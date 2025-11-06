Hanwha Life Việt Nam 5 năm liền được vinh danh 'Doanh nghiệp vì cộng đồng'

Ngày 5/11/2025, Hanwha Life Việt Nam được xướng tên tại giải thưởng “Doanh nghiệp vì cộng đồng 2025” do The Saigon Times tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là năm thứ 5 liên tiếp Hanwha Life được vinh danh bởi hành trình sẻ chia bền bỉ, kiến tạo các giá trị nhân văn và phát triển bền vững tại Việt Nam.

Với chủ đề “Hướng đến một xã hội phát triển bền vững”, giải thưởng “Doanh nghiệp vì cộng đồng” năm nay đã tiếp tục tôn vinh Hanwha Life Việt Nam là một trong 40 doanh nghiệp tiêu biểu có đóng góp nổi bật cho xã hội.

Việc được xướng tên tại giải thưởng của The Saigon Times 5 năm liên tiếp không chỉ phản ánh năng lực triển khai, hiệu quả thiết thực từ các chương trình trách nhiệm xã hội (CSR) của Hanwha Life, mà còn khẳng định sự tin cậy của cộng đồng đối với một thương hiệu bảo hiểm đến từ Hàn Quốc luôn kiên định với giá trị cốt lõi “Nâng cao chất lượng cuộc sống” người Việt.

Ông Lee Ka Ram - Phó Tổng Giám đốc thường trực Quản lý Đào tạo Kinh doanh bảo hiểm nhận chứng nhận từ ban tổ chức

Tại sự kiện, ông Lee Ka Ram - Phó Tổng Giám đốc thường trực Quản lý Đào tạo Kinh doanh bảo hiểm, chia sẻ: “Tại Hanwha Life Việt Nam, CSR là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững gắn liền với văn hóa doanh nghiệp. Giải thưởng năm nay là sự ghi nhận đáng quý và là động lực để chúng tôi tiếp tục nỗ lực hơn nữa, đổi mới và mở rộng các hoạt động vì cộng đồng một cách thiết thực và bền vững hơn. Với Hanwha Life, mỗi lần được vinh danh cũng là một lời nhắc nhớ về trách nhiệm phải làm tốt hơn cho xã hội trong chặng đường phía trước.”

Dù kinh tế còn nhiều biến động trong năm 2025, nhưng nhờ sở hữu một nội lực tài chính vững mạnh với vốn điều lệ 4.891 tỷ đồng và tổng tài sản hơn 21.700 tỷ đồng, Hanwha Life Việt Nam vẫn tích cực duy trì các dự án CSR dài hạn và triển khai thêm nhiều chương trình cộng đồng quy mô lớn, kiến tạo giá trị dài hạn cho cộng đồng thông qua 3 mũi nhọn: Chăm lo sức khỏe cộng đồng, Thúc đẩy giáo dục và Bảo vệ trẻ em.

Đại diện Saigon Times (thứ 5 từ trái qua) và đội ngũ kinh doanh Hanwha Life Việt Namtại buổi lễ

Một dự án tiêu biểu của Hanwha Life Việt Nam mang tinh thần nâng đỡ, chắp cánh ước mơ và trao cơ hội cho các hoàn cảnh khó khăn phải kể đến chương trình “Trao bảo vệ, Trọn an tâm”, được triển khai mạnh mẽ và liên tục từ năm 2024 đến nay, trải dài từ miền núi cao tới đồng bằng, từ vùng khó khăn đến các đô thị phát triển.

Tại mỗi tỉnh thành, Hanwha Life Việt Nam phối hợp chặt chẽ cùng các ban, ngành, đoàn thể để triển khai các hoạt động CSR phù hợp với thực tế địa phương. Đặc biệt, nhờ mạng lưới đội ngũ kinh doanh rộng khắp, am hiểu địa bàn, công ty có thể thấu hiểu sâu sắc hoàn cảnh của người dân, từ đó mang đến những hỗ trợ kịp thời và thiết thực nhất.

Chỉ riêng 10 tháng đầu năm 2025, chương trình đã trao tặng hàng trăm món quà ý nghĩa như học bổng, xe đạp, dụng cụ học tập, hỗ trợ tài chính,… cho hàng trăm hoàn cảnh khó khăn tại 10 tỉnh thành trên cả nước, gồm: Phú Thọ, Hải Phòng, Ninh Bình, Quảng Trị, Huế, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Cần Thơ.

Hanwha Life Việt Nam còn đặc biệt chú trọng đến việc phát triển nguồn nhân lực trẻ với dự án thúc đẩy giáo dục “Future Plus”, nằm trong định hướng nuôi dưỡng tài năng công nghệ tài chính (Fintech), lĩnh vực đang trở thành xu hướng toàn cầu.

Trong khuôn khổ dự án, Hanwha Life đã triển khai nhiều hoạt động tại các trường đại học như trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (VKU) và Trường đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH). Dự án mang đến cho sinh viên cơ hội tiếp cận kiến thức tài chính, bảo hiểm và fintech; trải nghiệm và giao lưu tại Hàn Quốc; thực tập trực tiếp tại Hanwha Life Việt Nam… Sau chương trình, các bạn sinh viên sẽ tiếp tục lan tỏa những kiến thức này đến cộng đồng, với mục tiêu chia sẻ trực tiếp đến 1.000 người trong năm nay, đặc biệt là những nhóm hạn chế cơ hội tiếp cận kiến thức tài chính. Điều này tạo nên một vòng tuần hoàn ý nghĩa, khi dự án không chỉ tập trung vào việc bồi dưỡng nhân tài mà còn mở rộng tác động của các em thông qua đóng góp trở lại cho xã hội.

Các chương trình CSR của Hanwha Life Việt Nam đều mang lại giá trị dài hạn cho xã hội

Trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng, Hanwha Life Việt Nam đã triển khai nhiều chương trình tầm soát và nâng cao nhận thức sức khỏe. Từ tháng 7 đến tháng 11/2025, chiến dịch “Cùng Hanwha Life bảo vệ người chở che” phối hợp cùng Viện Di truyền Y học (Gene Solutions) đã tầm soát miễn phí cho 500 phụ nữ tại nhiều tỉnh như Thanh Hóa, Bắc Ninh, Đắk Lắk, Hải Phòng, TP.HCM,… Xét nghiệm này phân tích 10 gen liên quan đến 3 loại ung thư phổ biến hiện nay của nữ giới gồm ung thư vú, buồng trứng và đại trực tràng, giúp phát hiện sớm nguy cơ di truyền và hỗ trợ phụ nữ kịp thời hơn trong việc chăm sóc sức khỏe.

Tiếp nối, công ty ra mắt chuỗi talk show “Hồ sơ y học xuyên thời gian”, kết hợp góc nhìn về y học và lịch sử đưa khán giả “ngược dòng thời gian” khám phá lối sống, sức khỏe của các nhân vật nổi tiếng trên thế giới. Thông qua sự tham gia của các bác sĩ và chuyên gia sử học, 6 tập talk show truyền tải kiến thức hữu ích về phòng bệnh cũng như thúc đẩy tinh thần sống khỏe chủ động cho cộng đồng.

Với cam kết phát triển bền vững, thời gian tới, Hanwha Life Việt Nam sẽ tiếp tục tích cực thực hiện nhiều hoạt động bảo vệ sức khỏe và tài chính toàn diện cho người dân, qua đó, không chỉ khẳng định vai trò của một doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đồng hành bền chặt cùng cuộc sống người Việt, mà còn lan tỏa thông điệp về một tương lai khỏe mạnh, an yên và vững vàng cho mọi gia đình.