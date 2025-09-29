Hé lộ thêm thông tin về Toyota Land Cruiser Mini

TPO - Mẫu SUV Toyota Land Cruiser Mini mới được dự đoán sẽ có khả năng off-road dù không được trang bị động cơ diesel.

Vào tháng 5/2025, hình ảnh bằng sáng chế của mẫu Toyota Land Cruiser FJ hoàn toàn mới bất ngờ rò rỉ tại Philippines. Mẫu xe còn được gọi với cái tên Land Cruiser Mini, nhiều khả năng sẽ trình làng tại Triển lãm Japan Mobility Show 2025 trước khi chính thức bán ra vào mùa xuân 2026.

Khác với vóc dáng to lớn thường thấy của dòng Land Cruiser, mẫu FJ mới hướng đến phân khúc SUV cỡ C, với chiều dài khoảng 4.350 mm, tương đương Corolla Cross. Thiết kế này giúp xe linh hoạt hơn khi vận hành trong đô thị, đồng thời mở rộng tệp khách hàng tiềm năng, từ nam giới đến cả nữ giới giống với Suzuki Jimny.

Mẫu Land Cruiser Mini dự kiến có thiết kế dựa trên concept Toyota Compact Cruiser EV, với nhiều chi tiết giống với Prado đời mới.

Theo Creative Trend - chuyên trang ô tô của Nhật Bản từng tiết lộ chính xác thông tin về các mẫu xe nội địa, Land Cruiser FJ sẽ chỉ có một cấu hình động cơ duy nhất.

Các báo cáo cho biết Toyota dự kiến ​​sẽ sử dụng động cơ xăng bốn xi-lanh hút khí tự nhiên 2,7L mã 2TR, vốn cũng đang được sử dụng trên Land Cruiser 250 hay Prado. Trái lại, bản diesel 2.8L tăng áp (mã 1GD) sẽ không xuất hiện do nguồn cung động cơ này hiện phải ưu tiên cho nhiều mẫu xe khác, trong đó có Land Cruiser 250 và các sản phẩm của Hino.

Mặc dù chỉ dùng máy xăng hút khí tự nhiên, giới chuyên gia nhận định sức mạnh động cơ sẽ phù hợp với kích thước gọn gàng của FJ, tránh tình trạng “bị đuối” như trên Land Cruiser 250.

Toyota Land Cruiser FJ mới được dự đoán sẽ có khả năng off-road tốt như các mẫu xe đàn anh.

Việc chỉ phân phối duy nhất một bản động cơ được xem là bước thăm dò thị trường. Tuy vậy, nhu cầu dành cho một mẫu SUV nhỏ gọn thuộc dòng “Land Cruiser” được dự báo sẽ rất cao. Điều này sẽ dẫn tới tình trạng cháy hàng, đơn hàng bị ngừng sớm và khiến xe bị đội giá ở các đại lý.

Nền tảng của Land Cruiser FJ cũng là điểm cần lưu ý. Thay vì dùng khung gầm TNGA-F như Land Cruiser 250, 300 hay Lexus LX600, mẫu xe này nhiều khả năng dựa trên IMV-0 - nền tảng khung rời của bán tải Hilux Champ đang bán tại Thái Lan. Cấu trúc này hứa hẹn tăng khả năng off-road và độ bền bỉ, mang lại khả năng vận hành ổn định trên những cung đường khó.

Nhưng khác với Land Cruiser FJ dự kiến chỉ sử dụng động cơ xăng 2.7L, HiLux Champ tại Thái Lan có 3 tùy chọn động cơ, gồm: động cơ xăng 2.0L (137 mã lực/183 Nm), động cơ xăng 2.7L (164 mã lực/245 Nm) hoặc máy dầu tăng áp 2.4L (148 mã lực/400 Nm).

Hiện chưa có thông tin về khoang nội thất và trang bị tiện nghi của Toyota Land Cruiser FJ mới. Giới truyền thông Nhật Bản kỳ vọng hãng sẽ tiết lộ một số chi tiết trước ngày diễn ra sự kiện Japan Mobility Show 2025 vào cuối tháng 10 tới.