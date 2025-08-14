Bồ Đào Nha: Hành khách ẩu đả vì tiếng khóc của em bé trên máy bay

TPO - Ngày 12/8, chuyến bay FR1882 của Hãng hàng không Ryanair từ London Stansted, Anh đến Lisbon, Bồ Đào Nha đã rơi vào cảnh hỗn loạn khi xảy ra ẩu đả giữa hai hành khách, được cho là bắt nguồn từ tiếng khóc của một em bé.

Đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy tiếng trẻ em khóc thét, trong khi hàng chục hành khách lớn tiếng cãi vã. Một người mẹ cố dỗ dành con: “Không sao đâu, chúng ta sắp đi rồi”. Ở phía trước người mẹ, một người đàn ông đang khống chế một hành khách khác.

Theo truyền thông Bồ Đào Nha, mâu thuẫn bùng phát khi máy bay vừa hạ cánh và đang lăn bánh vào cổng. Tiếp viên đã lập tức yêu cầu cảnh sát can thiệp. Toàn bộ hành khách bị giữ nguyên trên khoang khoảng một giờ để xử lý vụ việc.

Người phát ngôn Ryanair cho biết: “Phi hành đoàn đã yêu cầu cảnh sát hỗ trợ sau khi hai hành khách có hành vi gây rối. Cảnh sát đã đưa hai người này ra khỏi máy bay. Ryanair áp dụng chính sách không khoan nhượng với hành vi thiếu chuẩn mực để đảm bảo môi trường an toàn, tôn trọng cho tất cả hành khách và phi hành đoàn”.

Đây không phải là sự cố hy hữu với Ryanair. Đầu tháng 8, một nam thanh niên 21 tuổi đã bị sáu cảnh sát áp giải khỏi chuyến bay từ Edinburgh, Scotland đi Alicante, Tây Ban Nha sau khi bị cáo buộc hút thuốc điện tử trong nhà vệ sinh, khiến chuông báo khói kêu. Sự việc làm chuyến bay bị hoãn hai giờ và người này bị khởi tố vì vi phạm luật hàng không.

Vụ ẩu đả trên chuyến bay FR1882 là lời nhắc nhở rõ ràng rằng, chỉ một mâu thuẫn nhỏ như tiếng trẻ khóc cũng có thể leo thang thành xung đột nghiêm trọng nếu thiếu sự kiềm chế và tôn trọng lẫn nhau. Trong môi trường chật hẹp và áp lực như khoang máy bay, mọi hành vi thiếu kiềm chế không chỉ ảnh hưởng đến những người liên quan mà còn gây phiền toái cho hàng chục, thậm chí hàng trăm hành khách khác.

Các hãng hàng không thường xuyên khuyến cáo hành khách giữ thái độ bình tĩnh, hợp tác với phi hành đoàn và tuân thủ các quy định trên chuyến bay. Bởi ở độ cao hàng nghìn mét, mọi hành vi thiếu chuẩn mực không chỉ gây gián đoạn hành trình mà còn có thể dẫn đến hậu quả pháp lý nghiêm trọng.