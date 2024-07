Hàng loạt sự kiện đặc sắc xuất hiện trong Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2024

TPO - Ông Nguyễn Tiến Tạo - Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) bị khai trừ ra khỏi Đảng do liên quan tới vụ án sai phạm về bồi thường đất đai, hỗ trợ tái định cư tại dự án hồ chứa thủy lợi Ia Mơ.

TPO - Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại "Tịnh thất Bồng lai", cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bị can đối với Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991), ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.