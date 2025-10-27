Hành trình lan tỏa lối sống xanh tại The Five Villas & Resort Quangnam Danang

Trong xu thế phát triển bền vững đang trở thành giá trị cốt lõi của ngành du lịch toàn cầu, nhiều cơ sở lưu trú tại Việt Nam đã chú ý hơn đến yếu tố môi trường trong vận hành. Nằm bên bãi biển Non Nước, The Five Villas & Resort Quangnam Danang, một thành viên của The Five, thương hiệu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp thuộc Tập đoàn Thành Công đang từng ngày chuyển mình theo hướng sống xanh, lan tỏa tinh thần, trách nhiệm với thiên nhiên và cộng đồng.

Ngay từ khi mới đi vào vận hành, The Five Villas & Resort Quangnam Danang đã hạn chế tối đa việc sử dụng đồ vật bằng nhựa. Thay vào đó, khu nghỉ dưỡng ưu tiên các vật dụng làm từ chất liệu tự nhiên, thân thiện với môi trường. Qua từng năm, các hoạt động vận hành, vật dụng trong khách sạn đã dần chuyển đối theo hướng “sống xanh” như túi cói, dép cói, túi vải bổ, ống hút giấy.

Những chi tiết nhỏ góp phần thay đổi thói quen của khách hàng

Chiến lược này giúp The Five Villas & Resort Quangnam Danang giảm thiểu tối đa lượng rác thải nhựa. Đây đồng thời cũng trở thành một dấu ấn riêng cho mỗi vị khách khi tận hưởng kỳ nghỉ tại đây. Nhiều khách hàng cho biết rất ấn tượng với các vật dụng làm từ chất liệu tự nhiên mang vẻ đẹp mộc mạc, giản dị, đậm tinh thần địa phương được sử dụng trong từng điểm chạm trải nghiệm của khu nghỉ dưỡng.

Hạn chế rác thải nhựa là một phần trong chiến lược lan tỏa giá trị du lịch bền vững tại The Five Villas & Resort Quangnam Danang. Để tạo sức lan tỏa rộng khắp hơn, khu nghỉ dưỡng liên tục triển khai nhiều hoạt động kết nối cộng đồng với mục tiêu lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường biển. Các chương trình dọn sạch bờ biển Non Nước được duy trì định kỳ với sự tham gia của đội ngũ nhân viên, cư dân địa phương và cả du khách.

Ông Nghiêm Xuân Trường – Tổng quản lý The Five Villas & Resort Quangnam Danang – chia sẻ: “Năm 2025 - 2026, chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng các hoạt động vì môi trường và nâng cao tiêu chuẩn vận hành, ưu tiên các hoạt động giảm thiểu rác thải và bảo vệ bãi biển, hướng tới xây dựng một mô hình nghỉ dưỡng cân bằng giữa tiện nghi và trách nhiệm với tự nhiên.”

Không chỉ thay đổi trong vận hành nội bộ, The Five Quangnam Danang còn hướng tới việc truyền cảm hứng “sống xanh” tới chính du khách, những người đồng hành cùng sự phát triển du lịch bền vững. Trong mỗi phòng, khu nghỉ dưỡng đặt thẻ thông điệp “Go Green with The Five” – Sống xanh cùng The Five, khuyến khích khách hàng cùng chung tay tiết kiệm nước, hạn chế thay khăn ga hằng ngày nếu chưa cần thiết. Những điều chỉnh nhẹ nhàng trong trải nghiệm lưu trú đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ khách hàng, đặc biệt là nhóm du khách trẻ và quốc tế, tệp khách hàng vốn đánh giá cao các giá trị bền vững đi kèm chất lượng nghỉ dưỡng.

Thông điệp “sống xanh” cùng The Five được bố trí tại phòng ngủ

Thông qua những hành động thiết thực và ý nghĩa, The Five Villas & Resort Quangnam Danang đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong hành trình lan tỏa lối sống xanh. Tỷ lệ rác thải nhựa giảm đáng kể qua từng năm, nhiều khách hàng đánh giá cao và sẵn sàng đồng hành của khu nghỉ dưỡng để nâng cao ý thức tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường. Đặc biệt hoạt động dọn rác trên bờ biển Non Nước định kỳ của khu nghỉ dưỡng thu hút đông đảo sự tham gia của nhân viên, người dân địa phương và khách hàng, tất cả cùng chung tay cho một mục tiêu đó là giữ gìn vẻ đẹp và sự trong thành của một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh.

Những sáng kiến “xanh” chỉ là bước khởi đầu trong cam kết dài hạn của The Five Villas & Resort Quangnam Danang về phát triển bền vững. Trong tương lai, khu nghỉ dưỡng sẽ tiếp tục mở rộng các chương trình quản lý môi trường, tiết kiệm năng lượng và đồng hành cùng cộng đồng địa phương – góp phần tạo nên hệ sinh thái du lịch có trách nhiệm và bền vững hơn tại miền Trung Việt Nam.