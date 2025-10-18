Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Địa ốc

Hà Nội: Tìm người thuê ngắn hạn hơn 6.100m2 đất

Thanh Hiếu
TPO - UBND phường Phúc Lợi công khai thông tin lựa chọn đối tượng thuê đất ngắn hạn tại ô quy hoạch D1/CC và D1/NT2. Ô đất này có diện tích 6.175,2m2 hiện là đất trống chưa sử dụng, với đơn giá khởi điểm cho thuê đất là 529.340 đồng/m2/năm.

UBND phường Phúc Lợi (Hà Nội) vừa công bố công khai chọn đối tượng thuê đất ngắn hạn khu đất tại vị trí ô quy hoạch D1/CC và D1/NT2 (phường Phúc Lợi).

Theo đó, ô quy hoạch D1/CC và D1/NT2 có diện tích 6.175,2m2; hiện trạng là đất trống chưa sử dụng, không có công trình xây dựng trên đất.

Đơn giá khởi điểm cho thuê đất là 529.340 đồng/m2/năm; thời gian thuê tối đa là 5 năm.

Sau khi được chọn thuê, người thuê phải nộp khoản tiền cọc, tương đương 20% tổng giá trị tiền thuê đất theo đơn giá đã đề xuất.

Đơn vị được chọn thuê đất không được xây dựng các công trình kiên cố và phải cam kết tự nguyện tháo dỡ công trình khi được thông báo của Tổ chức phát triển quỹ đất về việc chấm dứt hợp đồng; không được bồi thường về đất, tài sản và chi phí đầu tư vào đất.

Một ô đất dự án chưa xây dựng được quận Long Biên (cũ) cho thuê làm khu thể thao

Đơn giá cho thuê tăng 5% sau mỗi 24 tháng kể từ khi thực hiện ký hợp đồng thuê đất ngắn hạn với người được chọn thuê.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đến nhận, nộp đơn tham gia tại Ban quản lý dự án đầu tư hạ tầng phường Phúc Lợi (số 74 phố Tân Thuỵ, phường Phúc Lợi).

Được biết, trên địa bàn thành phố có nhiều khu đất dự án đã GPMB nhưng chưa triển khai xây dựng, hiện vẫn để trống rất lãng phí. Nhiều ô đất đã bị tổ chức, cá nhân chiếm dụng để kinh doanh, hoặc làm bãi đỗ xe.

Để hạn chế lãng phí nguồn lực đất đai, cuối tháng 3/2025, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Quyết định quy định, trình tự, thủ tục cho thuê quỹ đất ngắn hạn do Tổ chức phát triển quỹ đất quản lý trên địa bàn thành phố.

Ngay sau đó, tháng 6/2025, Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Long Biên (cũ) đã tổ chức công khai chọn đối tượng thuê đất ngắn hạn đối với 19 thửa đất trên địa bàn. Tổng diện tích 19 lô đất là 108.138,7 m2.

Đơn giá khởi điểm cho thuê từ 434.980 đồng/m2/năm. Thời gian thuê tối đa 5 năm và gia hạn 1 năm.

Thanh Hiếu
