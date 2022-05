Hải Ly 'Thương ngày nắng về': Vai diễn đầu tay là tiểu tam, hy vọng nhận vai nhu mì

TPO - Trong cuộc trò chuyện với Tiền Phong, Diễn viên Hải Ly tự nhận mình bén duyên với nghệ thuật khá muộn, song cô luôn nỗ lực để trở thành một diễn viên đa năng, mang nhiều màu sắc mới đến với khán giả.

Chưa xuất hiện nhiều trên những bộ phim truyền hình của VTV nhưng Hải Ly là gương mặt quen thuộc trong những phim sitcom, quảng cáo hay các video ngắn trên mạng xã hội. So với những đồng nghiệp cùng trang lứa, Hải Ly tự nhận mình bén duyên với nghệ thuật khá muộn.

Nữ diễn viên chia sẻ cô từng đăng ký dự thi vào Đại học Sân khấu- Điện ảnh Hà Nội nhưng không đỗ. Tuy nhiên, niềm đam mê đã giúp Hải Ly có động lực tiếp tục theo đuổi bộ môn nghệ thuật thứ 7 tại trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp, nữ diễn viên sinh năm 1996 công tác tại Nhà hát Kịch Việt Nam.

"Trước khi xác định theo đuổi con đường diễn viên chuyên nghiệp, Ly là sinh viên chuyên ngành Văn hóa truyền thông của trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Học đến năm 3, Ly có biết đến khóa học ngắn hạn Đào tạo diễn viên do Đài truyền hình Việt Nam kết hợp cùng trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội tổ chức thi tuyển. Một người bạn đã giới thiệu Ly đi thi và may mắn năm đó tôi đã trúng tuyển để theo học khóa học này. Từ đó, tôi gắn bó với nghệ thuật. Có lẽ đây là khởi đầu hơi muộn so với những bạn đồng nghiệp khác" - Hải Ly kể.

Vai diễn truyền hình đầu tay của Hải Ly là vai Thanh- "bồ" của Hoàn (Mạnh Hưng) trong bộ phim Mùa hoa tìm lại của đạo diễn Vũ Minh Trí. Trong phim, Thanh là cô nàng tráo trở, ngang nhiên cặp kè và mang thai với người đàn ông đã có vợ. Thanh lợi dụng Hoàn để có tiền ăn chơi. Khi Hoàn trắng tay, cô bồ cầm tiền bồi thường của vợ Hoàn rồi bỏ đi.

Vai diễn đầu tay lại là vai tiểu tam bị ném đá trong phim, Hải Ly cho biết cô không ngại điều này mà chỉ cố gắng hoàn thành vai diễn một cách tốt nhất. "Tất nhiên là sẽ rất vui nếu thời gian tới tôi được nhận một vai hiền lành, nhu mì hơn"- Hải Ly tâm sự.

Mới đây, diễn viên Hải Ly xuất hiện trong bộ phim Thương ngày nắng về phần 2. Cô đảm nhận vai Thảo- bạn gái cũ ở quê của Bách (Quang Trọng). Thảo vừa xuất hiện đã có màn đánh ghen náo loạn quán bún riêu của nhà Vân Vân (Ngọc Huyền). Nhân vật này cũng là nguyên nhân khiến cho chuyện tình cảm của Bách và Vân Vân không thể tiến xa hơn.

Dù chỉ nhận một vai nhỏ trong phim nhưng Hải Ly chia sẻ cô đã có những kỉ niệm đáng nhớ. Đặc biệt, cảnh hất bát bún riêu của nhân vật Thảo trở thành tâm điểm chú ý trong tập 11.