Hải Phòng dỡ lệnh cấm biển, phà chở khách ra Cát Bà trở lại hoạt động

TPO - Sau khi bão số 5 di chuyển sang trung Lào, thời tiết ổn định trở lại, TP Hải Phòng dỡ bỏ lệnh cấm biển, cho phép tàu du lịch, hoạt động khai thác, nuôi trồng đánh bắt thủy sản, bến phà Đồng Bài - Cái Viềng... hoạt động bình thường trở lại, kể từ trưa 26/8.

Sáng 26/8, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP Hải Phòng thông tin, theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn thành phố, lúc 4h ngày 26/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khu vực trung Lào.

Dự báo sáng cùng ngày ở Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Cát Hải, còn có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, sóng biển cao 2-5m.

Vùng biển ven bờ các phường Hải An, Đông Hải, Nam Triệu, Đồ Sơn, Nam Đồ Sơn, Dương Kinh và các xã Chấn Hưng, Hùng Thắng, Kiến gió cấp 3-4, giật cấp 6.

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố thông báo, dỡ bỏ lệnh cấm các phương tiện tàu du lịch, tàu thuyền khai thác thủy hải sản ra khơi; các hoạt động khai thác, nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản và các hoạt động khác ở khu vực cửa sông, ven biển, ngoài khơi.

Bến phà Đồng Bài - Cái Viềng hoạt động trở lại sau bão số 5.

Tuyến phà Đồng Bài – Cái Viềng, tuyến cáp treo Cát Hải – Phù Long, hoạt động du lịch, vui chơi giải trí tại các khu vực biển đảo trở lại bình thường, kể từ 10 ngày 26/8.

Trước đó, trưa 24/8, TP Hải Phòng cấm phương tiện tàu du lịch, tàu thuyền khai thác thủy sản ra khơi. Dừng các hoạt động khai thác, nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản; dừng hoạt động phà Đồng Bài – Cái Viềng, cáp treo Cát Hải – Phù Long và các hoạt động khác ở khu vực cửa sông, ven biển, ngoài khơi để đảm bảo an toàn phòng chống bão số 5.

Trưa 25/6, khi tâm bão số 5 đổ bộ đất liền khu vực Bắc Trung Bộ, tại Hải Phòng xuất hiện mưa lớn diện rộng, kèm gió lớn. Khu vực biển ở Đồ Sơn, Cát Bà gió mạnh, sóng biển dâng cao khoảng 3-4m.

Sóng biển Đồ Sơn cao 3 - 4m khi bão số 5 đổ bộ, trưa 26/8.

Lực lượng chức năng đã bố trí lực lượng, phương tiện, hướng dẫn chủ tàu thuyền về nơi neo đậu an toàn, cấm người và phương tiện di chuyển ra ven biển chụp ảnh thời điểm bão đổ bộ.