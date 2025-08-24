Hà Nội triển khai xây dựng hệ thống thoát nước mưa lưu vực Tả sông Nhuệ

TPO - Dự án đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước mưa lưu vực Tả sông Nhuệ được triển khai trong giai đoạn 2024- 2027, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội làm chủ đầu tư.

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước mưa lưu vực Tả sông Nhuệ (giai đoạn I).

Theo đó, dự án được triển khai tại các phường, xã: Đông Ngạc, Từ Liêm, Đại Mỗ, Hà Đông, Thanh Liệt, Kiến Hưng và Đại Thanh. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội làm chủ đầu tư.

Quy mô đầu tư gồm: Xây dựng kênh, cống thoát nước; xây dựng trạm bơm; xây dựng hồ Cổ Nhuế 2 có diện tích khoảng 7,2ha.

Thời gian thực hiện dự án từ năm 2024 đến năm 2027.

Sông Nhuệ đoạn chảy qua địa bàn xã Đại Thanh.

Theo UBND thành phố Hà Nội, mục tiêu của dự án nhằm hoàn thiện hệ thống hạ tầng thoát nước theo quy hoạch được duyệt, tăng kết nối các lưu vực thoát nước để đưa về đấu nối, từng bước giải quyết ngập úng; cải thiện môi trường sống của người dân tại các phường trên nói riêng và môi trường chung của thành phố.

UBND thành phố giao chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chuẩn xác của khối lượng, kinh phí.

Chủ đầu tư cũng chịu trách nhiệm nghiên cứu, rà soát hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu vực, cập nhật phương án đấu nối hạ tầng kỹ thuật bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, tối ưu về kinh tế - kỹ thuật; bảo đảm khả năng vận hành đồng bộ giữa hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài dự án.

Thành phố yêu cầu, thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư và phối hợp thực hiện giám sát cộng đồng theo quy định.