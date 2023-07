Hàng chục chung cư ở TPHCM chưa nghiệm thu PCCC

TPO - Công an TPHCM cho biết, hiện trên địa bàn còn tồn tại 25 công trình, hạng mục chưa tiến hành nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy (pccc) đã đưa vào hoạt động. Trong đó, có hàng chục chung cư với hàng ngàn căn hộ đã đưa cư dân vào ở nhiều năm.

Cụ thể, chung cư New City (phường An Khánh, TP.Thủ Đức) do Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Thuận Việt làm chủ đầu tư. Dự án hơn 28 ha này có tháp chung cư cao 25 - 29 tầng. Ehome Phú Hữu (phường Phú Hữu, TP Thủ Đức) do Công ty CP Đầu tư Nam Phan của Nam Long Group làm chủ đầu tư. Dự án này có 4 block cao 12 tầng.

Cao ốc Đảo Kim cương do Công ty CP Bất động sản Bình Thiên An (phường Bình Trưng Tây, TP.Thủ Đức) làm chủ đầu tư. Trong đó, có hai khối nhà 3,4 và 5 tòa tháp cao 22 - 30 tầng.

Chung cư Lê Thành khu A2 - A3 ở quận Bình Tân do Công ty Lê Thành làm chủ đầu tư. Cao ốc thương mại dịch vụ và căn hộ Lakeside Towers ở quận 7 cao 23 tầng do Công ty CP Xây dựng và Thương mại Đất Phương Nam làm chủ đầu tư. Ngoài ra còn có chung cư La Bonita3, Khang Gia Tân Hương…

Đáng chú ý, chung cư Nguyễn Quyền do Công ty TNHH Nguyễn Quyền làm chủ đầu tư, gồm 2 tầng hầm, 1 trệt, 1 lửng, 14 lầu với 169 căn hộ, trong đó có 156 căn hộ theo thiết kế được duyệt và 13 căn xây dựng vi phạm đưa vào sử dụng năm 2013 nhưng đến nay chưa được nghiệm thu theo quy định. Chủ đầu tư cũng cố tình chây ì, né tránh không tổ chức khắc phục bất kỳ tồn tại, thiếu sót nào về phòng cháy chữa cháy.

Nhiều lần không hợp tác, phối hợp làm việc với các đoàn kiểm tra khi có lịch, thông báo; không hợp tác, phối hợp trong công tác tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy; không chấp hành các quyết định xử phạt, quyết định đình chỉ của cơ quan quản lý nhà nước; không hợp tác trong công tác khảo sát khắc phục các tồn tại, thiếu sót của các hạng mục, hệ thống phòng cháy chữa cháy; không lập đầy đủ hồ sơ theo dõi hoạt động phòng cháy chữa cháy…

Chủ đầu tư chung cư Nguyễn Quyền còn thi công một số hạng mục kiến trúc xây dựng, phòng cháy chữa cháy sai thiết kế đã được cơ quan chức năng phê duyệt nhưng không trình hồ sơ điều chỉnh thiết kế được duyệt. Hệ thống điện, dây dẫn điện câu mắc, nối thêm không đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy. Chưa niêm yết biển báo, sơ đồ chỉ dẫn thoát nạn; không thành lập đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở; không có báo cáo kết quả kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy định kỳ 6 tháng của người đứng đầu cơ sở.

Do đó, Công an TPHCM sẽ tiếp tục tham mưu đề xuất UBND TPHCM có biện pháp chế tài và yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương khắc phục các tồn tại, thiếu sót để chế tài và yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương khắc phục các tồn tại, thiếu sót để hoàn tất thủ tục nghiệm thu quy định.

Đối với cơ sở, công trình đã được kiểm tra kiến nghị và xử phạt nhiều lần nhưng chủ đầu tư không khắc phục thì áp dụng biện pháp tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động. Trường hợp chủ đầu tư không chấp hành các quyết định, đề xuất chính quyền địa phương tổ chức cưỡng chế theo quy định.

Đối với các chủ đầu tư còn cố tình vi phạm, đưa các chung cư chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy vào hoạt động, có khả năng dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản thì tiến hành việc điều tra, Công an TPHCM sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật.