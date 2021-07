Hà Nội: Thêm 2 trường hợp tung tin '3.000 chốt kiểm dịch' bị xử lý

TPO - 2 trường hợp tung tin 'Hà Nội lập 3.000 chốt kiểm dịch' được Phòng PA05 xác minh, củng cố hồ sơ đề nghị Sở TT&TT Hà Nội ra quyết định xử phạt hành chính theo quy định.

Ngày 29/7, thành phố Hà Nội cho biết, từ 18h00 ngày 28/7 đến 6h00 ngày 29/7, lực lượng chức năng phát hiện, lập hồ sơ tham mưu chính quyền các cấp xử phạt vi phạm hành chính các hành vi vi phạm công tác phòng chống dịch 496 trường hợp với số tiền 856.750.000 đồng.

So với ngày 28/7, các trường hợp vi phạm đã giảm đáng kể (gần 45%), người dân đã nâng cao ý thức chấp hành Chỉ thị 17 của UBND thành phố, hạn chế ra ngoài, tập trung đông người...

Trong đó, 111 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng bị xử phạt 184 triệu đồng. 384 hành vi vi phạm khác liên quan phòng, chống dịch Covid-19 (không thực hiện biện pháp cách ly; tập trung đông người nơi công cộng; ra khỏi nhà khi không cần thiết; đeo khẩu trang không đúng quy cách...) bị xử phạt tổng số tiền 642.750.000 đồng.

Cơ quan chức năng cũng xử phạt 1 cơ sở không chấp hành việc tạm dừng hoạt động kinh doanh 30 triệu đồng.

Như vậy, trong 6 ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 17, đến nay, các cơ quan chức năng thành phố đã xử phạt hành chính số tiền hơn 5,4 tỷ đồng các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch.

Đáng chú ý, khoảng 18h00 ngày 28/7, Đ.K.H (SN 1975) và N.V.N (SN 1971), cùng trú tại quận Ba Đình đi xe mô tô vào ngõ 108 Nghi Tàm, Yên Phụ, Tây Hồ để thăm người thân. Khi đến chốt phòng, chống dịch COVID-19 (đầu ngõ 108 Nghi Tàm) do 2 người này không trình bày được lý do cần thiết, chính đáng (theo Chỉ thị 16 của Chính phủ và Chỉ thị 17 của UBND thành phố), lực lượng chức năng tuyên truyền, giải thích và không cho qua chốt. H. và N. không chấp hành, có hành vi xô đẩy ông Việt Anh (cán bộ Công an phường Yên Phụ).

Tổ công tác khống chế đưa 2 người về trụ sở Công an phường làm việc; đồng thời phối hợp với đơn vị chức năng lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 28/7, Công an quận Hoàng Mai phối hợp với các đơn vị chức năng xác minh làm rõ D.T.T.H (SN 1981) và L.T.S. (SN 1986) cùng trú tại địa bàn quận Hoàng Mai về hành vi đăng tải trên mạng xã hội facebook cá nhân thông tin sai sự thật về công tác phòng, chống dịch bệnh “Hà Nội lập 3.000 chốt kiểm dịch”. Hiện, vụ việc được Phòng PA05 xác minh, củng cố hồ sơ đề nghị Sở TT&TT Hà Nội ra quyết định xử phạt hành chính theo quy định.

Trước đó, khoảng 15h ngày 27/7, Tổ công tác phòng PC08 làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng chống dịch số 19 (Km7+800, QL18) kiểm tra xe ô tô BKS: 98A-177.64 do L.Q.C (SN 1976; trú tại Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang) điều khiển phát hiện trên xe có 13 kiện hàng thuốc tân dược không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Tổ công tác đã bàn giao toàn bộ số hàng, người và phương tiện cho Công an huyện Sóc Sơn điều tra, xử lý.

Ngày 28/7, Sở TT&TT thành phố Hà Nội đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính cá nhân đăng thông tin sai sự thật trên facebook: “Sáng mai Hà Nội có khoảng 3.000 chốt, mỗi phường có khoảng 10 chốt, đi đâu cũng phải đầy đủ giấy tờ tùy thân và giấy tờ chứng minh đi ra đường có lý do cần thiết. Cả nhà tag và chia sẻ cho nhau biết nhé". Cụ thể, Thanh tra Sở TT&TT quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà N.T.K.T (33 tuổi), nghề nghiệp làm kinh doanh, cư trú: Phòng 3003, Dl, Chung cư Sixth Element Nguyễn Văn Huyên kéo dài, quận Tây Hồ, Hà Nội. Cụ thể, vào hồi 23 giờ ngày 25/7/2021, bà N.T.K.T đã sử dụng tài khoản facebook cá nhân đăng lên nhóm "BÁN GIỎI MUA KHÉO" (đường dẫn: facebook.com/groups/1906437) bài viết có nội dung: “Sáng mai HN có khoảng 3.000 chốt, mỗi phường có khoảng 10 chốt, đi đâu cũng phải đầy đủ giấy tờ tùy thân và giấy tờ chứng minh đi ra đường có lý do cần thiết. Cả nhà tag và chia sẻ cho nhau biết nhé". Nội dung thông tin này là giả mạo, sai sự thật, gây hoang mang trong dư luận, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, vi phạm quy định tại Điều 5 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Hành vi của bà N.T.K.T đã vi phạm điểm a khoản 3 Điều 99 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Thanh tra Sở TT&TT quyết định xử phạt bà N.T.K.T số tiền là 12.500.000 đồng, đồng thời, buộc bà N.T.K.T gỡ bỏ thông tin sai sự thật (hiện bà N.T.K.T đã gỡ bỏ bài viết nêu trên).