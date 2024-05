Hà Nội: Xác minh nguyên nhân đổ dầu tại vườn hoa phố Trích Sài

TPO - Về nghi vấn khách sạn đổ dầu thải, gây trơn trượt, ảnh hưởng đến người đi bộ, tập thể dục tại vườn hoa Trích Sài (đường ven hồ Tây, quận Tây Hồ), cơ quan chức năng xác định đây không phải hành vi cố tình.

Ngày 8/5, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip phản ánh việc khách sạn Victoria Aparment (số 121 Trích Sài) đổ dầu thải ra khu vực đường dạo vườn hoa phía đối diện, đoạn giáp với Hồ Tây để ngăn người dân tập thể dục trong khu vực này; đồng thời, lấn chiếm khu vực này làm bãi đỗ xe cho khách sạn.

Sau khi nhận được thông tin vụ việc, công an phường đã có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc. Sau đó, lực lượng chức năng phường Bưởi đã vận động người dân giải tán, không tụ tập đông người, để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông…

Trước tình trạng người dân tập thể dục, bật nhạc to từ sáng sớm, trước đó, khách sạn Victoria Aparment đã có đơn kiến nghị gửi UBND, Công an phường đề nghị có biện pháp nhắc nhở, yêu cầu người dân không bật nhạc to trong khung giờ từ 22h ngày hôm trước đến 6h sáng hôm sau theo quy định.

Ông Nguyễn Minh Hoài – Phó Chủ tịch phụ trách UBND phường Bưởi cho biết, nguyên nhân dầu chảy ra trên đường dạo vườn hoa phố Trích Sài được xác định do nhân viên bảo vệ khách sạn dắt xe máy lên vỉa hè vô tình bị chảy dầu, đây không phải hành động cố tình. UBND phường đã yêu cầu khách sạn di chuyển phương tiện ra khỏi khu vực. Đồng thời đề nghị các đoàn thể tuyên truyền, nhắc nhở người dân không bật nhạc to gây ảnh hưởng xung quanh.