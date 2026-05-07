Hải Đăng Doo đối mặt làn sóng đòi "cắt sóng", Lou Hoàng âm thầm khóa trang cá nhân

HHTO - Sau ồn ào liên quan đến loạt ảnh tiệc tùng ở Đà Nẵng, Hải Đăng Doo bị đòi rút tên khỏi nhiều chương trình lớn, Lou Hoàng khóa trang cá nhân giữa tâm điểm tranh cãi.

Những giờ qua, cặp đôi Anh Trai "Say Hi" Hải Đăng Doo và Lou Hoàng bất ngờ phủ sóng khắp các nền tảng mạng xã hội sau loạt hình ảnh được cho là liên quan đến một buổi tiệc riêng tư tại khách sạn ở Đà Nẵng cùng nhiều hành vi gây tranh cãi, nghi vấn sử dụng chất kích thích.

Từ những nghệ sĩ trẻ sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo, Hải Đăng Doo - Lou Hoàng nhanh chóng nhận làn sóng tẩy chay.

Ngay sau khi thông tin lan truyền, trên Threads xuất hiện nhiều bài đăng với nội dung yêu cầu “xoá sổ” bộ đôi khỏi các chương trình thực tế mà cả hai tham gia. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng hình ảnh của hai nam ca sĩ đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau ồn ào đời tư, từ đó có thể tác động đến cả chương trình lẫn những nghệ sĩ xuất hiện chung.

Đặc biệt, sự việc càng gây chú ý khi Hải Đăng Doo hiện nằm trong dàn khách mời biểu diễn của Sao Nhập Ngũ Concert sẽ tổ chức vào ngày 9/5. Khi drama bất ngờ bùng nổ, mạng xã hội lập tức xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh việc liệu sự xuất hiện của nam ca sĩ có ảnh hưởng đến hình ảnh chương trình hay không, nhất là khi đây là một concert liên quan đến Quân đội và đã cận kề ngày diễn ra.

Sự xuất hiện của Hải Đăng Doo trong Sao Nhập Ngũ Concert gây tranh cãi.

Không dừng lại ở đó, Say Hi Rực Rỡ - show mới thuộc “vũ trụ Say Hi” cũng bị réo tên khi vừa công bố Hải Đăng Doo là một trong những cast chính. Dưới các bài đăng trên fanpage chương trình, hàng loạt bình luận yêu cầu ê-kíp cắt sóng hoặc hạn chế sự xuất hiện của nam ca sĩ dù chương trình được cho biết đã ghi hình xong.

Một số ý kiến gay gắt nếu nhà sản xuất vẫn tiếp tục giữ Hải Đăng Doo trong đội hình, chương trình có thể đối mặt làn sóng phản ứng từ khán giả và gây ảnh hưởng đến các Anh Trai khác tham gia chung.

Trước làn sóng của khán giả, cả hai chương trình đều đã ẩn bài đăng nghệ sĩ.

Về phần Lou Hoàng, tuy không xuất hiện trực diện trong bức ảnh được lan truyền, nhưng vẫn bị cư dân mạng réo tên khi nhiều người cho rằng hình xăm thấp thoáng trong khung hình khá giống với nam ca sĩ. ​ Đáng chú ý, trước thời điểm loạt hình ảnh gây tranh cãi bị lan truyền, Lou Hoàng và Hải Đăng Doo từng đăng tải nhiều story, clip TikTok cũng như hình ảnh du lịch cùng nhau tại Đà Nẵng. Điều này khiến cư dân mạng cho rằng rất khó phủ nhận sự xuất hiện của nam ca sĩ trong buổi tụ tập đang gây xôn xao. ​ ​ Chính vì vậy, Lou Hoàng cũng nhanh chóng trở thành đối tượng bị chỉ trích và tẩy chay trên mạng xã hội trong suốt nhiều giờ qua. ​ Đoạn clip TikTok với khung cảnh resort quen thuộc trong đoạn video tranh cãi được Hải Đăng Doo đăng tải cách đây không lâu.

Lou Hoàng cũng chính thức khóa trang cá nhân giữa ồn ào.

Nguồn cơn của sự việc bắt đầu từ bài đăng của một cô gái tại Đà Nẵng. Người này đăng tải hình ảnh trong không gian khách sạn sang trọng và tag trực tiếp tên Hải Đăng Doo kèm dòng trạng thái đầy ẩn ý. Trong bức ảnh lan truyền, nam ca sĩ xuất hiện với áo choàng khách sạn, xung quanh có đồ ăn, "bóng bay" cùng nhiều chi tiết khiến cộng đồng mạng lập tức đặt nghi vấn về một buổi tiệc "riêng tư".

Đáng chú ý, chỉ sau ít giờ bài đăng viral trên Threads, cô gái đăng ảnh đã bất ngờ xoá toàn bộ nội dung và lên tiếng giải thích rằng các hình ảnh đều được tạo bằng AI. Theo lời người này, cô chỉ muốn “đu idol” sau khi gặp Hải Đăng Doo tại một photobooth ở Đà Nẵng nhưng không thể chụp ảnh cùng vì nam ca sĩ quá bận.