Hausman Premium Residences cất nóc giữa tháng 11/2025, chuẩn bị bàn giao

Dự án Hausman Premium Residences, tổ hợp căn hộ cao cấp thuộc Khu đô thị FLC Premier Parc (phường Đại Mỗ, Hà Nội) dự kiến sẽ chính thức cất nóc từ giữa tháng 11/2025, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình hoàn thiện và khẳng định tiến độ của chủ đầu tư.

Hiện tại, dự án đã vượt tiến độ gần một năm so với kế hoạch, đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục cuối, triển khai đổ trần mái từ ngày 13/11/2025, cất nóc giữa tháng 11/2025 và dự kiến bàn giao cho khách hàng vào tháng 6/2026.

Với ba lợi thế nổi bật “vị trí đắc địa – quy hoạch thấp tầng – cộng đồng cư dân tinh hoa”, Hausman Premium Residences đang được xem là một trong những điểm nhấn đáng chú ý trên bản đồ bất động sản phía Tây Thủ đô.

Dự án Hausman Premium Residences, tổ hợp căn hộ cao cấp thuộc Khu đô thị FLC Premier Parc

Vị trí chiến lược, tâm điểm kết nối

Nằm trên mặt đường Lê Quang Đạo kéo dài, tiếp giáp tuyến đường 70 mới, Hausman Premium Residences hưởng trọn lợi thế từ hai trục giao thông huyết mạch của phía Tây Hà Nội. Từ đây, cư dân chỉ mất khoảng 10 phút để di chuyển đến khu trung tâm hành chính Mỹ Đình, cũng như dễ dàng kết nối với Aeon Mall Hà Đông, sân vận động Mỹ Đình, đại lộ Thăng Long, Vành đai 3,5 và nhiều khu vực trọng điểm khác.

Khu vực này hiện đang nổi lên như một vùng lõi phát triển mới của Thủ đô, nơi tập trung hàng loạt cơ quan hành chính, trung tâm thương mại, trường học quốc tế và các khu đô thị quy mô lớn. Sự chuyển dịch mạnh mẽ này đang tạo nên diện mạo đô thị hiện đại, đồng bộ và năng động bậc nhất Hà Nội.

Hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ, quy hoạch bài bản giúp khu vực phía Tây ngày càng khẳng định vị thế tâm điểm phát triển của Thủ đô, đồng thời thu hút mạnh mẽ dòng cư dân có nhu cầu sống hiện đại, tiện nghi và gắn kết.

Quy hoạch thấp tầng, kiến trúc Pháp tinh tế

Trong khi nhiều dự án tại Hà Nội hướng tới các tòa cao tầng 30 - 40 tầng để tận dụng quỹ đất, Hausman Premium Residences lại chọn hướng đi riêng: phát triển mô hình chung cư thấp tầng, chỉ 12 tầng với 410 căn hộ, ưu tiên không gian sống thoáng rộng và yên tĩnh.

Mỗi căn hộ đều được thiết kế tối ưu ánh sáng, đón nắng và gió tự nhiên, giúp không gian luôn thông thoáng. Diện tích các căn hộ linh hoạt từ 56,1 m² đến 117 m², đáp ứng đa dạng nhu cầu, từ người độc thân, cặp vợ chồng trẻ đến gia đình nhiều thế hệ.

Các căn hộ được thiết kế đón nắng và gió tự nhiên

Mật độ cư dân thấp giúp giảm tải cho hạ tầng nội khu, đồng thời đảm bảo sự riêng tư – yếu tố ngày càng được ưa chuộng trong xu hướng sống hiện nay. Dự án được trang bị 10 thang máy thương hiệu Nhật Bản, 3 tầng hầm rộng hơn 15.000 m², đảm bảo mỗi căn hộ đều có chỗ đỗ xe riêng biệt, tiện nghi hiếm có ngay giữa lòng đô thị.

Bên cạnh đó, kiến trúc Pháp cổ điển là điểm nhấn thẩm mỹ đặc trưng của dự án. Từ các chi tiết tinh tế đến gam màu trang nhã, toàn bộ công trình mang dáng dấp thanh lịch của Paris, tạo nên sự khác biệt giữa bức tranh chung cư hiện đại của Hà Nội.

Không gian an cư của cộng đồng tinh hoa

Cùng với xu hướng dịch chuyển trung tâm hành chính về phía Tây, khu vực này đang hình thành cộng đồng cư dân có thu nhập cao, trình độ học vấn và gu sống hiện đại. Đây là nhóm khách hàng không chỉ tìm kiếm một nơi ở, mà còn quan tâm đến chất lượng môi trường sống, tính kết nối và giá trị cộng đồng.

Hausman Premium Residences được định hướng trở thành không gian an cư của cộng đồng cư dân tinh hoa, nơi những giá trị về tri thức, văn minh và thẩm mỹ cùng được bồi đắp. Khi đi vào vận hành, dự án kỳ vọng hình thành một hệ sinh thái cư dân văn hóa, nơi cư dân chia sẻ cùng chuẩn sống, cùng xây dựng môi trường sống bền vững và nhân văn.

Hausman Premium Residences đã hoàn tất các thủ tục pháp lý, cho phép khách hàng ký hợp đồng mua bán ngay lập tức, đảm bảo quyền lợi minh bạch và an tâm sở hữu lâu dài.

Hiện nay, dự án đã vượt tiến độ gần một năm so với kế hoạch, đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục cuối. Từ ngày 13/11/2025 dự án sẽ triển khai đổ trần mái, tiến tới cất nóc giữa tháng 11/2025, dự kiến bàn giao cho khách hàng vào tháng 6/2026.

Hausman Premium Residences đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục cuối

Sự kiện cất nóc đánh dấu bước tiến quan trọng, mở ra cơ hội cho những khách hàng đang tìm kiếm một không gian sống đẳng cấp, hiện đại và giàu kết nối ngay tại trung tâm phát triển mới của Hà Nội.