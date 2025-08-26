Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Hải Phòng dỡ lệnh cấm biển, phà chở khách ra Cát Bà trở lại hoạt động

Nguyễn Hoàn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau khi bão số 5 di chuyển sang trung Lào, thời tiết ổn định trở lại, TP Hải Phòng dỡ bỏ lệnh cấm biển, cho phép tàu du lịch, hoạt động khai thác, nuôi trồng đánh bắt thủy sản, bến phà Đồng Bài - Cái Viềng... hoạt động bình thường trở lại, kể từ trưa 26/8.

Sáng 26/8, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP Hải Phòng thông tin, theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn thành phố, lúc 4h ngày 26/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khu vực trung Lào.

Dự báo sáng cùng ngày ở Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Cát Hải, còn có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, sóng biển cao 2-5m.

Vùng biển ven bờ các phường Hải An, Đông Hải, Nam Triệu, Đồ Sơn, Nam Đồ Sơn, Dương Kinh và các xã Chấn Hưng, Hùng Thắng, Kiến gió cấp 3-4, giật cấp 6.

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố thông báo, dỡ bỏ lệnh cấm các phương tiện tàu du lịch, tàu thuyền khai thác thủy hải sản ra khơi; các hoạt động khai thác, nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản và các hoạt động khác ở khu vực cửa sông, ven biển, ngoài khơi.

pha-moi-10-7565.jpg
Bến phà Đồng Bài - Cái Viềng hoạt động trở lại sau bão số 5.

Tuyến phà Đồng Bài – Cái Viềng, tuyến cáp treo Cát Hải – Phù Long, hoạt động du lịch, vui chơi giải trí tại các khu vực biển đảo trở lại bình thường, kể từ 10 ngày 26/8.

Trước đó, trưa 24/8, TP Hải Phòng cấm phương tiện tàu du lịch, tàu thuyền khai thác thủy sản ra khơi. Dừng các hoạt động khai thác, nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản; dừng hoạt động phà Đồng Bài – Cái Viềng, cáp treo Cát Hải – Phù Long và các hoạt động khác ở khu vực cửa sông, ven biển, ngoài khơi để đảm bảo an toàn phòng chống bão số 5.

Trưa 25/6, khi tâm bão số 5 đổ bộ đất liền khu vực Bắc Trung Bộ, tại Hải Phòng xuất hiện mưa lớn diện rộng, kèm gió lớn. Khu vực biển ở Đồ Sơn, Cát Bà gió mạnh, sóng biển dâng cao khoảng 3-4m.

tp-do-son-7.jpg
tp-do-son-10.jpg
tp-do-son-18.jpg
Sóng biển Đồ Sơn cao 3 - 4m khi bão số 5 đổ bộ, trưa 26/8.

Lực lượng chức năng đã bố trí lực lượng, phương tiện, hướng dẫn chủ tàu thuyền về nơi neo đậu an toàn, cấm người và phương tiện di chuyển ra ven biển chụp ảnh thời điểm bão đổ bộ.

Nguyễn Hoàn
#Hải Phòng #bão số 5 #phòng chống thiên tai #du lịch Cát Bà #biển Đồ Sơn

Xem thêm

Cùng chuyên mục