Hai cựu Giám đốc sở Y tế Cần Thơ lĩnh 15 năm tù

TPO - Tại phiên tòa án xét xử vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, Hội đồng xét xử Toà án Nhân dân TPHCM tuyên phạt bị cáo Bùi Thị Lệ Phi (cựu Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ) 8 năm tù; Cao Minh Chu (cựu Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ) 7 năm tù.

Chiều 17/2, TAND TPHCM tuyên án sơ thẩm, vụ sai phạm về đấu thầu thiết bị y tế gây thiệt hại 33 tỷ đồng xảy ra tại Sở Y tế Cần Thơ. Bản án án tuyên phạt 2 cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ là bà Bùi Thị Lệ Phi 8 năm tù, ông Cao Minh Chu 7 năm tù, bà Hoàng Thị Thúy Nga (cựu Chủ tịch Hội đồng sáng lập NSJ Group) 8 năm tù. 17 bị cáo còn lại là đồng phạm giúp sức thực hiện hành vi phạm tội, bị tuyên phạt từ 2 năm tù (cho hưởng án treo) đến 5 năm tù - cùng tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Về dân sự, bản án tuyên chuyển 1,7 tỷ đồng đang tạm giữ của các bị cáo để nộp khắc phục hậu quả cho Sở Y tế Cần Thơ; Buộc Công ty NSJ nộp gần 27,3 tỷ đồng cho Sở Y tế Cần Thơ; Kê biên đất ở Tây Ninh và các căn nhà liên quan tại TPHCM của bị cáo Nga, để đảm bảo bồi thường.

Về thiệt hại của vụ án là gần 33 tỷ đồng nhưng thực tế số tiền Sở Y tế Cần Thơ đã chuyển cho Hoàng Thị Thúy Nga là 89,9 tỷ đồng. Số tiền bị cáo chiếm hưởng là 29 tỷ, khấu trừ giá trị các thiết bị các bị cáo đã mua sắm, số tiền bị cáo Nga cần phải khắc phục là 27 tỷ đồng.

HĐXX kiến nghị cơ quan điều tra Bộ Công an tiếp tục điều tra làm rõ vụ giao nhận số tiền hơn 3 tỉ đồng mà bị cáo Nga thực hiện "lại quả" cho 2 cựu lãnh đạo Sở Y tế Cần Thơ.

Theo nội dung vụ án, bà Nga là Chủ tịch Hội đồng sáng lập tập đoàn NSJ Group, đồng thời đã thành lập 7 Công ty và giao một số cấp dưới đứng tên pháp nhân, trong đó có Công ty NSJ, Công ty Bình An, là các công ty kinh doanh nhiều ngành nghề trong đó có trang thiết bị, dụng cụ y tế.

Năm 2017, biết được nhu cầu đầu tư thiết bị y tế của Sở Y tế Cần Thơ, bà Nga đã chủ động đến gặp và được ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ giới thiệu gặp bà Phi. Sau khi được ông Thống giới thiệu, Nga đến gặp bà Phi và ông Chu để được tạo điều kiện cho công ty của Nga tham gia các gói thầu, trúng thầu cung cấp thiết bị y tế và chào hàng Hệ thống DSA hai bình diện tại Bệnh viện Tim với giá là 38 tỷ đồng. Bà Phi và ông Chu đồng ý.

Bà Nga đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới, thực hiện quy trình lập hồ sơ dự thầu dựa trên giá mà Nga đã chào với bà Phi và ông Chu cho Công ty NSJ và Công ty Bình An. Sau đó, bà Nga đưa hồ sơ, số liệu cho các công ty tư vấn, công ty thẩm định để lập hồ sơ; tự lập hồ sơ dự thầu cho 2 công ty "quân xanh" là Công ty Y tế Danh và Công ty Hà Việt giúp Công ty NSJ và Công ty Bình An trúng thầu.

Với thủ đoạn, hành vi tương tự, Công ty NSJ và Công ty Bình An trúng thêm 3 gói thầu do Sở Y tế Cần Thơ Cần Thơ là chủ đầu tư, trong đó có gói thầu tại Bệnh viện Tim Cần Thơ. Tổng trị giá 4 gói thầu (3 gói thầu Bệnh Nhi, 1 gói thầu Bệnh viện Tim Cần Thơ) do Sở Y tế Cần Thơ Cần Thơ là chủ đầu tư là gần 90 tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước gần 33 tỷ đồng.

Ngoài ra, ngày 3/12/2019, bà Nga đã đi cùng Nguyễn Thị Khánh Linh, là trợ lý của mình, đến nhà riêng của bà Phi để giao cho bà Phi 3 tỷ đồng. Ông Chu đã nhận 200 triệu đồng từ Nguyễn Viết Hồng (bị cáo, cựu Giám đốc khu vực miền Tây Công ty NSJ).