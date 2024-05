Hàng chục công nhân nhà máy may nghi ngộ độc sau giờ ăn trưa

TPO - Sau giờ ăn trưa, 71 công nhân Công ty may Việt Nhật (thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) bất ngờ xuất hiện triệu chứng đau bụng, nôn mửa nên được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Chiều 28/5, lãnh đạo huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, tại một nhà máy may trên địa bàn huyện này vừa xảy ra một vụ nghi ngộ độc thực phẩm tập thể khiến hàng chục công nhân phải nhập viện cấp cứu.

Thông tin ban đầu cho biết, sau buổi cơm trưa tại bếp ăn của Công ty may Việt Nhật (đóng tại thị trấn Yên Thành, Nghệ An), hàng loạt công nhân bất ngờ xuất hiện các triệu chứng như đau đầu, đau bụng, buồn nôn. Phát hiện sự việc, mọi người trong công ty đã lập tức đưa các công nhân bị ngộ độc ra Bệnh viện đa khoa huyện Yên Thành và Bệnh viện đa khoa Bảo Sơn để cấp cứu.

Trao đổi với PV, bà Phan Thị Tuyết - Trưởng phòng Y tế huyện Yên Thành cho biết, bước đầu có 71 công nhân của nhà máy may này bị ngộ độc. May mắn, các công nhân đều bị ngộ độc ở tình trạng nhẹ.

Đến chiều tối cùng ngày, đã có 16 công nhân ổn định trở lại nên được xuất viện về nhà. Số công nhân còn lại hiện đang tiếp tục được điều trị tại các bệnh viện.

Được biết, Công ty may Việt Nhật có gần 1.500 công nhân. Chiều cùng ngày, các cơ quan chức năng huyện Yên Thành phối hợp cùng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An đã có mặt ở bếp ăn Công ty may Việt Nhật để lấy mẫu thức ăn, làm rõ nguyên nhân vụ việc.