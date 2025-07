Hado Charm Villas, kiến tạo chuẩn sống biệt lập từ thương hiệu uy tín

Hà Đô – Nền tảng phát triển bền vững, định hình chuẩn sống mới

Xuất thân là đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, trải qua hơn 35 năm phát triển, tập đoàn Hà Đô không mở rộng bằng số lượng mà chắt lọc từng dự án để khẳng định vị thế trên thị trường bằng chất lượng sản phẩm. Các dự án tiêu biểu như Hado Centrosa Garden, Hado Riverside, Hado Green Lane… trở thành biểu tượng về sự chỉn chu trong thi công, pháp lý, vận hành và bàn giao của tập đoàn. Chứng minh cho triết lý: lấy mong muốn của khách hàng làm gốc, chất lượng làm đích đến.

Với Hado Charm Villas, Hà Đô tiếp tục thể hiện rõ tinh thần ấy khi tập trung đầu tư bài bản để kiến tạo khu đô thị sống có gu chạm đến nhu cầu của khách hàng. Mỗi căn biệt thự tại Hado Charm Villas mang sắc thái riêng biệt, không chỉ là nơi ở, mà còn là sản phẩm đầu tư có khả năng tăng trưởng giá trị theo thời gian.

Hado Charm Villas, khu đô thị xanh, biệt lập tại phía Tây Hà Nội

Dự án được hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan đồng bộ trước khi được giới thiệu ra thị trường, giúp khách hàng cảm nhận chân thực nhất không gian sống tại khu đô thị. Hệ vật liệu được lựa chọn để xây dựng Hado Charm Villas luôn được ưu tiên tính bền vững như đá tự nhiên, kính low-e cách nhiệt, ngói tráng men cao cấp, gạch không nung thân thiện môi trường… giúp tăng tuổi thọ công trình và giảm chi phí vận hành lâu dài.

Hệ thống xử lý môi trường tại dự án có sự đầu tư bài bản, bao gồm hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT, hệ thống thu gom nước mưa riêng biệt, đảm bảo không gây ngập úng cục bộ và bảo vệ hệ sinh thái cảnh quan nội khu. Đồng thời, các tuyến điện, nước, viễn thông được ngầm hóa nhằm tăng tính thẩm mỹ và an toàn sử dụng.

Hado Charm Villas, không gian sống biệt lập được quy hoạch toàn diện

Không nhắm đến số đông, Hado Charm Villas là lựa chọn dành riêng cho những chủ nhân tinh hoa. Triết lý ấy được phản ánh ngay trong quy hoạch tổng thể: compound biệt lập, vận hành khép kín và cộng đồng cư dân đồng điệu.

Tọa lạc tại vị trí chiến lược mặt đường 70 mới, Hado Charm Villas thừa hưởng trọn vẹn lợi thế kết nối: chỉ vài phút để tiếp cận đại lộ Thăng Long, trục giao thông huyết mạch phía Tây Hà Nội, từ đó dễ dàng di chuyển đến các lõi đô thị như Mỹ Đình, Cầu Giấy, Hà Đông hay trung tâm hành chính mới tại Tây Mỗ - Đại Mỗ. Cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh, kết nối linh hoạt không chỉ giúp cư dân thuận tiện trong sinh hoạt thường nhật mà còn đảm bảo tiềm năng gia tăng giá trị bất động sản theo thời gian.

Một góc tuyến đường nội khu được thiết kế mềm mại, phủ kín cây xanh.

Tại Hado Charm Villas, an toàn được thắt chặt với hệ thống an ninh đa lớp từ cổng vào đến từng phân khu, kết hợp hệ thống camera giám sát 24/7, kiểm soát ra vào bằng thẻ từ và đội ngũ bảo vệ đông đảo. Tất cả tạo nên môi trường sống biệt lập, yên tĩnh và an toàn.

Với mật độ xây dựng lý tưởng chỉ 18,1%, Hado Charm Villas dành gần 3ha cho hệ sinh thái cây xanh, mặt nước và công viên nội khu, kết hợp với mô hình compound khép kín tạo cho dự án sức hút riêng biệt.

Sử dụng ngôn ngữ kiến trúc hiện đại, tối giản nhưng tinh tế, Hado Charm Villas được xây dựng với bố cục không gian mở, tối ưu ánh sáng tự nhiên và thông gió xuyên phòng. Các khối biệt thự sử dụng vật liệu cao cấp như kính Low-E chống nóng, cách âm, sơn ngoại thất chống bám bụi, ngói tráng men, lan can kính cường lực… mang đến sự bền vững theo thời gian.

Đặc biệt, từng chi tiết nhỏ như màu sơn hay tay nắm cửa tại mỗi căn biệt thự cũng được đầu tư tỉ mỉ, kết hợp tỷ lệ hình khối hài hòa tạo nên tổng thể sang trọng mà không phô trương, gây dựng phong cách sống “kín đáo nhưng khác biệt” mà giới tinh hoa đang tìm kiếm.

Các căn biệt thự dự án đã hoàn thiện, sẵn sàng bàn giao cho cư dân về sinh sống.

Hơn thế nữa, môi trường sinh thái nội khu tại Hado Charm Villas được kiến tạo bài bản với mật độ mảng xanh dày đặc, công viên và mặt nước trải dài dọc khuôn viên, góp phần điều hòa vi khí hậu, đồng thời nâng cao chất lượng sống. Các tuyến đường nội bộ được thiết kế mềm mại theo địa hình tự nhiên, kết hợp cùng hệ thực vật bản địa, không chỉ mang lại tính bền vững sinh thái mà còn tạo cảm giác thư thái, dễ chịu cho cư dân mỗi khi di chuyển trong khu đô thị.

Bên cạnh đó, hệ thống cảnh quan được tổ chức theo cấu trúc phân lớp mạch lạc từ ngoài vào trong, với các cụm chức năng đa dạng như sân tennis, hồ bơi, clubhouse, vườn thiền, đường dạo bộ ven hồ,… Tất cả được bố trí khoa học nhằm tạo nên chuỗi trải nghiệm thị giác, xúc giác và cảm xúc liền mạch, nâng niu từng khoảnh khắc sống. Chính sự kết hợp tinh tế này đã khơi gợi một phong cách sống sâu sắc, điều mà giới thượng lưu hiện đại ngày càng trân trọng và tìm kiếm. Hiện dự án đã hoàn thiện, sẵn sàng bàn giao cho cư dân về sinh sống.

