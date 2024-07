May áo dài 'thần tốc' ở chợ du lịch nổi tiếng Đà Nẵng

TPO - Ngày 28/6, một mái nhà bị sập tại sân bay chính ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ đã khiến một người thiệt mạng, 8 người bị thương và nhiều chuyến bay bị hủy. Nhà ga sân bay này mới được khánh thành gần 4 tháng.

TPO - Mới đây một clip do du khách người Belarus quay lại sự việc người bán hàng rong ở Bờ Hồ chào bán quả roi với giá 200.000 đồng/kg. UBND quận Hoàn Kiếm cho biết đã giao lực lượng công an làm rõ và xử lý nghiêm theo đúng quy định để đảm bảo môi trường văn minh, an toàn cho khách du lịch.