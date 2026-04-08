Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp từ 1/7: Xe nào bị cấm, xe nào bị hạn chế?

HHTO - Từ ngày 1/7/2026, Hà Nội sẽ bắt đầu thí điểm vùng phát thải thấp (LEZ) tại một số khu vực trung tâm. Đây là bước đi nhằm kiểm soát ô nhiễm không khí và từng bước hạn chế phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Xe máy xăng chịu tác động lớn nhất

Theo phương án triển khai, xe máy chạy xăng là nhóm phương tiện bị siết chặt nhất khi đi vào vùng phát thải thấp. Cụ thể, các phương tiện xe xăng phục vụ mục đích kinh doanh như xe công nghệ, giao hàng... có thể bị cấm lưu thông hoàn toàn trong khu vực này.

Đối với xe máy cá nhân, việc lưu thông sẽ bị hạn chế theo khung giờ hoặc phạm vi nhất định. Trong lộ trình tiếp theo, các phương tiện không đáp ứng tiêu chuẩn khí thải cũng sẽ không được phép hoạt động trong vùng LEZ.

(Ảnh minh họa từ Internet)

Ô tô xăng, dầu chưa bị cấm tuyệt đối

Đáng chú ý, đối với ô tô tải, quy định được áp dụng nghiêm ngặt hơn. Cụ thể, cấm lưu thông trong vùng phát thải thấp đối với ô tô tải sử dụng nhiên liệu hóa thạch có khối lượng toàn bộ theo thiết kế trên 3.500 kg (theo giấy chứng nhận đăng kiểm).

Trong khi đó, các xe tải có tải trọng nhỏ hơn hoặc sử dụng năng lượng sạch sẽ không thuộc diện bị cấm hoàn toàn, song vẫn có thể chịu các biện pháp hạn chế tùy theo phương án tổ chức giao thông.

Ô tô con sử dụng xăng và dầu chưa bị cấm hoàn toàn ngay từ thời điểm 1/7. Tuy nhiên, nhóm phương tiện này sẽ phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt hơn về khí thải, đồng thời có thể bị hạn chế theo từng khu vực hoặc thời điểm cụ thể.

Triển khai theo lộ trình, không áp dụng đồng loạt

Việc thí điểm vùng phát thải thấp sẽ được thực hiện theo lộ trình, bắt đầu từ một số khu vực nhỏ trong lõi đô thị, sau đó đánh giá hiệu quả để mở rộng phạm vi.

Cơ quan chức năng cho biết chính sách này sẽ không triển khai đồng loạt ngay từ đầu, mà có sự điều chỉnh linh hoạt để phù hợp với thực tế.

Khuyến khích phương tiện thân thiện môi trường

Song song với các biện pháp hạn chế, Hà Nội khuyến khích người dân chuyển sang sử dụng phương tiện xanh như xe điện, đồng thời tăng cường sử dụng giao thông công cộng.

Việc triển khai vùng phát thải thấp được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện chất lượng không khí, hướng tới mục tiêu phát triển đô thị bền vững trong thời gian tới.