truyền thống như bánh kẹo hộp, bánh kẹo nhập khẩu, thức uống, bên cạnh đó là giỏ trái cây, sản phẩm thực phẩm chức năng, theo xu hướng quà tặng chăm sóc sức khỏe đang ngày càng thịnh hành tại Việt Nam.

Khách hàng có thể lựa chọn đa dạng các sản phẩm giỏ quà, giỏ trái cây, hộp quà Tết với nhiều mẫu mã, màu sắc hợp phong thủy, mức giá dao dộng từ 350.000đ.

AEON mở cửa xuyên Tết, mua sắm tiện lợi qua nhiều kênh

Trong giai đoạn cận Tết, Siêu thị sẽ kéo dài thời gian hoạt động, và mở cửa xuyên Tết để phục vụ khách hàng đến vui chơi, mua sắm trong những ngày nghỉ Tết. Cụ thể:

- Từ ngày 14/1/2023 (ngày 23 tháng Chạp) đến ngày 19/1/2023 (ngày 29 Tết), hệ thống TT BHTH & ST mở cửa sớm từ 7h và đóng cửa muộn vào 23h.

- Ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán, TT BHTH & ST AEON mở cửa hoạt động từ 11h đến 22h

- Từ mùng 2 Tết trở đi, hệ thống TT BHTH & ST AEON mở cửa theo thời gian bình thường từ 8h đến 22h.

- Tương tự, hệ thống siêu thị vừa và nhỏ AEON MaxValu cũng mở cửa hoạt động tất cả các ngày Tết, trong đó ngày 30 Tết đóng cửa lúc 20:00 và ngày mùng 1 Tết mở cửa lúc 12:00.

Nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực phục vụ người dân mua sắm Tết 2023, Công ty TNHH AEON Việt Nam đã sớm lên kế hoạch tuyển dụng gần 1.000 nhân viên thời vụ Tết làm việc tại các Trung tâm Bách hóa tổng hợp và Siêu thị AEON với nhiều vị trí như: nhân viên quầy hàng, nhân viên gói giỏ quà Tết, nhân viên thu ngân… với mức lương, thưởng hấp dẫn trong suốt thời gian trước và trong Tết.

Bên cạnh đó, AEON Việt Nam sẽ triển khai Chương trình khuyến mại trên toàn hệ thống Trung tâm bách hóa & Siêu Thi AEON để đáp ứng nhu cầu mua sắm, hàng hóa dịch vụ tăng cao của người tiêu dùng trong dịp Lễ hội cuối năm và Tết Nguyên đán 2023. Cụ thể, từ ngày 26/12/2022 - 20/1/2023, AEON Việt Nam đẩy mạnh các chương trình khuyến mãi với nhiều chính sách hấp dẫn, giảm 30% - 40% cho nhiều mặt hàng thiết yếu. Ngoài ra còn có chương trình khuyến mãi từ 10 - 45% cho các sản phẩm TOPVALU – Nhãn hàng riêng của AEON và nhiều chương trình chiết khấu phối hợp với đối tác khi khách hàng mua qua ứng dụng, thanh toán không dùng tiền mặt ...

Để mua sắm tiện lợi và tiết kiệm thời gian, khách hàng có thể lựa chọn mua sắm với nhiều phương thức khác như mua hàng qua điện thoại, ứng dụng AEON Việt Nam, trang thương mại điện tử AEON Eshop, AEON Zalo shop và các ứng dụng của đối tác như Grab Mart hay Shopee Food…