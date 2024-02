Hệ thống phòng tiêm an toàn, hiệu lực cao SAFPO, POTEC

TP - Là một công ty hoạt động trong lĩnh vực Y tế từ hơn 20 năm qua, Tập đoàn Y tế AMV đã và đang tham gia tích cực trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu và cung cấp các sản phẩm cũng như dịch vụ y tế chất lượng cao tới người dân.

Việt Nam nằm trong hệ thống các nước XHCN nên cùng với một số nước như Liên Xô (cũ), Cuba, Tiệp Khắc (nay là Cộng hòa Séc) đã may mắn sớm có nền công nghiệp sản xuất vắc xin so với các nước trong khu vực. Chương trình tiêm chủng mở rộng (EPI) đã sớm được Bộ Y tế cho triển khai tại cộng đồng từ những năm đầu thập niên 80 của thế kỷ trước.

Gần 10 loại vắc xin Việt Nam tự sản xuất được như dại, viêm não Nhật Bản B, viêm gan B, tả, lao, DPT đã được chương trình mở rộng và tiêm dịch vụ hàng chục triệu liều từ nhiều năm qua. Tính đến nay, trên thế giới đã có gần 30 loại bệnh truyền nhiễm có vắc xin phòng bệnh với khoảng gần 60 số đăng ký được phép lưu hành và được phép nhập khẩu vào Việt Nam. Thông qua đó, cộng đồng người dân Việt Nam cũng đã được hưởng những lợi ích của thành quả này từ việc chủ động tiêm chủng dịch vụ tại các cơ sở y tế.

Là một công ty hoạt động trong lĩnh vực Y tế từ hơn 20 năm qua, Tập đoàn Y tế AMV đã và đang tham gia tích cực trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu và cung cấp các sản phẩm cũng như dịch vụ y tế chất lượng cao tới người dân. Tập đoàn Y tế AMV đã xây dựng và phát triển hai chuỗi phòng tiêm chủng đạt tiêu chuẩn An toàn - Hiệu lực cao mang thương hiệu SAFPO (Safety and Potency) và POTEC (Ptency and Economy). Phòng tiêm SAFPO được hình thành dựa trên năng lực lõi của AMV căn cứ vào nhu cầu của xã hội và phù hợp với chủ trương về xã hội hóa của Nhà nước (trong đó có hợp tác công tư PPP- public private partnership).

Đối tác của SAFPO là những Viện nghiên cứu và sản xuất vắc xin, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh (PC) nay là Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC). SAFPO là mô hình cơ sở y tế đi tiên phong trong lĩnh vực tiêm chủng trong 15 năm qua. Bắt đầu từ phòng tiêm SAFPO 01 Lò Đúc (Hà Nội) ngày 19/8/2008 đến nay đã có hơn 40 phòng tiêm SAFPO hợp tác công tư (PPP) và gần 50 phòng tiêm POTEC hợp tác với tư nhân (PP) đang hoạt động trong khắp 03 miền của Tổ quốc. Đây là một trong những thành tích đáng tự hào của Tập đoàn AMV trong lĩnh vực đầu tư vào ngành y tế thông qua SAFPO và POTEC để phục vụ cộng đồng bằng việc đưa các sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao đến gần hơn với người dân kể cả đồng bào vùng sâu, vùng xa.

CUNG CẤP HÀNG TRIỆU MŨI TIÊM AN TOÀN

Trong suốt 15 năm SAFPO/POTEC đến với cộng đồng đã cung cấp hàng triệu mũi tiêm chủng (tương đương hàng triệu kháng nguyên) an toàn và hiệu lực cao cho người dân, góp phần phòng bệnh và nâng cao sức khỏe cho cộng đồng đúng như chủ trương của Bộ Y tế, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Trong đó có một số bệnh nguy hiểm như viêm gan siêu vi B lây truyền từ mẹ sang con, bệnh dại, bệnh viêm não,…Hệ thống SAFPO/POTEC cũng đồng thời cung cấp đầy đủ, đa dạng các loại vắc xin để người dân lựa chọn đồng thời làm giảm chảy máu ngoại tệ do nhiều người dân phải đi ra nước ngoài tiêm phòng hoặc giảm việc người dân phải đến các thành phố lớn mới tiêm được vắc xin khi hệ thống đã bao phủ rộng đến cả các tỉnh vùng sâu, vùng xa.

Hệ thống SAFPO/POTEC đã ghi nhận và đạt các thành tích cao trong công tác tiêm chủng dịch vụ an toàn, hiệu lực cao phục vụ cộng đồng người dân với mức độ tăng trưởng bình quân khoảng 25%. Năm 2023 số mũi tiêm đạt hơn 1 triệu mũi tương đương hơn 3 triệu kháng nguyên đã được Safpo và Potec sử dụng cho gần 500.000 người dân.

Để đảm bảo công tác tiêm chủng an toàn và đạt hiệu lực cao, định kỳ Ban quản lý phòng tiêm cùng với các chuyên gia và các nhà cung cấp thường xuyên mở các lớp huấn luyện và đào tạo về sản phẩm, kỹ năng khám, tư vấn, xử lý các tình huống trong quá trình tiêm và theo dõi sau tiêm, kỹ thuật tiêm phòng (đặc biệt các vắc xin cho trẻ sơ sinh như BCG, kháng huyết thanh có tỷ lệ phản ứng sau tiêm cao như SAR) và các nghiệp vụ quản trị phòng tiêm. Cùng với đó Ban quản lý đã kết hợp với các chuyên gia đầu ngành soạn những quy trình chuẩn cho các hoạt động hàng ngày của phòng tiêm để huấn luyện và thực hành tốt.

Bộ phận hậu cần và service của hệ thống phòng tiêm đóng góp một khâu quan trọng trong quá trình đảm bảo đồng nhất từ chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ và chất lượng phòng tiêm. Định kỳ các phòng tiêm được làm mới và mở rộng theo nhu cầu phát triển, phần mềm quản trị cũng thường xuyên được cập nhật theo yêu cầu của hệ thống và yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước.

Nguồn cung cấp sản phẩm là một trong những khâu quan trọng để duy trì phát triển và phục vụ tốt nhất cho cộng đồng người dân đến với phòng tiêm. Sản phẩm của SAFPO và POTEC được nhập khẩu từ các nhà cung cấp có uy tín trên thế giới và trong nước như GSK, MSD, Sanofi Aventis, Vabiotech, IVAC, Polyvac… đồng thời được bảo quản, vận chuyển theo đúng quy trình GSP và GDP nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm đến khi đưa ra sử dụng là tốt nhất.

Trong năm 2024, Ban quản lý dự án SAFPO/POTEC sẽ tiếp tục đầu tư thêm 10 phòng tiêm Safpo/Potec để hoàn thành mục tiêu con số 100. Song hành với mục tiêu trên, Ban quản lý Safpo và Potec sẽ mời các chuyên gia đầu ngành, các Đối tác có kinh nghiệm và uy tín để xây dựng một mô hình mới cho hệ thống phòng tiêm trong giai đoạn tiếp theo nhằm đáp ứng ngày càng cao nhu cầu sử dụng dịch vụ và nhu cầu chăm sóc sức khoẻ ban đầu của người dân cũng như các yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước.