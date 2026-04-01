Hàng triệu người xem nữ bệnh nhân chơi đàn ở Bệnh viện Bạch Mai

TPO - Nhân vật trong video chơi đàn ở bệnh viện gây sốt mạng xã hội là nghệ sĩ viola Nguyệt Thu - người đang điều trị tại Viện Tim mạch của Bệnh viện Bạch Mai.

Mạng xã hội những ngày qua lan truyền đoạn video của một nữ bệnh nhân tại Trung tâm cấp cứu A9 - Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Video ghi lại cảnh một phụ nữ trong trang phục bệnh nhân đứng giữa hành lang bệnh viện, chơi bản nhạc nổi tiếng The song of secret garden, hút hàng triệu người xem trên TikTok. Nhiều bình luận khen ngợi tài năng và tinh thần lạc quan của người phụ nữ.

Nghệ sĩ Nguyệt Thu chơi đàn trong bệnh viện.

Nhân vật trong video là nghệ sĩ viola Nguyệt Thu - người đang điều trị tại Viện Tim mạch của Bệnh viện Bạch Mai. Nữ nghệ sĩ cho biết chị đến viện thăm khám cách đây một tuần và được chẩn đoán suy tim. Hiện sức khỏe đã ổn hơn so với thời điểm vừa nhập viện. Theo nghệ sĩ Nguyệt Thu, chơi đàn là cách chị cầu nguyện cho sức khỏe của mình và nhiều bệnh nhân khác, cũng là lời tri ân đội ngũ y bác sĩ đã tận tình cứu chữa.

"Vào bệnh viện, ai cũng mang tâm lý lo lắng, căng thẳng. Với tôi, việc chơi đàn giúp mọi người quên đi bệnh tật. Những âm thanh trong bệnh viện thường đáng sợ, nên tiếng đàn phần nào giúp bệnh nhân có những khoảnh khắc vơi bớt nỗi sợ. Khi tôi quyết định chơi đàn, đội ngũ y bác sĩ ở viện rất tận tình hỗ trợ", nghệ sĩ chia sẻ.

Năm 2024, nghệ sĩ Nguyệt Thu cũng triển khai một dự án âm nhạc trong bệnh viện. Với chị, âm nhạc là liều thuốc tinh thần dành cho y bác sĩ, nhân viên y tế, bệnh nhân và cả những người túc trực trong bệnh viện để chăm sóc người thân. Ngoài tổ chức buổi biểu diễn trực tiếp, dự án tiến tới áp dụng các liệu pháp âm nhạc trị liệu với bệnh nhân dưới sự giám sát của các chuyên gia y tế.

Nữ nghệ sĩ coi âm nhạc là liều thuốc tinh thần.

"Điều khiến tôi tự hào không phải là sân khấu lớn hay nhỏ, mà là tiếng đàn của mình có thể góp phần cân bằng cảm xúc, xoa dịu tinh thần cho các bác sĩ, nhân viên y tế và bệnh nhân", nữ nghệ sĩ chia sẻ khi khởi động dự án.

Nghệ sĩ Nguyệt Thu sinh năm 1973 trong gia đình có truyền thống âm nhạc. Nguyệt Thu có bố là NSƯT Nguyễn Văn Thưởng - người khai sinh bộ môn viola tại Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam).

Tuổi thơ của chị gắn liền với tiếng đàn violin, viola và kỷ luật tập luyện khắt khe. Nghệ sĩ Nguyệt Thu là du học sinh Việt Nam đầu tiên theo học chuyên ngành viola tại Nhạc viện Tchaikovsky (Nga). Nghệ sĩ hoàn thành chương trình đào tạo với kết quả xuất sắc và tốt nghiệp thủ khoa chuyên ngành viola.

Trong giai đoạn học tập tại Nhạc viện Tchaikovsky và làm việc tại Liên bang Nga, Nguyệt Thu giữ vai trò bè trưởng viola của dàn nhạc Thính phòng quốc tế XXI, đồng thời là thành viên nhóm tứ tấu đàn dây Glazunov. Sau tốt nghiệp, nghệ sĩ tham gia các chương trình biểu diễn tại 53 quốc gia, vùng lãnh thổ, từng giành giải Tiết mục biểu diễn nhạc J.C Bach xuất sắc nhất tại cuộc thi viola quốc tế ở Vương quốc Anh.