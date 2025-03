Hai nam sinh lớp 11 tử vong trên quốc lộ

TPO - Hai nam sinh Trường THPT Thuận An (Huế) được phát hiện bị thương rất nặng bên cạnh một chiếc xe gắn máy bị hư hỏng trên tuyến Quốc lộ 49B, đoạn qua xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, TP Huế. Cả hai nạn nhân sau đó đã không qua khỏi.

Chiều 6/3, thông tin từ lãnh đạo UBND xã Phú Thuận, huyện Phú Vang (TP Huế) cho biết, cơ quan chức năng vừa vào cuộc điều tra nguyên nhân gây tử vong đối với 2 học sinh nam đi xe gắn máy xảy ra trên địa bàn xã.

Trước đó, trên tuyến Quốc lộ 49B đoạn qua thôn An Dương 1, xã Phú Thuận, người dân địa phương phát hiện một vụ tai nạn giao thông làm hai học sinh bị thương rất nặng. Nạn nhân là các em Trần V. E. (SN 2008) và Huỳnh V. B. (SN 2008, cùng trú tại phường Thuận An, quận Thuận Hóa, TP Huế). Cả hai em là học sinh lớp 11 trường THPT Thuận An, phường Thuận An.

Sau khi được phát hiện, chuyển cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế, nhưng do bị thương quá nặng, cả hai nạn nhân đều đã tử vong.

Theo xác minh bước đầu bằng các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng chức năng, hai em Trần V.E và H.V.B đi trên xe máy BKS 75AH-011… lưu thông trên Quốc lộ 49B theo hướng từ xã Phú Thuận đi xã Phú Hải, huyện Phú Vang. Khi đến vị trí Km 57+800 QL49B, đoạn qua xã Phú Thuận, xe máy do em E. điều khiển tự ngã, lao vào lề đường bên phải theo hướng ngược lại, dẫn đến tai nạn chết người.