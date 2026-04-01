Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

Google News

Hàng triệu người xem nữ bệnh nhân chơi đàn ở Bệnh viện Bạch Mai

Ngọc Ánh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhân vật trong video chơi đàn ở bệnh viện gây sốt mạng xã hội là nghệ sĩ viola Nguyệt Thu - người đang điều trị tại Viện Tim mạch của Bệnh viện Bạch Mai.

Mạng xã hội những ngày qua lan truyền đoạn video của một nữ bệnh nhân tại Trung tâm cấp cứu A9 - Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Video ghi lại cảnh một phụ nữ trong trang phục bệnh nhân đứng giữa hành lang bệnh viện, chơi bản nhạc nổi tiếng The song of secret garden, hút hàng triệu người xem trên TikTok. Nhiều bình luận khen ngợi tài năng và tinh thần lạc quan của người phụ nữ.

Nghệ sĩ Nguyệt Thu chơi đàn trong bệnh viện.

Nhân vật trong video là nghệ sĩ viola Nguyệt Thu - người đang điều trị tại Viện Tim mạch của Bệnh viện Bạch Mai. Nữ nghệ sĩ cho biết chị đến viện thăm khám cách đây một tuần và được chẩn đoán suy tim. Hiện sức khỏe đã ổn hơn so với thời điểm vừa nhập viện. Theo nghệ sĩ Nguyệt Thu, chơi đàn là cách chị cầu nguyện cho sức khỏe của mình và nhiều bệnh nhân khác, cũng là lời tri ân đội ngũ y bác sĩ đã tận tình cứu chữa.

"Vào bệnh viện, ai cũng mang tâm lý lo lắng, căng thẳng. Với tôi, việc chơi đàn giúp mọi người quên đi bệnh tật. Những âm thanh trong bệnh viện thường đáng sợ, nên tiếng đàn phần nào giúp bệnh nhân có những khoảnh khắc vơi bớt nỗi sợ. Khi tôi quyết định chơi đàn, đội ngũ y bác sĩ ở viện rất tận tình hỗ trợ", nghệ sĩ chia sẻ.

Năm 2024, nghệ sĩ Nguyệt Thu cũng triển khai một dự án âm nhạc trong bệnh viện. Với chị, âm nhạc là liều thuốc tinh thần dành cho y bác sĩ, nhân viên y tế, bệnh nhân và cả những người túc trực trong bệnh viện để chăm sóc người thân. Ngoài tổ chức buổi biểu diễn trực tiếp, dự án tiến tới áp dụng các liệu pháp âm nhạc trị liệu với bệnh nhân dưới sự giám sát của các chuyên gia y tế.

Nữ nghệ sĩ coi âm nhạc là liều thuốc tinh thần.

"Điều khiến tôi tự hào không phải là sân khấu lớn hay nhỏ, mà là tiếng đàn của mình có thể góp phần cân bằng cảm xúc, xoa dịu tinh thần cho các bác sĩ, nhân viên y tế và bệnh nhân", nữ nghệ sĩ chia sẻ khi khởi động dự án.

Nghệ sĩ Nguyệt Thu sinh năm 1973 trong gia đình có truyền thống âm nhạc. Nguyệt Thu có bố là NSƯT Nguyễn Văn Thưởng - người khai sinh bộ môn viola tại Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam).

Tuổi thơ của chị gắn liền với tiếng đàn violin, viola và kỷ luật tập luyện khắt khe. Nghệ sĩ Nguyệt Thu là du học sinh Việt Nam đầu tiên theo học chuyên ngành viola tại Nhạc viện Tchaikovsky (Nga). Nghệ sĩ hoàn thành chương trình đào tạo với kết quả xuất sắc và tốt nghiệp thủ khoa chuyên ngành viola.

Trong giai đoạn học tập tại Nhạc viện Tchaikovsky và làm việc tại Liên bang Nga, Nguyệt Thu giữ vai trò bè trưởng viola của dàn nhạc Thính phòng quốc tế XXI, đồng thời là thành viên nhóm tứ tấu đàn dây Glazunov. Sau tốt nghiệp, nghệ sĩ tham gia các chương trình biểu diễn tại 53 quốc gia, vùng lãnh thổ, từng giành giải Tiết mục biểu diễn nhạc J.C Bach xuất sắc nhất tại cuộc thi viola quốc tế ở Vương quốc Anh.

#Nguyệt Thu #Bệnh viện Bạch Mai #âm nhạc trị liệu #đàn viola

